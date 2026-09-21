Ο Μυλωνάκης και το Επικρατείας της ΝΔ, η Γεροβασίλη, η δικογραφία που έρχεται, η Τιτάν και η ΔΕΗ

Σαμαράς και Κασιδιάρης πλαγιοκοπούν τη ΝΔ

Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω την εβδομάδα με το δεξί για αυτό και ασχολούμαι αρχικώς με τη Δεξιά. Στο Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να κοιτούν τις δημοσκοπήσεις, αλλά καλό θα ήταν να κοιτούν και τα… δεξιά της πολυκατοικίας. Γιατί εκεί αρχίζει να φυσάει διαφορετικός αέρας. Ο Αντώνης Σαμαράς κινείται πλέον με σαφή πολιτικό βηματισμό, ενώ ο Ηλίας Κασιδιάρης επιστρέφει στο προσκήνιο και επιχειρεί να ξαναβρεί χώρο στον δεξιό χάρτη. Οι δύο περιπτώσεις είναι ασφαλώς διαφορετικές και δεν αποτελούν ενιαίο πολιτικό σχήμα. Έχουν όμως ένα κοινό αποτέλεσμα: ανοίγουν συζήτηση για τις απώλειες και τις μετακινήσεις στα δεξιά της ΝΔ. Και εδώ βρίσκεται το παρασκήνιο. Όσο περισσότερο μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στον χώρο, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η πίεση στη γαλάζια παράταξη να κρατήσει συσπειρωμένη τη βάση της. Με απλά λόγια, όπως θα έλεγε και η NASA: Houston, we have a problem…

Στη ΝΔ ψάχνουν στρατηγό

Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται για τα ψηφοδέλτα της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι βεβαίως και αυτό του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ Φράγκου Φραγκούλη. Η περίπτωση του στρατηγού, αν τελικά προχωρήσει, θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για τη ΝΔ και έρχεται ως αντίβαρο στην κεντρώα υποψηφιότητα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Φλωρίδη. Δεν ξέρω τι θα απαντήσει ο στρατηγός στο Μαξίμου αλλά σίγουρα η κάθοδός του θα δώσει έναν αέρα ελπίδας στο γνήσιο δεξιό ακροατήριο της ΝΔ.

Νέα ονόματα, λιγότερες καρέκλες - Το κόλπο Μητσοτάκη με τα ψηφοδέλτια

Ρίχνει νέα όπλα στη μάχη ο Μητσοτάκης με αποτέλεσμα να σκληραίνει το παιχνίδι στις μεγάλες περιφέρειες. Στο τέλος του μήνα αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη λίστα με περίπου 40 έως 50 υποψήφιους σε όλη την επικράτεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Και ειδικά στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, το μήνυμα είναι σαφές: μπαίνουν στο παιχνίδι νέα πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα, πολιτικό αποτύπωμα και δυνατότητα να διεκδικήσουν σταυρό. Στην Α’ Αθηνών η είσοδος της Αλεξάνδρας Σδούκου, μαζί με τον Θανάση Βισκαδουράκη, την Πώλα Δαμιανού και τον Όμηρο Τσάπαλο, ανεβάζει αυτομάτως τον ανταγωνισμό. Στον Νότιο Τομέα, ο Νίκος Ρωμανός έρχεται να προσθέσει ακόμη μία δυνατή παρουσία, ενώ στον Βόρειο Τομέα ήδη ο Παύλος Μαρινάκης βρίσκεται στο κάδρο. Στη Β’ Πειραιά, το όνομα του Δημήτρη Σκουλού προσθέτει μια διαφορετική, αλλά αναγνωρίσιμη, υποψηφιότητα. Και το ενδιαφέρον είναι αλλού: σε περιφέρειες όπου ήδη εκλέγονται δημοφιλείς υπουργοί και προβεβλημένα στελέχη, κάθε νέα είσοδος κάνει την «πίτα» του σταυρού ακόμη πιο δύσκολη. Με απλά λόγια, στην Πειραιώς δεν θέλουν απλώς γεμάτα ψηφοδέλτια. Θέλουν μάχη. Και αυτό σημαίνει ότι οι παλιοί θα πρέπει να… ιδρώσουν τη φανέλα. Γιατί αυτή τη φορά κανείς δεν μπορεί να θεωρεί την εκλογή του δεδομένη.

Οι τέσσερις του Επικρατείας

Μεγάλες αλλαγές ακούγονται και για το ψηφοδέλτιο του Επικρατείας. Όπως μαθαίνω στους σχεδιασμούς του πρωθυπουργού είναι ο Γιώργος Μυλωνάκης, μέχρι σήμερα υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Ίδωμεν...

Το comeback της Γεροβασίλη

Δεν σας κρύβω ότι στο στρατηγείο της οδού Αμαλίας πέφτουν βροχή οι εισηγήσεις στον Αλέξη Τσίπρα να ανοίξει το δρόμο της επιστροφής στην Όλγα Γεροβασίλη και να την βγάλει μπροστά στο κομμάτι της επικοινωνίας over all. Η Αρτινή είναι έμπειρη, έχει το απαιτούμενο κύρος για μια τέτοια θέση και μπορεί να κοντράρει στα ίσια τα στελέχη της ΝΔ.

Σκληρό pressing Τσίπρα σε Πασόκους

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει βάλει στο στόχαστρο τρία κορυφαία στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και έχουν πλέον διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις τους με το Νίκο Ανδρουλάκη. Πρώτη είναι η Ρόζα Βρεττού η οποία μετά από 35 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αλέξης Τσίπρας παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, όσο και με τον Χάρη Καστανίδη. Αν αυτές οι μεταγραφές προχωρήσουν προφανώς το πολιτικό κόστος για το ΠΑΣΟΚ θα είναι τεράστιο.

Ποιος έφαγε πόρτα από τον Σαμαρά;

Μαθαίνω ότι ένας από τους ογκόλιθους της πολιτικής ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της ΝΔ και το τελευταίο διάστημα είχε αποσυρθεί ετοίμαζε πυρετωδώς την επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι με τη ΝΔ διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει μήτε να τον βλέπει, μήτε να τον ακούει. Το παλικάρι είχε χαράξει ρότα για το κόμμα Σαμαρά. Όμως τον πρόλαβαν οι εξελίξεις με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έμπλεξε άσχημα αυτό το πρώην γαλάζιο μπουμπούκι. Αυτός ο αδάμαντας ηθικής. Τόσο άσχημα που τον έκοψε άμεσα και ο Σαμαράς μόλις ενημερώθηκε τι συμβαίνει...

Εκλογές τον Ιούνιο και κυβέρνηση ανοχής; Το νέο φρούτο της πολιτικής πιάτσας

Ένα νέο «φρούτο» κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιογραφική και πολιτική πιάτσα: εκλογές τον Ιούνιο και, εφόσον δεν προκύψει καθαρή κυβερνητική λύση, κυβέρνηση ανοχής υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή: δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, κάποια συγκεκριμένη πληροφορία ή επιβεβαιωμένη εισήγηση. Πρόκειται για σενάριο που διακινείται και τίποτε περισσότερο. Η λογική του σεναρίου λέει ότι, ενόψει της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2027, ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να ζητήσει από τα κόμματα μια περίοδο πολιτικής ανοχής, με μια κυβέρνηση περιορισμένης δράσης και χωρίς βαριά νομοθετική ατζέντα, ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση στο τιμόνι κατά την ευρωπαϊκή προεδρία. Και μετά, σε δεύτερο χρόνο, νέες εκλογές. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, είναι άλλο: Ποιους εξυπηρετεί ένα τέτοιο σενάριο; Και ποιοι έχουν λόγο να το διακινούν; Εκεί βρίσκεται όλο το παρασκήνιο. Αλλά ας μην επεκταθώ περισσότερο...

Ο Πλεύρης πρόλαβε και είπε την αλήθεια

Εκτός από τον Θανάση Πλεύρη που έσπευσε αυτοβούλως (και πολύ καλά έκανε δηλαδή) να διευκρινίσει ότι γνώριζε εδώ και χρόνια το γιατρό της οδού Καρνεάδου αρκετοί μεγαλοδημοσιογράφοι, παρουσιαστές, άνθρωποι της σόου μπιζ πού ήταν πελάτες του Ηλία Θεοδωρόπουλου έχουν χάσει τον ύπνο τους μήπως και διαρρεύσει η συγκεκριμένη λίστα…Όλοι αυτοί που σήμερα κατακεραυνώνουν τούς συγκεκριμένους γιατρούς και τον απλό κόσμο που πέφτει θύμα τέτοιων κομπογιαννιτών ήταν τακτικοί πελάτες στο Κολωνάκι… Μεταξύ αυτών και ένας πολύ γνωστός πολιτικός που πλέον έχει αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή και είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο ιατρείο για να απαλύνει τον πόνο στα πόδια του… Μην με ρωτήσετε από ποιο κόμμα προέρχεται ο συγκεκριμένος πολιτικός, δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω. Μιλάμε ότι ο τύπος «δάγκωνε» όλη την υψηλή κοινωνία πολιτική τε και επιχειρηματική. Τώρα μάλιστα που θα ανοίξει και το τηλέφωνο του Θεοδωρόπουλου και της Γάκα με εντολή εισαγγελέα, εκεί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Καταλάβατε τώρα γιατί ο Πλεύρης έσπευσε να πει την αλήθεια;

Τσάμπα υπονόμευση

Δεν ξέρω αν αυτοί που πολεμούν εντός και εκτός των τειχών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν ΓΔΕΛΕΠ τον Γιώργο Πιτσιλή έχουν ψυχανεμιστεί ότι όσο και αν πιστεύουν ότι θα τον κάμψουν και δεν θα προχωρήσει αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Βέβαια εκεί το πρώτο βιολί είναι οι συνήθεις ύποπτοι των ΚΥΔ που δεν θέλουν να έχουν καμία ευθύνη και θεωρούν ότι βάζοντας προσκόμματα θα συνεχίσουν το πάρτι του εύκολου χρήματος που έβγαζαν κατά το παρελθόν και ότι θα επανέλθει ο αγαπημένος τους τεχνικός σύμβουλος. Απλά δεν έχουν καταλάβει ότι σε λίγο θα τους κυνηγούν οι πελάτες τους όταν βλέπουν ότι άλλοι έκαναν αιτήσεις και πληρώθηκαν. Όσον αφορά στα καλά παιδιά του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραν θέσεις και νομίζουν ότι είναι όλα καλά ας κρατήσουν μικρό καλάθι γιατί βλέπω αλλαγές στον όχι πολύ μακρινό ορίζοντα.

Έπαιξαν και έχασαν

Κατά τα λοιπά η μαγική μας σφαίρα βλέπει ότι ο Οκτώβρης δεν θα είναι ανέφελος καθώς μια μεγάλη δικογραφία βαίνει προς ολοκλήρωση και φαίνεται ότι θα έχει και πολιτικά πρόσωπα. Το κακό για κάποιους που νόμιζαν ότι έχουν ασυλία, ότι είναι ασφαλείς και ότι θα την πληρώσουν τα εκτελεστικά όργανα είναι ότι έπαιξαν κι έχασαν. Και αυτό γιατί τα «κορόιδα» ξύπνησαν και… μίλησαν και είπαν πολλά και με στοιχεία ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα πέσουν στα μαλακά αντί να πάνε στον Καιάδα ως οι μόνοι υπαίτιοι και υπεύθυνοι. Έτσι τα μεγάλα ποντίκια ετοιμάζονται για τη φάκα με δόξα και τιμή. Σημειώνουμε ότι θα την πατήσουν και οι λαγοί που μπήκαν στο παιγνίδι για να κάνουν κλίμα γιατί θεωρούσαν ότι αφού άμεσα δεν έχουν διαπράξει αδικήματα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πάνω στον ζήλο τους όμως δεν κατάλαβαν ότι διαπράττουν άλλα αδικήματα, κάποια εκ των οποίων είναι το λιγότερο πολύ σοβαρά.

Οι αμείλικτοι αριθμοί και ο λαϊκισμός

Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του πετρελαίου που μας καίει όλους. Οι εταιρίες διύλισης της Ελλάδας ετοιμάζονται να γράψουν κέρδη που όμοιά τους δεν θα έχουμε ξαναδεί και ο λαϊκισμός καλά κρατεί για την έκτακτη φορολόγησή τους. Όμως εδώ, πρώτον υπάρχει η εθελοντική μείωση τιμών που μειώνει τα κέρδη και δεύτερον υπάρχουν οι φόροι που πληρώνουν. Γιατί, για να το κάνουμε πιο κατανοητό στο 1 δις κέρδη ο φόρος είναι 220 εκατ. ευρώ, συν 5% αν μοιραστεί μέρισμα συν την περίφημη προκαταβολή φόρου από την διαφορά κερδών σε σχέση με πέρυσι. Και τα λεφτά αυτά πάνε στα κρατικά ταμεία και σε πολύ μεγάλο ποσοστό προέρχονται από τις εξαγωγές που κάνουν και όχι από την ελληνική αγορά. Για να καταλαβαίνουμε δε τα νούμερα αρκεί να σας πούμε ότι το 78,1% των πωλήσεων της Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο προήλθε από πωλήσεις στο εξωτερικό και τη ναυτιλία. Και το ερώτημα είναι αν έχει λογική ένας έκτακτος φόρος που τιμωρεί τις εξαγωγές. Δεν έχει και από ότι φαίνεται δεν θα μπει. Πιθανά με την βοήθεια και την άδεια της ΕΕ θα πρέπει να αναμένουμε παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Τι συμβαίνει με την διαφορά στις προβλέψεις της Cenergy;

Διαβάζω με ενδιαφέρον στις οικονομικές καταστάσεις της Cenergy ότι «κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, διακανονίστηκε η πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί την 31η Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε την υπόθεση δασμών αντιντάμπινγκ (antidumping duties) στον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Μετά την παραλαβή των τελικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection), η σχετική υποχρέωση έπαψε να υπόκειται σε εκτίμηση και αναταξινομήθηκεαπό τις προβλέψεις στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις πριν από τη πληρωμή της. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε κατά τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 20,2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ». Δεν βλέπω όμως πέρα από την αναταξινόμηση να υπάρχει αναφορά στην επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα. Γιατί όταν ανατρέχω στην πρόβλεψη που έχει καταγραφεί στα οικονομικά στοιχεία της 31/12/2025 διαπιστώνω μια διαφορά καθώς εκεί το σύνολο της πρόβλεψης είναι 16,953 εκ δολάρια και αν δεν κάνω λάθος στην αριθμητική υπάρχει μια επιβάρυνση 3,25 εκ ευρώ. τι ακριβώς συμβαίνει; Ξεχάστηκαν να κάνουν λογαριασμό στην Cenergy.

Οι αναβαθμίσεις της Ελλάδας και η μεγάλη… αίρεση

Χωρίς αμφιβολία η διπλή αναβάθμιση από Moody’sκαι Scope ήταν θετική εξέλιξη για τη χώρα μας και αιφνιδίασε θετικά τις αγορές σε μια περίοδο έντονης αναταραχής. Επισημαίνουμε ότι Scope αναβάθμισετην αξιολόγηση της Ελλάδας σε BBB+ από BBB, ενώ η Moody’s διατήρησε το Baa3, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές. Για την Moody’s που έχει τηρήσει πολύ σκληρή στάση μετά τα μνημόνια καθώς είχε εκτεθεί με αυτά που έλεγε προ της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας η μεταβολή στάσης ήταν ένα μεγάλο βήμα. Όμως στα όσα θετικά σημειώνουν και οι δύο οίκοι της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν και αστερίσκοι όπως το υψηλό χρέος (το οποίο αποκλιμακώνεται γρήγορα) , η χαμηλή παραγωγικότητα αλλά κυρίως το δημογραφικό. Κρατήστε το τελευταίο γιατί όσο και αν δεν συζητείται αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία το οποίο θαβρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και θα μετράει αρκετά στις αποφάσεις των οίκων.

Τι έχει να προεξοφλήσει τώρα το Χρηματιστήριο;

Χωρίς αμφιβολία η είδηση της περασμένης Παρασκευής για το ελληνικό Χρηματιστήριο ήταν ο τεράστιος τζίρος άνω των 4,2 δις ευρώ λόγω του rebalancing και της αναβάθμισης. Όμως αυτό τελείωσε και δεν προκάλεσε και μεγάλες μεταβολές καθώς η προεξόφληση είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα όμως το μείζον ερώτημα είναι η επόμενη ημέρα. Υπάρχει κάτι που μπορεί να προεξοφλήσει θετικά το Χρηματιστήριο; Και πώς μπορεί να το προεξοφλήσει ότι η διεθνής αστάθεια κυριαρχεί και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη ημέρα. Ίσως μια αχτίδα αισιοδοξίας είναι η μετακόμιση hedge funds από το Λονδίνο στην Αθήνα. Αλλά αυτό δεν αρκεί καθώς η αύξηση των επιτοκίων σε συνδυασμό με τις υψηλές ενεργειακές τιμές παραπέμπουν σε πιέσεις στην κερδοφορία ενός σημαντικού αριθμού εισηγμένων. Οι πιέσεις αυτές αν μη τι άλλο είναι απίθανο να μην αποτυπωθούν στο χρηματιστηριακό ταμπλό εκτός και αν αύριο το πρωί γίνει το θαύμα και αλλάξει το διεθνές κλίμα.

Γενέθλια… αβαρία

Μιας και ο λόγος στο Χρηματιστήριο, ακόμα ψάχνουν όσοι πήγαν την εβδομάδα που μας πέρασε στα γενέθλια των 150 χρόνων του ελληνικού Χρηματιστηρίου τι ακριβώς εορτάστηκε. Γιατί το μόνο που είδαν στον πολύ ωραίο χώρο της Grivalia στα Αστέρια ήταν πανηγυρικοί για την επόμενη ημέρα και συζητήσεις σχετικών ασχέτων με προκάτ ερωτήσεις από τηλεπερσόνα. Πιθανά κάποιοι να θεωρούν ότι δεν υπάρχει ιστορία, είτε καλή είτε κακή είναι αυτή, και απλά έκαναν εορτή αβαρία.

Η τύχη να δίνες λογαριασμό με καθυστέρηση

Τελικά στην SKY EXPRESS είναι τυχεροί που δεν βρίσκονται στο Χρηματιστήριο γιατί δεν χρειάζεται να δώσουν λογαριασμό ούτε για τις φετινές τους επιδόσεις ούτε να δείξουν στοιχεία για τις τιμές των εισιτηρίων που διαφήμιζαν προ καιρού ότι θα κρατήσουν τις τιμές. Από την άλλη, οι επιδόσεις της Aegean δείχνουν ότι η πίεση είναι μεγάλη και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνων τόσο για το συνάλλαγμα όσο και για τα αεροπορικά καύσιμα των οποίων οι τιμές έχουν εκτιναχθεί και αύξηση είναι πολλαπλάσια της αύξησης της διεθνούς τιμής πετρελαίου.

Δύσκολα τα πράγματα για την Τιτάν στις ΗΠΑ

Με τίποτα δεν λέει να ανακάμψει στις ΗΠΑ η μετοχή της Titan America και όσοι είχαν βάλει τα ωραία τους λεφτά στην εισαγωγή ψάχνονται να βρουν τι έφτιαξε και οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν ήταν χωρίς αντίκρισμα. Στον ενάμιση χρόνο που διαπραγματεύεται έχει υπερβεί για πολύ λίγο χρονικό διάστημα την τιμή εισαγωγής και η τελευταία φορά ήταν τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο όπου μετά τις 22 Ιουνίου άρχισε να υποχωρεί χάνοντας την τιμή εισαγωγής στις 20 Ιουλίου για να βρεθεί αρκετά χαμηλότερη σήμερα. Σημειωτέον ότι δεν βοήθησε ούτε η διανομή 4 λεπτών του δολαρίου ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο. Και αυτό διότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου δεν ικανοποίησαν καθόλου καθώς είχαμε αύξηση εσόδων 9,6% αλλά πτώση κερδών ανά μετοχή κατά 18%. Οπότε τα Αμερικανάκια έκαναν τον… χρηματιστηριακό λογαριασμό.

Τράμπες και χαμένος λογαριασμός στην Παπουτσάνης

Μεγάλο πακέτο μετοχών και μάλιστα με προσυμφωνημένες συναλλαγές διακίνησαν οι βασικοί μέτοχοι και διοικούντες την Παπουτσάνης. Ο μεν Μενέλαος Τασσιόπουλος εμφανίζεται να αύξησε το ποσοστό του από 23,79% σε 25,96% ο δε ΓκάτζαροςΓεώργιος το μείωσε σε σε 20,13% από 24,47%. Όμως εδώ λείπει κάποιοι ποσοστό που δεν ξέρει κανένας που πήγε και αν όλη αυτή η κίνηση μπορεί να παραπέμψει σε άλλου είδους εξελίξεις στην εισηγμένη εταιρία με τις θετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Πέραν αυτού και ο λογαριασμός δεν μπορεί να βγει όταν συγκρίνεις τις μετοχές που αγόρασε ή πούλησε ο κάθε ένας σε σχέση με τις μεταβολές ποσοστών που ανακοινώθηκαν.

Έρχονται αναβαθμίσεις

Έχω την αίσθηση ότι δεν θα αργήσουν να σκάσουν νέες αναβαθμίσεις για τη μετοχή της ΔΕΗ ανεξαρτήτως κλίματος. Οι αναλυτές μαθαίνω ότι ενθουσιάστηκαν ειδικά με το deal με την Amazon και άρχισαν να κάνουν λογαριασμό για τα οφέλη που θα προκύψουν χωρίς να προσπερνούν τη μεγάλη συμφωνία στην Πολωνία. Με κάτι τέτοια η διοίκηση Στάσση δεν αφήνει κανένα να πλήξει ενώ ακούω ότι το επόμενο χτύπημα θα αφορά στο μαγικό κόσμο των τηλεπικοινωνιών.