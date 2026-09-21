«Φρένο» για τρεις εβδομάδες και επιστροφή με ντέρμπι αιωνίων και ευρωπαϊκές μάχες

Η τεράστια διακοπή λόγω των εθνικών βάζεις τις ομάδες σε διαδικασία... μίνι προετοιμασίας, όμως η επανέναρξη των πρωταθλημάτων φέρνει ντέρμπι «αιωνίων» και... μάχες στην Ευρώπη.

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«Φρένο» για τρεις εβδομάδες και επιστροφή με ντέρμπι αιωνίων και ευρωπαϊκές μάχες
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H Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση, με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίχνεται στη «μάχη» της League A στο Nations League, έχοντας μπροστά της απαιτητικές αναμετρήσεις.

Η έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος οδηγεί για πρώτη φορά σε μια πρωτόγνωρη διακοπή τριών εβδομάδων τα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, το... κενό διάστημα που έχουμε μπροστά μας μπορεί να αποτελέσει περίοδο ανασύνταξης για τους συλλόγους.

Από τη μία, το ρόστερ... χωρίζεται καθώς οι διεθνείς αποχωρούν για τις υποχρεώσεις τους, κι από την άλλη, όσοι μένουν πίσω μπαίνουν σε διαδικασία μίνι προετοιμασίας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για τους προπονητές να διορθώσουν τα κακώς κείμενα των πρώτων αγωνιστικών, να δουλέψουν σε πράγματα και να ενσωματώσουν πλήρως τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Ωστόσο, η επιστροφή στη δράση αναμένεται κάτι παραπάνω από ενδιαφέρουσα. Το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή υπόσχεται συγκινήσεις, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο πρώτο του ντέρμπι στη σεζόν τον φορμαρισμένο και «άχαστο» Παναθηναϊκό.

Αμέσως μετά το ντέρμπι, οι «πράσινοι» ανοίγουν ευρωπαϊκό μέτωπο, καθώς ρίχνονται στη μάχη της League Phase του Conference League, αντιμετωπίζοντας στο ΟΑΚΑ τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την 1η αγωνιστική.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή εντός συνόρων κόντρα στον πάντα επικίνδυνο ΟΦΗ, πριν μπει στο αεροπλάνο για ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό tour στην Αγγλία. Εκεί, η «Ένωση» θα δώσει δύο διαδοχικές σπουδαίες αναμετρήσεις για το Champions League, απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και μετέπειτα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», σε δοκιμασίες που θα κρίνουν πολλά ενόψει της συνέχειας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

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«Φρένο» για τρεις εβδομάδες και επιστροφή με ντέρμπι αιωνίων και ευρωπαϊκές μάχες

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