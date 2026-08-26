Η Τουρκία δημοσίευσε τον χάρτη των θαλάσσιων πάρκων - Στο επίκεντρο Καστελόριζο, και Λήμνος

Νέα διάσταση στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δίνει ο χάρτης των δύο "εθνικών θαλάσσιων πάρκων" που δημοσίευσε το επίσημο πρακτορείο Anadolu.

Τα πάρκα θεσπίστηκαν με προεδρικές αποφάσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, αφορούν όχι μόνο τα χωρικά ύδατα της χώρας αλλά και περιοχές που η Άγκυρα χαρακτηρίζει "ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας".

Το μεγαλύτερο πάρκο εκτείνεται μεταξύ Μάκρης (Φετιγιέ) και Αντιφέλλου (Κας), σε μια ευρεία θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο, ενώ το δεύτερο χωροθετείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανάμεσα στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.

Türkiye’nin ilk deniz milli parkları



🌊 2 milyon 170 bin 603 hektar büyüklüğündeki Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile 174 bin 214 hektar büyüklüğündeki Kuzey Ege Deniz Milli Parkı koruma statüsüne alındı



➡️ Bu kapsamda Türkiye'nin ilk deniz milli parkları Fethiye-Kaş ile Kuzey… pic.twitter.com/yhjK7yWMmi — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 25, 2026

Το κρίσιμο στοιχείο στις τουρκικές κινήσεις είναι ότι οι σχεδιαζόμενες θαλάσσιες ζώνες δεν περιορίζονται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αντιθέτως, εκτείνονται σε περιοχές όπου η Άγκυρα προβάλλει μονομερείς θαλάσσιες αξιώσεις, επιχειρώντας να προσδώσει στις συγκεκριμένες χαράξεις διοικητικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Η Αθήνα έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις τουρκικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους μονομερείς κινήσεις δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα είτε σε διεθνή ύδατα είτε σε θαλάσσιες περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», μέσω της οποίας η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει και να παγιώσει το νομικό, διοικητικό και χαρτογραφικό αποτύπωμα των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

O νέος χάρτης που δημοσίευσε το Anadolu προσδίδει νέα διάσταση στην τουρκική πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα.Η κίνηση δεν αντιμετωπίζεται από την Αθήνα ως μια αποκλειστικά περιβαλλοντική πολιτική, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Άγκυρας να ενισχύσει στην πράξη τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της, μεταφέροντάς τες από το επίπεδο των διακηρύξεων και των χαρτών στο πεδίο της διοικητικής εφαρμογής.