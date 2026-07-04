Τα τελευταία λόγια της 31χρονης που κατασπάραξε αλιγάτορας - Η εξομολόγηση του συντρόφου της

Snapshot Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση αλιγάτορα περίπου τεσσάρων μέτρων σε ποτάμι της Φλόριντα.

Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, ανέφερε ότι η Μπρίτανι του ζήτησε να φροντίσει τον σκύλο τους πριν καταλήξει.

Η επίθεση συνέβη ξαφνικά ενώ η παρέα κολυμπούσε στον ποταμό Econlockhatchee και προσπάθησαν απεγνωσμένα να τη σώσουν.

Ο Άλισον διέψευσε ότι υπήρξε προειδοποίηση να μην μπουν στο νερό και τόνισε ότι προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία χωρίς να κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Η οικογένεια και ο σύντροφός της οργανώνουν κηδεία και εκδήλωση μνήμης για την Μπρίτανι, η οποία αγαπούσε τη φύση και τις εξορμήσεις στο νερό. Snapshot powered by AI

Έρχονται στο φως νέες συγκλονιστικές πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση αλιγάτορα μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων σε ποτάμι της Φλόριντα.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, η γυναίκα, λίγο πριν καταλήξει, του ζήτησε με ψυχραιμία να φροντίσει τον αγαπημένο τους σκύλο, έναν γερμανικό ποιμενικό ονόματι Χόκι.

«Όσο περιμέναμε να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η Μπρίτανι μού είπε απλώς να φροντίσω τον Χόκι. Ήταν ένα από τα τελευταία πράγματα που μου είπε. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην New York Post.

«Χαμογελούσαμε και μετά επικράτησε χάος»

Ο 30χρονος περιέγραψε πως το περιστατικό σημειώθηκε ξαφνικά, ενώ η παρέα απολάμβανε τη βουτιά της στον ποταμό Econlockhatchee. Όπως είπε, οι τρεις τους βρίσκονταν μέσα στο νερό όταν ο αλιγάτορας εμφανίστηκε απρόσμενα και επιτέθηκε στη 31χρονη. «Χαμογελούσαμε και μιλούσαμε και μετά επικράτησε απόλυτο χάος», δήλωσε, εξηγώντας ότι ο ίδιος μαζί με τον φίλο της συντρόφου του προσπάθησαν απεγνωσμένα να την τραβήξουν μακριά από το ζώο και να τη μεταφέρουν στην όχθη.

Ο Άλισον ανέφερε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, προκειμένου να αποκαταστήσει, όπως λέει, ανακρίβειες που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με το περιστατικό. «Δεν θέλω με κανέναν τρόπο όλη αυτή την προσοχή πάνω μου. Θέλω απλώς να είναι σωστά τα γεγονότα», σημείωσε.

Παράλληλα, διέψευσε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε προειδοποίηση από περαστικό να μην μπουν στο νερό, τονίζοντας ότι η μόνη συζήτηση που είχαν με κάποιον στη διαδρομή ήταν πως το σημείο χρησιμοποιείται συχνά για βόλτες με σκύλους.

Η προσπάθεια διάσωσης και τα τελευταία λεπτά

Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι δεν προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, αλλά προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Όπως εξήγησε, χρησιμοποίησε τα χέρια του και μια πετσέτα για να ασκήσει πίεση στα τραύματα της 31χρονης, προσπαθώντας να την κρατήσει όσο το δυνατόν πιο σταθερή. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο σκυλιά της παρέας βρίσκονταν στην όχθη και γάβγιζαν προς τον αλιγάτορα την ώρα της επίθεσης.

Ο Τσανς Άλισον μίλησε με έντονη συγκίνηση για τη σύντροφό του, με την οποία, όπως είπε, σχεδίαζαν το κοινό τους μέλλον.

«Ήταν απίστευτη. Η Μπρίτανι ήταν ο πιο εξωστρεφής άνθρωπος και αγαπούσε να βρίσκεται στη φύση», ανέφερε, περιγράφοντας μια γυναίκα δραστήρια που περνούσε τα Σαββατοκύριακα της σε εξορμήσεις στο νερό, με καγιάκ ή βόλτες με σκάφος. Όπως πρόσθεσε, η οικογένεια και ο ίδιος οργανώνουν την κηδεία της αλλά και εκδήλωση στη μνήμη της, αποχαιρετώντας μια ζωή που κόπηκε τραγικά και αιφνίδια.

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