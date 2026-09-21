Η Τουρκία ανεβάζει την ένταση – Ώρα για εθνικό μέτωπο

Snapshot Η Τουρκία διατηρεί σταθερή στρατηγική έντασης απέναντι στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από κυβερνητικές αλλαγές.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια διακομματική εθνική συμφωνία που θα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει Διεθνούς Δικαίου.

Η κοινή εθνική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει συντονισμένη δράση σε διπλωματία, άμυνα, ΕΕ, ΝΑΤΟ και διεθνείς οργανισμούς.

Η Ελλάδα πρέπει να αποφεύγει την εσωτερική πολιτική διχόνοια στα ελληνοτουρκικά και να παρουσιάζει ενιαίο μέτωπο απέναντι στην Άγκυρα.

Η εθνική συνεννόηση πρέπει να διασφαλίζει συνέχεια και σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, χωρίς αλλαγές ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν στιγμές που η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να μπαίνει μπροστά το εθνικό συμφέρον. Τα ελληνοτουρκικά είναι μία από αυτές.

Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν αντιμετωπίζει τις σχέσεις με την Ελλάδα ως ένα ζήτημα που περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ή σε μια συγκεκριμένη πολιτική περίοδο. Η τουρκική στρατηγική έχει συνέχεια. Αλλάζει η ένταση, αλλά όχι η επιδίωξη της Άγκυρας να διευρύνει την ατζέντα και να δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα.

Απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, η Ελλάδα χρειάζεται κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να οικοδομήσει στον βαθμό που απαιτούν οι περιστάσεις: μια σταθερή, διακομματική εθνική γραμμή.

Όχι άλλη εσωτερική μάχη

Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλα τα κόμματα στην τακτική. Είναι όμως απαραίτητο να συμφωνούν στα βασικά.

Να συμφωνήσουν ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ότι οι διαφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να παραμένει ανοιχτός, αλλά χωρίς να μετατρέπεται σε αποδοχή τετελεσμένων.

Αυτό θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο μιας πραγματικής πολιτικής συνεννόησης όλων των δημοκρατικών δυνάμεων.

Όχι μιας ακόμη σύσκεψης για τις εντυπώσεις. Αλλά μιας συμφωνίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο που να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διπλωματία, άμυνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και διεθνείς οργανισμοί πρέπει να αποτελούν κομμάτια της ίδιας στρατηγικής.

Κάθε σοβαρή τουρκική πρόκληση πρέπει να έχει συγκεκριμένη και συμφωνημένη ελληνική απάντηση. Όχι επικοινωνιακή υπερβολή, αλλά ούτε και σιωπή. Όχι διαφορετικό μήνυμα από την κυβέρνηση και διαφορετικό από την αντιπολίτευση.

Η Αθήνα πρέπει να μπορεί να λέει στην Άγκυρα ότι απέναντί της δεν βρίσκεται απλώς μια κυβέρνηση που μπορεί να αλλάξει στις επόμενες εκλογές, αλλά ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που έχει συμφωνήσει στα βασικά.

Αυτό είναι πραγματική αποτροπή.

Η δύναμη της συνέχειας

Η Τουρκία γνωρίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Γνωρίζει επίσης ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση έχει διαφορετικές προσεγγίσεις και ότι τα εθνικά θέματα συχνά μετατρέπονται σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης.

Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Μπορεί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα να διαφωνούν για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική ή το κράτος. Στα ελληνοτουρκικά όμως πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής.

Μια συμφωνία που θα δεσμεύει το πολιτικό σύστημα για τις κόκκινες γραμμές, τη διπλωματική στρατηγική, την αμυντική θωράκιση και τον τρόπο αντίδρασης σε μια κρίση.

Εθνική συνεννόηση τώρα

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερες μεγαλόστομες δηλώσεις. Χρειάζεται σχέδιο, συνέχεια και συνεννόηση.

Η Τουρκία μπορεί να αλλάζει τακτική. Η ελληνική στρατηγική όμως δεν μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η πολιτική συγκυρία.

Η εθνική συνεννόηση δεν σημαίνει ότι όλοι θα σκέφτονται το ίδιο. Σημαίνει ότι όλοι θα γνωρίζουν πού συμφωνούμε και μέχρι πού μπορούμε να υποχωρήσουμε χωρίς να δημιουργούνται τετελεσμένα.

Σε μια περίοδο που η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει γεωπολιτικά ευαίσθητη, η μεγαλύτερη δύναμη της Ελλάδας δεν είναι μόνο τα όπλα της.

Είναι να δείξει ότι στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα μπορεί να λειτουργεί ως ένα κράτος με συνέχεια, σοβαρότητα και κοινή στρατηγική.

Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να σταλεί και στο εσωτερικό και στην απέναντι πλευρά.

Η Τουρκία μπορεί να δοκιμάζει τα όρια. Η Ελλάδα όμως πρέπει να έχει αποφασίσει από κοινού ποια είναι αυτά τα όρια.

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