Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια.

Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου.

Η καταγραφή έγινε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέσω αυτοματοποιημένης λύσης. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Προκόπι.

Σύμφωνα με την αυτοματοποιημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα και συγκεκριμένα 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 18,2 χιλιόμετρα.