Επιτέλους! Η ένοπλη όμως «αποτροπή» πρέπει να γίνει νόμος του κράτους

«Είναι προτιμότερο να δείχνουμε και να είμαστε “βίαιοι”, αν υπάρχει λόγος, όπως π.χ. η άμυνα, παρά να φοράμε τον μανδύα της “μη βίας” για να κρύψουμε τη δειλία και  την ανικανότητά μας»…

Θεόδωρος Γιάνναρος

Επιτέλους! Η ένοπλη όμως «αποτροπή» πρέπει να γίνει νόμος του κράτους
ΕΘΝΙΚΑ
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Ήταν πραγματικά σοφό, που το ελληνικό διάβημα προηγήθηκε χρονικά των νέο Οθωμανικών διακοινώσεων, ενώ η Αθήνα συνδέει πλέον ευθέως τις όποιες επιθετικές τουρκικές κινήσεις ή θεωρίες αμφισβήτησης με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, με τους απέναντι γείτονές μας αιφνιδιαζόμενοι, να το φυσούν και να μην κρυώνει!

Όπως φαίνεται, η Ελλάδα έχει σκοπό να αρχίσει να βρίσκεται πάντα, ένα βήμα μπροστά και αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, διότι αλλάζει ριζικά την όποια εικόνα είχε αρχικά διαμορφωθεί σχετικά με τις ρηματικές διακοινώσεις των Τούρκων.

Η διπλωματία της χώρας μας δεν κινήθηκε, όπως πάντα αναμένουν οι νέο Οθωμανοί, εκ των υστέρων δηλαδή και καταϊδρωμένη, να απαντήσει στην Άγκυρα, αλλά είχε ήδη προχωρήσει σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό υπουργείο των Εξωτερικών, σχετικά με τις τουρκικές παρανοϊκές ανακοινώσεις ως προς τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και για τις αποφάσεις περί ανακήρυξης δύο τουρκικών… “εθνικών” θαλάσσιων πάρκων, ένα στο Βόρειο Αιγαίο στην θαλάσσια περιοχή της Σαμοθράκης και ένα στο Νότιο Αιγαίο, που περικυκλώνει το Καστελλόριζο!

Κατά την επίδοση αυτού του επίσημου από κάθε πλευρά διαβήματος από την Ελλάδα,-αυτή η κίνηση δεν αποτελεί εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Το υπουργείο των Εξωτερικών της Ελλάδος είχε ήδη γνωστοποιήσει από την 28η Αυγούστου στη Βουλή, ότι είχε αποσταλεί επίσημη ρηματική διακοίνωση προς το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών, σχετικά με τα δύο αυθαίρετα και παράνομα τουρκικά… θαλάσσια πάρκα…σε ελληνικά ύδατα.

Έτσι ερχόμενη δεύτερη, η τουρκική διπλωματία παρέδωσε τις δικές της ρηματικές διακοινώσεις… κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Σημασία όμως σε τέτοιου είδους θέματα έχει πάντα, η χρονική σειρά που έλαβαν χώρα και έτσι οι τουρκικές διακοινώσεις δεν προκάλεσαν καμία ελληνική κίνηση, όπως θα τους βόλευε διπλωματικά - μιας και η Ελλάδα είχε ήδη προνοήσει να θέσει θεσμικά και επισήμως στην Τουρκία την αντίθεσή της, παραθέτοντας τις αντιρρήσεις της, οι οποίες ταρακούνησαν τους απέναντι!

Μετά δεκαετίες ηττοπάθειας, φοβίας, κατευνασμού και διπλωματίας… σε “slow motion”, η Ελλάδα σοβάρεψε και κοπανάει την Τουρκία εκεί που πονάει και ματώνει… με τα επόμενα βήματα της ελληνικής διπλωματίας να είναι πέρα για πέρα σαφή και έτσι, το ζήτημα δεν θα μείνει μόνο σε διμερές επίπεδο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά θα μεταφερθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική θέση είναι πως οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία δεν γίνεται να εξετάζονται και να διαμορφώνονται ανεξάρτητα από τη επιθετική και αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας απέναντι σε ένα κράτος-μέλος της Ένωσης.

Η χώρα μας απορρίπτει τα τουρκικά σχέδια επί χάρτου, αμφισβητώντας δυναμικά την απουσία νομιμότητας σε αυτή την αυθαίρετη και παράνομη τουρκική κίνηση, διότι βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, οι συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες βρίσκονται, σύμφωνα με την ελληνική θέση, μακράν της όποιας τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και έτσι, οι τουρκικές αποφάσεις δεν μπορούν να δημιουργήσουν έννομα αποτελέσματα ή τέλος πάντων “τετελεσμένα”, εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Επιπλέον στο ίδιο διάβημα αναφέρονται και οι δημόσιες τοποθετήσεις των Τούρκων, που αναφέρονται σε θέματα του Ελληνικού Χωροταξικού Πλαισίου.

Σε γενικές γραμμές, η χώρα μας απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, ξεκαθαρίζοντας ρητά και κατηγορηματικά, πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο Πέλαγος καθορίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες από τα ισχύοντα επίσημα διεθνή συμβατικά κείμενα και όχι από τις όποιες “φλασίες” και “φλυαρίες” της Άγκυρας.

Σχετικά τώρα με το casus belli, η θέση της χώρας μας είναι, ότι μια εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, που επιδιώκει από την άλλη ακόμα στενότερες σχέσεις με την Ένωση, δεν νοείται να διατηρεί μια ενεργή “απειλή πολέμου” εις βάρος ενός κράτους-μέλους.

Ως τώρα προς το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας. SAFE, και παρ’ ότι η Τουρκία επιδιώκει βαθύτερη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική, η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση, πως ζητήματα ασφαλείας από τη μία και απειλών πολέμου κατά κράτους-μέλους από την άλλη, δεν πάνε μαζί, ούτε μπορούν να παραβλέπονται.

Ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ναι, αλλά…με δόντια! Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί από έναν διεθνή ταραξία υποδείξεις ως προς τον τρόπο που θωρακίζει την επικράτειά της. Πρέπει επίσης να γίνει “Νόμος του Κράτους” η μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις έμπρακτης αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εκεί το δάχτυλο πρέπει να χαϊδεύει τη σκανδάλη και οι απέναντι να νιώθουν πως θα τραβηχτεί… βάσει νόμου του Ελληνικού Κράτους!

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