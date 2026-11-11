Βρετανία: 16χρονη μαχαιρώθηκε πέντε φορές από ερωτική αντίζηλο - Σοκαριστικές αποκαλύψεις στη δίκη

Η 16χρονη Κλόε δέχθηκε πέντε μαχαιριές έπειτα από προσχεδιασμένη συνάντηση με μια 18χρονη στο Λιντς 

Ανθή Κουρεντζή

Βρετανία: 16χρονη μαχαιρώθηκε πέντε φορές από ερωτική αντίζηλο - Σοκαριστικές αποκαλύψεις στη δίκη

Η 16χρονη Κλόε Γουάτσον Ντράνσφιλντ

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 16χρονη Κλόε Γουάτσον Ντράνσφιλντ μαχαιρώθηκε πέντε φορές σε προσχεδιασμένη επίθεση από την 18χρονη Κέιλα Σμιθ, λόγω ερωτικής αντιζηλίας.
  • Η επίθεση έγινε στις 28 Μαρτίου 2026 στο Λιντς και προηγήθηκαν απειλητικά μηνύματα της Σμιθ προς την Κλόε.
  • Ο 18χρονος Μπλέικ Ντάουλινγκ φέρεται να οργάνωσε τη συνάντηση και κατηγορείται για συμμετοχή, ενώ ο 20χρονος Άρτσι Ράικροφτ κατηγορείται για ενθάρρυνση της βίας.
  • Η Κλόε κατέρρευσε αιμόφυρτη στον δρόμο και χρειάστηκαν 37 λεπτά μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της στο νοσοκομείο.
  • Η 18χρονη παραδέχθηκε την ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, αρνούμενη τη δολοφονία, ενώ η δίκη συνεχίζεται με τους ενόρκους να εξετάζουν τις ευθύνες των κατηγορουμένων.
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Μια ερωτική αντιζηλία ανάμεσα σε δύο νεαρές κοπέλες κατέληξε σε μια άγρια δολοφονία στη Βρετανία, με θύμα τη 16χρονη Κλόε Γουάτσον Ντράνσφιλντ, η οποία δέχθηκε πέντε μαχαιριές κατά τη διάρκεια προσχεδιασμένης συνάντησης με μια 18χρονη, με αφορμή έναν νεαρό με τον οποίο είχαν διατηρήσει σχέση και οι δύο.

Η ανήλικη προσπάθησε να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε ότι η αντίζηλός της κρατούσε μαχαίρι, ωστόσο δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα και κατέρρευσε αιμόφυρτη στον δρόμο, ενώ χρειάστηκε να περάσουν 37 λεπτά μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο.

Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή Όστορπ του Λιντς, ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης τριών νεαρών στο Leeds Crown Court την Τετάρτη (11/11). Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η επίθεση είχε προηγηθεί από απειλητικά μηνύματα, ενώ στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό που φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η συνάντηση και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Στο εδώλιο βρίσκονται η 18χρονη Κέιλα Σμιθ, η οποία έχει παραδεχθεί ότι κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα αλλά αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας, καθώς και δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 20 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στην υπόθεση.

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Η 16χρονη Κλόε Γουάτσον Ντράνσφιλντ

Οι απειλές πριν από τη δολοφονία

Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας Μαρκ ΜακΚόουν παρουσίασε στους ενόρκους στοιχεία που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, δείχνουν ότι η επίθεση δεν ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση κατά τη διάρκεια ενός καβγά.

Όπως ανέφερε, η Κέιλα Σμιθ είχε απειλήσει επανειλημμένα την 16χρονη τις ώρες που προηγήθηκαν της μοιραίας συνάντησης.

Μάρτυρας φέρεται να άκουσε την κατηγορούμενη να απειλεί τηλεφωνικά την Κλόε ότι θα τη μαχαιρώσει στον λαιμό.

Σε μήνυμα προς φίλη της, η 18χρονη φέρεται να δήλωσε ότι σκόπευε να επιτεθεί στην αντίζηλό της με μαχαίρι.

Όταν πληροφορήθηκε πως η Κλόε κατευθυνόταν προς το σημείο συνάντησης, φέρεται να επανέλαβε την πρόθεσή της να τη μαχαιρώσει.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρισκόταν ο 18χρονος Μπλέικ Ντάουλινγκ, ο οποίος είχε διατηρήσει σχέση και με τις δύο κοπέλες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο νεαρός γνώριζε την ένταση μεταξύ τους, καθώς και τις απειλές που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, φέρεται να συνέβαλε στην οργάνωση της συνάντησης.

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Η 16χρονη Κλόε Γουάτσον Ντράνσφιλντ

Η μοιραία συνάντηση στις 5 τα ξημερώματα

Λίγο πριν από τις 05:00 το πρωί, η Κλόε επιβιβάστηκε σε ταξί μαζί με τον Ντάουλινγκ, με προορισμό την περιοχή όπου διέμενε η Κέιλα Σμιθ.

Το ραντεβού είχε οριστεί κοντά στο σπίτι του παππού της 18χρονης.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, στις 05:10 η Σμιθ βγήκε στον δρόμο κρατώντας μαχαίρι, ενώ πίσω της ακολουθούσε ο 20χρονος Άρτσι Ράικροφτ.

Στοιχεία από κάμερα κουδουνιού που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο καταγράφουν την κατηγορούμενη να προκαλεί την Κλόε να πλησιάσει.

Όταν η 16χρονη αντιλήφθηκε ότι η Σμιθ κρατούσε μαχαίρι, επιχείρησε να απομακρυνθεί. Στην προσπάθειά της να τρέξει, έχασε τα παπούτσια της.

Η 18χρονη, σύμφωνα με την εισαγγελία, την καταδίωξε και τη μαχαίρωσε επανειλημμένα στην πλάτη και στον λαιμό.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η ανήλικη έφερε πέντε τραύματα από μαχαίρι. Ένα από αυτά είχε διαπεράσει τον πνεύμονά της, προκαλώντας εκτεταμένη αιμορραγία, η οποία οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή.

«Μην καλέσεις την αστυνομία, είναι νεκρή»

Μία από τις πιο σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά όσα φέρεται να συνέβησαν αμέσως μετά την επίθεση.

Η Κλόε βρισκόταν πεσμένη στον δρόμο, ενώ γύρω της σχηματιζόταν λίμνη αίματος.

Ο παππούς της κατηγορούμενης, Τζέφρι Σμιθ, βγήκε από το σπίτι και ανακοίνωσε ότι θα ειδοποιούσε την αστυνομία.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η εγγονή του φέρεται να απάντησε: «Δεν μπορείς να καλέσεις την αστυνομία, είναι νεκρή».

Η κλήση για ασθενοφόρο πραγματοποιήθηκε 37 λεπτά μετά την επίθεση.

Όταν τελικά κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο παππούς της 18χρονης προσπαθούσε να επαναφέρει την Κλόε με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στη συνέχεια, ένας γείτονας ανέλαβε την προσπάθεια μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 06:40 το πρωί.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών στο σπίτι του παππού της Σμιθ, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό όπλο της επίθεσης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι και η δίκη για ανθρωποκτονία

Στο εδώλιο βρίσκονται η Κέιλα Σμιθ, ο Μπλέικ Ντάουλινγκ και ο Άρτσι Ράικροφτ.

Η 18χρονη έχει παραδεχθεί ότι μαχαίρωσε την Κλόε και προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα. Έχει επίσης δηλώσει ένοχη για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, ωστόσο αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας.

Η εισαγγελία δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη δήλωση ενοχής, υποστηρίζοντας ότι οι επανειλημμένες απειλές που προηγήθηκαν δείχνουν πρόθεση πρόκλησης θανάτου ή σοβαρότατου τραυματισμού.

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Η 16χρονη Κλόε Γουάτσον Ντράνσφιλντ

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τόσο την κατηγορία της δολοφονίας όσο και εκείνη της ανθρωποκτονίας χωρίς πρόθεση.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Ντάουλινγκ συνέβαλε στην οργάνωση της αντιπαράθεσης, μεταφέροντας την 16χρονη στο σημείο, ενώ ο Ράικροφτ φέρεται να ενθάρρυνε τη βία και να επιχείρησε να καταγράψει την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Ο ίδιος αρνείται ότι γνώριζε πως η Σμιθ είχε μαζί της μαχαίρι.

Παράλληλα, ο 69χρονος παππούς της κατηγορούμενης έχει παραδεχθεί την κατηγορία της παρεμπόδισης της απονομής δικαιοσύνης και αναμένεται να του επιβληθεί ποινή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαρκέσει έως τέσσερις εβδομάδες, με τους ενόρκους να καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες της επίθεσης και τον βαθμό ευθύνης καθενός από τους κατηγορουμένους.

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