Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά: «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, έχουμε σενάρια για οτιδήποτε»

Snapshot Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο έντασης με την Τουρκία.

Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει ειρήνη και καλή γειτονία, αλλά διατηρεί αποτρεπτική στάση απέναντι σε κρίσεις.

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διπλωματική της παρουσία, την αμυντική ανθεκτικότητα και την οικονομία της τα τελευταία χρόνια.

Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί δικαίωμα της Ελλάδας βάσει διεθνούς δικαίου και θα ασκηθεί όταν κριθεί σκόπιμο.

Η ένταση από την Τουρκία αποδίδεται εν μέρει στην αυξημένη ισχύ και φωνή της Ελλάδας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε για μια ακόμα φορά μήνυμα αποκλιμάκωσης της έντασης με τη γείτονα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει και τον τρόπο και την ετοιμότητα να απαντήσει ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σενάριο.

«Να επισημάνουμε ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί. Οι οποίοι θα βγουν και θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν τόνο εχθροπάθειας και ματαιοδοξίας, η οποία είναι πραγματικά επικίνδυνη για την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κι έσπευσε να διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη ρητορική δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία.

«Για να είμαστε δίκαιοι, δεν υπάρχουν μόνο στην Τουρκία. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν και παντού», είπε, επισημαίνοντας ότι καθήκον μιας υπεύθυνης κυβέρνησης είναι να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στις κρίσεις.

«Έτοιμοι για κάθε σενάριο»

Παράλληλα ο υπουργός, υπογράμμισε ότι η κλιμάκωση δημιουργεί πάντοτε κινδύνους και επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κρίσης, ο κ. Γεραπετρίτης είπε με νόημα ότι «η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε, βεβαίως, αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης», ανέφερε και πρόσθεσε: «προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο».

Τόνισε δε, ότι η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί σε όλους τους τομείς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμυντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία.

Την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Εξάλλου αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η υπερένταση, που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία, οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ».

Και κατέληξε λέγοντας: «Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός. Μάλλον ο αδύναμος είναι. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολήσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία».