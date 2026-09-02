Η προσπάθεια για «ήρεμα νερά», οδηγεί - χωρίς εξαίρεση - στον γκρεμό

Η απόφαση του Τούρκου να ανακυρήξει μονομερώς δύο θαλάσσια πάρκα στα βόρεια του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και στην ανατολική Μεσόγειο περικυκλώνοντας το ακριτικό Καστελόριζο ακυρώνει εν τοις πράγμασι τις λανθασμένες ελληνικές επιλογές να βαφτίζεται η υποχωρητικότητα…«διπλωματία» καθώς και την απουσία εθνικής στρατηγικής «ήρεμων νερών».

Δυστυχώς για τη χώρα μας, όσοι προειδοποιούν, πως η μέθοδος του «κατευνασμού» δεν κάμπτει ούτε κατ’ ελάχιστον τον νέο-οθωμανικό αναθεωρητισμό, αλλά ανοίγει διάπλατα την όρεξη των Τούρκων κατηγορούνται…ως ακραιφνείς κινδυνολόγοι. Σήμερα, όμως, η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, τους δικαιώνει απερίφραστα.

Τα πράγματα δεν είναι απλά, αλλά μάλλον αρκετά περίπλοκα, από τη στιγμή, που οι Τούρκοι μετέφεραν τις παράνομες διεκδικήσεις τους περί «Γαλάζιας Πατρίδας», από τους απλούς χάρτες, απευθείας πλέον στο πεδίο και με πρόσχημα την δήθεν προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, επιχειρούν να ακυρώσουν στην πράξη την επικοινωνία ελληνικών νησιών, απομονώνοντας τη Λήμνο από τη Σαμοθράκη, ενώ από την άλλη, βάζουν το Καστελόριζο σε δικό τους γεωγραφικό ράφι.

Η Τουρκία γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, προσπαθώντας να επιβάλλει όρους επιτήρησης σε διεθνή ύδατα, τα οποία αποτελούν τμήμα της μη δυστυχώς οριοθετημένης ακόμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Επί χρόνια δυστυχώς, το παραμύθι περί «ήρεμων νερών», δινόταν στους πολίτες ως μεγάλη ιστορική διπλωματική επιτυχία της χώρας μας. Αλλά η συνέχεια έδειξε σε μια απέλπιδα προσπάθεια εξαγοράς μιας πρόσκαιρης και απατηλής ηρεμίας, μέχρι μάλλον η Ελλάδα να προχωρήσει τα εξοπλιστικά της προγράμματα και τις συμμαχίες της. Οι Τούρκοι, όμως, εξέλαβαν την ελληνική αυτή στάση ως αδυναμία, θεωρώντας πώς η χώρα μας θα καταπίνει κάθε νέα πρόκληση αρκεί να μη διαταραχθεί ο…ελληνο- οθωμανικός διάλογος.

Τα σχεδόν πέντε χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα, έκαναν τεραστίων διαστάσεων κακό στην Ελλάδα, με τη «Διακήρυξη των Αθηνών» όμως, να αποτελεί ένα «μοναδικό» κείμενο-παγίδα γραμμένο αργότερα… στο πόδι, που η πονηρή Τουρκία χρησιμοποιεί ως πλυντήριο για την εγκληματική επιθετικότητά της.

Η αλήθεια είναι, πώς η Διακήρυξη αυτή δεσμεύει την Ελλάδα σε μια ιδιότυπη αγκύλωση, ενώ από την άλλη, προσφέρει πλήρη κάλυψη στους απέναντι Ασιάτες γείτονές μας και όποτε εκείνοι αποφασίζουν να δημιουργούν νέα τετελεσμένα επί του πεδίου, χρησιμοποιούν τα «ήρεμα νερά» με κάθε ευκαιρία, ώστε να κερδίζουν χρόνο, να αποφεύγουν διεθνείς κυρώσεις και να επανέρχονται με όλο και πιο σκληρές διεκδικήσεις, όταν το κρίνουν σκόπιμο. Η διατήρηση αυτής της συμφωνίας αποτελεί γιγαντιαίο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και προσβολή για την εθνική μας αξιοπρέπεια και την ιστορία χιλιετηρίδων της Ελλάδος.

Το μεγαλύτερο λάθος και οι κίνδυνοι πίσω από το ελληνοτουρκικό αφήγημα περί «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφορούν κυρίως στον διπλωματικό-στρατηγικό εφησυχασμό και στην αυταπάτη από ελληνικής πλευρας, ότι η προσωρινή περίπλαστη ύφεση ισοδυναμεί με μια αόρατη και μόνιμη επίλυση των όποιων διαφορών μηχανεύεται η Τουρκία και κάθε τόσο προσθέτει και νέες από την οθωμανική φαρέτρα, που όπως φαίνεται ποτέ δεν πρόκειται να άδειασει… μιας και δεν έχει πάτο...

Η κυβέρνηση μια χαρά τα πάει με τα εξοπλιστικά, τις συμμαχίες και γενικά την αμυντική θωράκιση της χώρας! Οφείλει όμως, να προχωρήσει άμεσα στην καταγγελία αυτής της ολέθριας «Διακήρυξης των Αθηνών». Οσο το καθυστερούμε, τόσο η Αγκυρα θα απλώνει τα δίχτυα της σε όλο το Αιγαίο και θα μας σπρώχνει σε γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς γκρεμούς...

Ο κίνδυνος να βρεθεί η Ελλάδα προ διπλωματικών ή στρατιωτικών τετελεσμένων γίνεται όλο και πιο εμφανής, καθώς η Τουρκία θα μπορούσε κάποια στιγμή να ανατρέψει το όποιο ψευδεπίγραφο… «καλό κλίμα» μεταξύ των δύο χωρών και να φέρει στο τραπέζι ακόμα χειρότερες αμφισβητήσεις ως προς την ελληνική κυριαρχία!

Η καλύτερη άμυνα για την Ελλάδα είναι να δείξει, πως το εκπληκτικό της οπλοστάσιο σε στεριά, αέρα και θάλασσα, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθεί και επί του πεδίου! Στα εξοπλιστικά ο Μητσοτάκης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά… αλλά τα όπλα μας δεν είναι μόνο για εγχώρια επίδειξη και παρελάσεις! Κάποια στιγμή πρέπει να τα νιώσουν οι νεο-Οθωμανοί στο πετσί τους για να τους κοπεί η φόρα!

Από την άλλη, εν είναι δυνατόν να εξαρτάται η εθνική γραμμή για τα ελληνοτουρκικά από τις διαμάχες των κομμάτων εντός της βουλής ή των τάσεων εντός της ΝΔ. Η εθνική γραμμή χαράσσεται μόνον εθνικά, με την ουσιαστική εμπλοκή όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων, με σαφή και διάφανη ενημέρωση, με ανοιχτό διάλογο όλων των φορέων της πολιτικής και της κοινωνίας.

Κρατώντας ως δεδομένη, πως η μακρά ιστορία των σχέσεών Ελλάδος-Τουρκίας, που δεν ήταν ποτέ ήρεμες και χωρίς κύματα, η χώρα μας δεν έχει τίποτα να φοβάται, γιατί απλά είναι εξαιρετικά ισχυρή στρατιωτικά… χρειάζεται όμως να διαθέτει ισχυρή αυτοπεποίθηση και πίστη στο δίκαιο των εθνικών μας θέσεων, που να εδράζονται σε δύο κομβικούς πυλώνες.

Από τη μία μεριά, στην ενίσχυση της αμυντικής μας θέσης και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, κάτι που έχουμε κάνει και συνεχίζουμε ακάθεκτοι να κάνουμε. Και από την άλλη, στην ισχυρή διπλωματία και στην αξιοποίηση όλων των συμμαχικών μας σχέσεων, ως οργανικό μέλος που είμαστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είμαστε εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις, ουσιαστικά είναι και ευρω-τουρκικές σχέσεις, για όποιο ζήτημα και αν οι Τούρκοι σκαρφιστούν...

Οι ψευδαισθήσεις για τα “ήρεμα νερά” έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτί! Τον λαό απέναντι, δεν μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε, όποια προβιά και όποιο προσωπείο και αν φορά!

«Καλός Τούρκος είναι μόνο ο εξουδετερωμένος Τούρκος…»

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