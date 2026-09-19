Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι

Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου

Μιχάλης Παπαδάκος

Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι
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  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια.
  • Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου.
  • Η καταγραφή έγινε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέσω αυτοματοποιημένης λύσης.
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Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Προκόπι.

Σύμφωνα με την αυτοματοποιημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου.

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Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα και συγκεκριμένα 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 18,2 χιλιόμετρα.

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