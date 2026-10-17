Φρικτός θάνατος για 71χρονο ψαρά στη Φλόριντα: Αλιγάτορας τον παρέσυρε στο νερό και τον κατασπάραξε

Snapshot Ένας 71χρονος ψαράς στη Φλόριντα σκοτώθηκε από επίθεση αλιγάτορα μήκους περίπου 3,5 μέτρων σε λίμνη δημόσιου πάρκου.

Η σορός του άνδρα παρέμεινε στο νερό για περίπου μία ώρα λόγω παρουσίας άλλων αλιγατόρων που εμπόδιζαν την άμεση ανάσυρση.

Οι Αρχές απομάκρυναν τον αλιγάτορα και συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας επίθεσης.

Η τοπική αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν αποστάσεις από την άγρια ζωή σε περιοχές όπου υπάρχουν αλιγάτορες.

Η Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής της Φλόριντα εξέφρασε συλλυπητήρια και δεν έχει δημοσιοποιήσει επιπλέον στοιχεία. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένας 71χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση αλιγάτορα μήκους περίπου 3,5 μέτρων, την ώρα που ψάρευε σε λίμνη δημόσιου πάρκου.

Το θύμα, Στίβεν Χάμιλτον δέχθηκε τη θανατηφόρα επίθεση το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), στο πάρκο Dr. Bradford Memorial Park, στην περιοχή Γουίντερ Γκάρντεν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, η Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) και η τοπική αστυνομία ειδοποιήθηκαν για περιστατικό επίθεσης αλιγάτορα.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο 71χρονος είχε υποστεί σοβαρότατα τραύματα από τα δαγκώματα του ερπετού.

Παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Η σορός του παρέμεινε στο νερό για περίπου μία ώρα

Ιδιαίτερα δύσκολη αποδείχθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του άτυχου άνδρα, καθώς στη λίμνη βρίσκονταν και άλλοι αλιγάτορες.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Χοσέ Γκαΐνσα, η παρουσία των ερπετών δεν επέτρεπε στους διασώστες να προσεγγίσουν αμέσως με ασφάλεια το σημείο.

Αποτέλεσμα ήταν η σορός του 71χρονου να παραμείνει στο νερό για περίπου μία ώρα, μέχρι να καταστεί δυνατή η ανάσυρσή της.

Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ούτε πόσο κοντά στο νερό βρισκόταν ο άνδρας όταν δέχθηκε το δάγκωμα.

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του αλιγάτορα που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο του 71χρονου.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικός παγιδευτής επικίνδυνων αλιγατόρων, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει από το πάρκο το τεράστιο ερπετό.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, ο αλιγάτορας είχε μήκος 11 πόδια και 8 ίντσες, δηλαδή περίπου 3,56 μέτρα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γουίντερ Γκάρντεν, Μάικλ Μέισον, επιβεβαίωσε ότι το ζώο απομακρύνθηκε από την περιοχή, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής της Φλόριντα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με την αστυνομία να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρίσκονται κοντά σε λίμνες, ποτάμια και άλλα σημεία όπου ενδέχεται να υπάρχουν αλιγάτορες.

Ο Μάικλ Μέισον υπενθύμισε ότι, παρά το γεγονός πως τα συγκεκριμένα ερπετά αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της άγριας ζωής στη Φλόριντα, μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα.

«Να έχετε πάντα επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να προσέχετε. Να σέβεστε την άγρια ζωή και να κρατάτε αποστάσεις. Μπορεί να φαίνονται ήρεμα, μπορεί να μοιάζουν με το σύμβολο της Φλόριντα, αλλά μπορούν να γίνουν επικίνδυνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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