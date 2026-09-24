Nations League: Ιστορική πρεμιέρα για την Εθνική στο Βελιγράδι

Η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στην ελίτ του UEFA Nations League και αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα στο Βελιγράδι

Μιχάλης Παπαδάκος

Nations League: Ιστορική πρεμιέρα για την Εθνική στο Βελιγράδι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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  • Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στην League A του UEFA Nations League και αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα στο Βελιγράδι.
  • Η Σερβία δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 και έχει αρνητική παράδοση σε πρεμιέρες Nations League και εντός έδρας νίκες επί της Ελλάδας.
  • Ο προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, συνεχίζει παρά τις δυσκολίες και απουσιάζουν βασικοί παίκτες λόγω τραυματισμών.
  • Η Ελλάδα έχει θετικά αποτελέσματα στα πρόσφατα παιχνίδια της, αλλά δεν έχει ακόμη νίκη το 2026 και αντιμετωπίζει απουσίες σημαντικών παικτών.
  • Η Εθνική θα παραμείνει στη Σερβία μετά το πρώτο παιχνίδι και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια Γερμανία και Ολλανδία στο πλαίσιο του ομίλου.
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Στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επιστρέφει η Εθνική Ελλάδας, καθώς αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία (21:45) στο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου, στην πρεμιέρα της στο UEFA Nations League.

Η αναμέτρηση έχει ξεχωριστή σημασία για τη «γαλανόλευκη», καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στη League A (Β' όμιλος), ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται ακόμη η Γερμανία και η Ολλανδία, γεγονός που ανεβάζει από νωρίς τον βαθμό δυσκολίας.

Η Σερβία προέρχεται από μια δύσκολη περίοδο. Παρά τη συμμετοχή της στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στο Μουντιάλ του 2026. Τερμάτισε τρίτη στον προκριματικό της όμιλο, έναν βαθμό πίσω από την Αλβανία, η οποία πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ.

Οι Σέρβοι έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους στα προκριματικά με νίκη 2-1 απέναντι στη Λετονία τον περασμένο Νοέμβριο. Μέσα στο 2026 έδωσαν τέσσερα φιλικά παιχνίδια, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελαν. Κέρδισαν μόνο τη Σαουδική Αραβία και γνώρισαν τρεις ήττες, από Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήριο και Μεξικό, με συνολικό απολογισμό 1-11.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς βρέθηκε μάλιστα σε δύσκολη θέση μετά την ήττα με 3-0 από το Πράσινο Ακρωτήριο τον Μάιο. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε προσφερθεί να παραιτηθεί, ωστόσο αποφάσισε να συνεχίσει και πλέον θέλει να οδηγήσει τη Σερβία σε μια καλύτερη πορεία στο Nations League.

Στην προηγούμενη διοργάνωση, η Σερβία τερμάτισε τρίτη στον όμιλό της στη League A. Στη συνέχεια αντιμετώπισε την Αυστρία στα πλέι οφ παραμονής/υποβιβασμού και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-1.

Αρνητική παράδοση για τους Σέρβους

Το αρνητικό στοιχείο για τους Σέρβους είναι πως έχουν να πανηγυρίσουν νίκη σε πρεμιέρα Nations League από την πρώτη διοργάνωση, το 2018. Παράλληλα, αναζητούν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους απέναντι στην Ελλάδα εδώ και 16 χρόνια. Η τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση στο Βελιγράδι είχε βρει νικήτρια την Ελλάδα με 1-0.

Ο Παούνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του σημαντικά ονόματα. Οι Ντούσαν Βλάχοβιτς, Νίκολα Μιλένκοβιτς, Πρέντραγκ Ράικοβιτς και Αλεξάνταρ Μίτροβιτς παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Ντούσαν Τάντιτς. Ο 37χρονος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει από την Εθνική μετά το Euro 2024, όμως κλήθηκε ξανά και απέναντι στην Ελλάδα διεκδικεί την 112η συμμετοχή του με το εθνόσημο.

Παράλληλα, οι Στέφαν Τζόντιτς, Πέταρ Σουκάτσεφ και Λάζαρ Νίκολιτς έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το διεθνές ντεμπούτο τους. Στο βασικό σχήμα αναμένεται να διεκδικήσουν θέση και οι Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που αγωνίζονται σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Για νέο ξεκίνημα η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς τερμάτισε τρίτη στον προκριματικό όμιλο του 2026, πίσω από τη Σκωτία και τη Δανία.

Το 2026 δεν έχει φέρει ακόμη νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελλάδα έφερε ισοπαλία χωρίς γκολ στην Ουγγαρία και 2-2 στη Σουηδία, ενώ εντός έδρας ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη και την Ιταλία.

Παρά τα αποτελέσματα αυτά, η συνολική εικόνα της τελευταίας περιόδου έχει και θετικά στοιχεία. Στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια της, η Ελλάδα έχει δύο ήττες, μαζί με πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες ξεχωρίζει φυσικά το ιστορικό 2-1 απέναντι στην Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» τον Οκτώβριο του 2024.

Η τελευταία συνάντηση με τη Σερβία, πάντως, είχε διαφορετική κατάληξη. Οι Σέρβοι είχαν επικρατήσει 2-0 σε φιλικό παιχνίδι τον Νοέμβριο του 2014.

Τζολάκης και Κωστούλας στα πρόσωπα της ΕθνικήςΟ Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή παρουσία του στην Premier League και διεκδικεί θέση βασικού απέναντι στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Στην επίθεση, τα βλέμματα στρέφονται και στον Χαράλαμπο Κωστούλα. Ο νεαρός επιθετικός έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές σε γκολ στις δύο τελευταίες εμφανίσεις του στην Premier League, με δύο γκολ και δύο ασίστ. Με την Εθνική, ωστόσο, δεν έχει βρει ακόμη δίχτυα στις τέσσερις συμμετοχές του.

Ο Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Λάζαρο Ρότα, Δημήτρη Γιαννούλη και Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκτός αποστολής έμειναν επίσης ο πρώην αρχηγός Τάσος Μπακασέτας και ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Η Εθνική δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το παιχνίδι του Βελιγραδίου. Θα διανυκτερεύσει στη Σερβία και την Παρασκευή θα ταξιδέψει για το Μόναχο. Από εκεί θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ, όπου στις 27 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, επίσης την Πέμπτη, η Ολλανδία θα υποδεχθεί τη Γερμανία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, επίσης στις 21:45.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League:⦁ 24/09: Σερβία - Ελλάδα⦁ 27/09: Γερμανία - Ελλάδα⦁ 01/10: Ελλάδα - Ολλανδία⦁ 04/10: Ελλάδα - Γερμανία⦁ 13/11: Ολλανδία - Ελλάδα⦁ 16/11: Ελλάδα - Σερβία

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Νεντέλκοβιτς, Πάβλοβιτς, Εράκοβιτς, Μπούτσινατς, Λούκιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Τάντιτς, Κόστιτς, Γιόβιτς.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κωστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας, Τζόλης.

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