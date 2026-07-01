Το ηχητικό του τρόμου: «Της έκοψε τα χέρια» - Νεκρή 31χρονη από επίθεση αλιγάτορα

Οι Αρχές εντόπισαν στη συνέχεια τον αλιγάτορα μήκους περίπου 3,6 μέτρων, τον θανάτωσαν, τον αποκεφάλισαν και κράτησαν το κεφάλι του ως αποδεικτικό στοιχείο

Δημήτρης Δρίζος

Το ηχητικό του τρόμου: «Της έκοψε τα χέρια» - Νεκρή 31χρονη από επίθεση αλιγάτορα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ σκοτώθηκε από επίθεση αλιγάτορα στον ποταμό Econlockhatchee στη Φλόριντα ενώ κολυμπούσε με τον σύντροφό της και μία φίλη τους.
  • Ο σύντροφός της, Τσανς Άλισον, πάλεψε με τον αλιγάτορα και κατάφερε να την απελευθερώσει, αλλά τα τραύματά της ήταν θανατηφόρα.
  • Ο αλιγάτορας μήκους 3,6 μέτρων εντοπίστηκε, θανατώθηκε, αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του κρατήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.
  • Η επίθεση έγινε κατά την περίοδο αναπαραγωγής των αλιγάτορων, όταν τα ζώα γίνονται πιο επιθετικά και εδαφικά.
  • Το μονοπάτι Barr Street Trailhead, όπου συνέβη η επίθεση, παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.
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Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της έπειτα από φρικτή επίθεση αλιγάτορα στην κεντρική Φλόριντα την Κυριακή ταυτοποιήθηκε, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκαν και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της.

Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ απολάμβανε πεζοπορία στο γραφικό δάσος Little Big Econ State Forest μαζί με τον σύντροφό της και μία φίλη τους, όταν αποφάσισαν να μπουν για μπάνιο σε ποτάμι λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι.

Ηχητικό από την κλήση στο 911, που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα, αποκάλυψε ότι ένας αλιγάτορας πλησίασε αθόρυβα την παρέα πριν επιτεθεί άγρια στην Κλαρκ, ακρωτηριάζοντάς τη και στα δύο χέρια.

Πλέον, η ιατροδικαστική έκθεση που εξασφάλισε η Daily Mail δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της, περιγράφοντας πώς ο σύντροφός της πάλεψε ηρωικά με τον αλιγάτορα, ακόμη κι όταν το ερπετό παρέσυρε και τους δύο κάτω από το νερό, εκτελώντας τη λεγόμενη «περιστροφή θανάτου» («death roll»).

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Η «περιστροφή θανάτου» είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι αλιγάτορες για να εξουδετερώσουν το θήραμά τους, στριφογυρίζοντας βίαια γύρω από τον άξονά τους και προσπαθώντας να το παρασύρουν κάτω από το νερό, ώστε να το πνίξουν.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Τσανς Άλισον έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο και τελικά κατάφερε να αποσπάσει τη σύντροφό του από τα σαγόνια του αλιγάτορα, όμως ήταν ήδη πολύ αργά για να τη σώσει.

Το έγγραφο αποκαλύπτει επίσης ότι οι Αρχές εντόπισαν στη συνέχεια τον αλιγάτορα μήκους περίπου 3,6 μέτρων, τον θανάτωσαν, τον αποκεφάλισαν και κράτησαν το κεφάλι του ως αποδεικτικό στοιχείο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν η Κλαρκ, ο Άλισον και μία φίλη τους κολυμπούσαν σε νερό που έφτανε μέχρι τους ώμους, στον ποταμό Econlockhatchee, κοντά σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας.

«Ενώ κολυμπούσαν, ένας αλιγάτορας άρπαξε την Κλαρκ από το χέρι και άρχισε να εκτελεί την "περιστροφή θανάτου"», αναφέρεται στην έκθεση.

«Ο σύντροφός της, Τσανς, άρπαξε τον αλιγάτορα προσπαθώντας να τον αναγκάσει να την αφήσει, όμως το ζώο παρέσυρε και τους δύο κάτω από το νερό.»

Ο Άλισον κατάφερε να κάνει τον αλιγάτορα να αφήσει για λίγο το ένα της χέρι, όμως εκείνος άρπαξε αμέσως το άλλο.

«Ο Τσανς προσπάθησε να τους βγάλει και τους δύο στην όχθη, όταν ο αλιγάτορας τελικά την άφησε. Στην ακτή ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κλήθηκε το 911», αναφέρει η έκθεση.

Δεν διευκρινίζεται αν ο Άλισον πάλεψε με τον αλιγάτορα πριν ή μετά την κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο το ηχητικό φαίνεται να δείχνει ότι τηλεφώνησε ενώ εξακολουθούσε να προσπαθεί να απομακρύνει το ζώο.

Στην καταγραφή ακούγονται ουρλιαχτά και κλάματα, ενώ ο Άλισον ενημερώνει τον τηλεφωνητή ότι «προσπαθεί ακόμη να βγάλει τα χέρια της από το στόμα του αλιγάτορα».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φωνάζει: «Και τα δύο της χέρια, και τα δύο της χέρια έχουν κοπεί», ενώ η φίλη της αναφέρει ότι το ένα χέρι «κρεμόταν από μια κλωστή».

Όταν ο τηλεφωνητής ρώτησε πού βρισκόταν το άλλο χέρι, εκείνη απάντησε μονολεκτικά: «Χάθηκε».

Ο Άλισον περιέγραψε την κατάσταση ως «άσχημη, πολύ άσχημη», εκλιπαρώντας τους διασώστες να βιαστούν, καθώς «χάνει πολύ…», πριν διακοπεί η φωνή του.

Στη συνέχεια είπε ότι ο αλιγάτορας «έφυγε», χαρακτηρίζοντας τα τραύματα της συντρόφου του «φρικτά».

Ο ίδιος εξήγησε ότι μπήκε αμέσως στη μάχη με το ζώο και, με τη βοήθεια της φίλης της Κλαρκ, κατάφερε να τη σύρει έξω από το νερό.

«Είμαστε πολύ μακριά από το μονοπάτι, δίπλα σε ένα μικρό σημείο καθέλκυσης κοντά στο ποτάμι... Χρειαζόμαστε βοήθεια τώρα!», είπε στον τηλεφωνητή.

«Ίσως δείτε ένα ελικόπτερο. Αν το δείτε, προσπαθήστε να του κάνετε σήμα», του απάντησε εκείνος.

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Το μονοπάτι Barr Street Trailhead, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Από τις αναρτήσεις της Κλαρκ στο Facebook προκύπτει ότι αγαπούσε ιδιαίτερα τη φύση, καθώς συχνά δημοσίευε φωτογραφίες από πεζοπορίες και κολύμπι σε φυσικά τοπία.

Το τραγικό περιστατικό αποτελεί την τρίτη επίθεση αλιγάτορα στην κεντρική Φλόριντα μέσα σε μία εβδομάδα.

Επτά ημέρες νωρίτερα είχε καταγραφεί ακόμη μία επίθεση στον ποταμό Rainbow River, στην κομητεία Marion, ενώ το Σάββατο τραυματίστηκε και ένα παιδί σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής της Φλόριντα, οι επιθέσεις αλιγάτορων σε ανθρώπους είναι σπάνιες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, τα ζώα γίνονται πιο επιθετικά και εδαφικά κατά την περίοδο αναπαραγωγής, η οποία διαρκεί από τον Απρίλιο έως τα τέλη Ιουνίου.

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