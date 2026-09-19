Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι
Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου
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- Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια.
- Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου.
- Η καταγραφή έγινε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέσω αυτοματοποιημένης λύσης.
Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Προκόπι.
Σύμφωνα με την αυτοματοποιημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα και συγκεκριμένα 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 18,2 χιλιόμετρα.
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