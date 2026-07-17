Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

Snapshot Οι αρχές ταυτοποίησαν μέσω DNA τον αλιγάτορα που επιτέθηκε και σκότωσε την 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ στη Φλόριντα.

Δύο μεγάλοι αλιγάτορες σκοτώθηκαν από κυνηγούς μετά την επίθεση, με τον μεγαλύτερο μήκους 4 μέτρων να είναι υπεύθυνος.

Η επίθεση συνέβη ενώ η Κλαρκ κολυμπούσε με τον σύντροφό της και τον συγκάτοικό της στον ποταμό Econlockhatchee.

Η έρευνα της Επιτροπής Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα συνεχίζεται και θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Ο πατέρας της Κλαρκ περιέγραψε τη σπαρακτική κλήση από τη συγκάτοικο της κόρης του κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μέσω εξετάσεων DNA, τον αλιγάτορα - δολοφόνο που επιτέθηκε και ακρωτηρίασε μέχρι θανάτου την 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της με τον σύντροφό της και τον συγκάτοικό της στο δάσος Little Big Econ στην Κεντρική Φλόριντα, στις 28 Ιουνίου.

Μετά την επίθεση, κυνηγοί αλιγάτορων σκότωσαν δύο μεγάλους αλιγάτορες — τον έναν μήκους περίπου 3,5 μέτρων και τον άλλον 4 μέτρων — που είχαν εντοπίσει στον ποταμό Econlockhatchee.

Αξιωματούχοι της Επιτροπής Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) δήλωσαν ότι το DNA που συλλέχθηκε από τον μεγαλύτερο αλιγάτορα, επιβεβαίωσε ότι ήταν υπεύθυνος για τη θανατηφόρα επίθεση, όπως μετέδωσε το WCJB.

Αξιωματούχοι της FWC ανέφεραν ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωσή της.

Η Κλαρκ, που εργαζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο, κολυμπούσε στον ποταμό μαζί με τον φίλο της, Τσανς Άλισον, και τη συγκάτοικό της, Τζέιντεν Χερνάντεζ, όταν συνέβη η τραγωδία.

Ο Άλισον προσπάθησε απεγνωσμένα να απομακρύνει την Κλαρκ από το θηρίο καθώς αυτό βύθιζε τα σαγόνια του πάνω της, ενώ τα σκυλιά τους προσπαθούσαν να το απωθήσουν από την όχθη του ποταμού.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας της Κλαρκ αποκάλυψε ότι είχε λάβει μια σπαρακτική κλήση από τη συγκάτοικό της, ενώ η κόρη του αιμορραγούσε μέχρι θανάτου.

Ο Ρόμπερτ Κλαρκ 57 ετών, ένας εργαζόμενος συνταξιούχος τεχνικός μοτοσικλετών που είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, είπε ότι η οικογένεια ήταν ήδη συγκλονισμένη από τον θάνατο της 80χρονη γιαγιάς, όταν έμαθαν ότι η εγγονή της είχε σκοτωθεί με φρικτό τρόπο.

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