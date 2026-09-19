Δάφνη Καραβοκύρη: «Δεν είχα έλεγχο των άκρων μου» - Η αποκάλυψη για την εμπειρία της ύπνωσης

Snapshot Η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε τη βιωματική της εμπειρία ύπνωσης σε συνεδρία με υπνοθεραπευτή στο πλαίσιο έρευνας για τις εναλλακτικές θεραπείες.

Η έρευνα του VICE εξετάζει γιατί άνθρωποι με προβλήματα υγείας στρέφονται σε εναλλακτικές θεραπείες, αναζητώντας ελπίδα πέρα από τη συμβατική ιατρική.

Κατά την ύπνωση, η δημοσιογράφος έχασε τον έλεγχο των άκρων της, μπορούσε να ακούει αλλά όχι να μιλάει, με κάποιες φράσεις να έχουν συνοχή και άλλες όχι.

Υπήρξε ανάγκη προσεκτικού μοντάζ του υλικού της συνεδρίας λόγω προσωπικών δεδομένων που εκφράστηκαν χωρίς συνειδητό έλεγχο.

Τονίστηκε η σημασία της προσοχής στην έκθεση προσωπικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια ύπνωσης και της δημόσιας προβολής τέτοιων εμπειριών. Snapshot powered by AI

Τη δική της βιωματική εμπειρία από την υπνοθεραπεία περιέγραψε η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, στο πλαίσιο συζήτησης για τις εναλλακτικές θεραπείες, την εποπτεία τους αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διάδοσή τους.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε έρευνα που είχε πραγματοποιήσει το 2018 μαζί με την ομάδα του VICE για τις εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο εκείνου του ρεπορτάζ είχε γνωρίσει τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε λάβει από την Ιωάννα Γάκα φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 54 ετών.

Η έρευνα για τις εναλλακτικές θεραπείες

Όπως εξήγησε η Δάφνη Καραβοκύρη, στόχος της έρευνας του VICE ήταν να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας επιλέγουν να στραφούν σε πρακτικές που βρίσκονται έξω από το πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής.

«Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό ο κόσμος έχει ανάγκη κάτι που να ξεφεύγει της ιατρικής», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ένας άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, είτε αφορά τον ίδιο είτε κάποιο κοντινό του πρόσωπο, είναι πιθανό να αναζητήσει κάτι που θα του προσφέρει ελπίδα ή την αίσθηση ότι μπορεί να «κρατηθεί» από κάπου.

Μάλιστα, επισήμανε ότι σε τέτοιες συνθήκες μια προσωπική μαρτυρία μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο άμεσα και κατανοητά για κάποιον σε σχέση με τα δεδομένα μιας επιστημονικής μελέτης.

Η γνωριμία με τον υπνοθεραπευτή

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, η δημοσιογραφική ομάδα επισκέφθηκε τον χώρο του υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, προκειμένου να καταγράψει από κοντά τη διαδικασία.

«Βρεθήκαμε λοιπόν όλη η ομάδα του VICE στον χώρο του», θυμήθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία αποφάσισε να συμμετάσχει η ίδια σε συνεδρία ύπνωσης.

Η εμπειρία, όπως είπε, της θύμισε σκηνή «όπως συμβαίνει στις ταινίες».

«Μπήκα εγώ σε κατάσταση ύπνωσης»

Περιγράφοντας τη διαδικασία, η δημοσιογράφος ανέφερε ότι αρχικά βρισκόταν όρθια και, ακολουθώντας τις οδηγίες του υπνοθεραπευτή, άρχισε σταδιακά να χαλαρώνει το σώμα της, μέχρι που κάθισε σε ειδική καρέκλα.

«Το σώμα μπαίνει σε μια καταστολή», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η καρέκλα ήταν ειδικά τοποθετημένη ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ενώ στη συνέχεια την σκέπασαν με μία κουβέρτα, καθώς το σώμα της είχε περάσει σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης.

«Μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης. Πραγματικά διήρκησε μία ώρα. Μου φάνηκε σαν να ήταν πέντε λεπτά», περιέγραψε.

Επειδή, όπως παραδέχθηκε, αισθανόταν ανασφάλεια απέναντι σε μία άγνωστη για εκείνη διαδικασία, είχε ζητήσει από τα υπόλοιπα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας να παραμείνουν παρόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

«Δεν είχα έλεγχο των άκρων μου»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή της για όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της ύπνωσης.

«Δεν είχα έλεγχο των άκρων μου, μπορούσα να ακούσω το τι συνέβαινε γύρω μου, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, έπειτα από σχετική καθοδήγηση του υπνοθεραπευτή μπορούσε κατά διαστήματα να μιλήσει. Ορισμένες από τις φράσεις που έλεγε είχαν συνοχή και νόημα, ενώ άλλες όχι.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της έκθεσης προσωπικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας. Όπως είπε, το υλικό που είχε καταγραφεί χρειάστηκε ιδιαίτερα προσεκτικό μοντάζ, στο οποίο ήταν και η ίδια παρούσα, καθώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίας είχαν ειπωθεί πράγματα που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα.

«Αν δεν έχεις έλεγχο του τι λες εκείνη τη στιγμή, άρα δεν μπορείς να το εκθέσεις δημόσια», τόνισε, αναδεικνύοντας και την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής όταν τέτοιου είδους εμπειρίες καταγράφονται και προβάλλονται δημοσίως.

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