Πήγε για έναν περίπατο και βρήκε θησαυρό 900 ετών: Πάνω από 2.150 ασημένια νομίσματα κρυμμένα

Η γυναίκα βρήκε το 2024, στην περιοχή Κούτνοχορσκι της Τσεχίας, ένα κεραμικό δοχείο που περιείχε περισσότερα από 2.150 μεσαιωνικά ασημένια νομίσματα, γνωστά ως δηνάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του δοχείου είχε καταστραφεί, όμως τα νομίσματα παρέμειναν συγκεντρωμένα σε πυκνό σχηματισμό. Το εύρημα εξετάστηκε από ειδικούς του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών και του Τσεχικού Μουσείου Αργύρου στην Κούτνα Χόρα. Οι αρχαιολόγοι χαρακτήρισαν τον θησαυρό ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της τελευταίας δεκαετίας.

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