Μαζωνάκης: Τηλέφωνο, επισκεπτήριο και τηλεόραση ζητούν οι δύο γιατροί στον Κορυδαλλό

Snapshot Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κρατούνται σε απομόνωση στις φυλακές Κορυδαλλού και έχουν ζητήσει πληροφορίες για τηλεφωνική επικοινωνία, επισκεπτήρια και τηλεόραση.

Ο 58χρονος γιατρός αρνείται την εμπλοκή του και αρχικά είχε δηλώσει απεργία πείνας και δίψας, αλλά φαίνεται πως άλλαξε στάση.

Οι αρχές διερευνούν τα οικονομικά των δύο γιατρών, ελέγχοντας τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικές δραστηριότητες για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα και αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Στις 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Μαζωνάκη μετά τη θεραπεία, με επίκεντρο μια φωτογραφία και την επικοινωνία που είχε με τη γιατρό. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα δύο 24ωρα στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν συμπληρώσει οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν σε διαφορετικά σημεία του σωφρονιστικού καταστήματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη υποβάλει τα πρώτα αιτήματά τους προς τη διοίκηση των φυλακών.

Σε απομόνωση οι δύο γιατροί στον Κορυδαλλό

Ο 58χρονος γιατρός κρατείται στην έκτη πτέρυγα του Κορυδαλλού, σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων. Για λόγους ασφαλείας βρίσκεται σε χώρο χωριστά από τον γενικό πληθυσμό των κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος φέρεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί στις συνθήκες κράτησης και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Μάλιστα, φέρεται να λέει σε κρατουμένους που βρίσκονται κοντά του ότι δεν αντιλαμβάνεται για ποιον λόγο βρίσκεται στη φυλακή.

Αμέσως μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του είχε δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας, ωστόσο στη συνέχεια φαίνεται πως άλλαξε στάση.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να πραγματοποίησε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του, κρατείται σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας του Κορυδαλλού. Και στην περίπτωσή της έχει αποφασιστεί η κράτηση σε καθεστώς απομόνωσης.

Ζητούν ενημέρωση για τηλέφωνα και επισκεπτήριο

Από τις πρώτες ημέρες της κράτησής τους, οι δύο γιατροί φέρεται να έχουν ζητήσει να ενημερωθούν για το καθεστώς τηλεφωνικής επικοινωνίας που ισχύει στις φυλακές, αλλά και για το πρόγραμμα και τις ώρες του επισκεπτηρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να υποβάλουν και αιτήματα για την τοποθέτηση τηλεοράσεων στα κελιά τους.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή συνεχίζονται σε διαφορετικά επίπεδα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού.

Έλεγχος σε λογαριασμούς και οικονομικές δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της παράλληλης οικονομικής έρευνας αναμένεται να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και συνολικά τα οικονομικά δεδομένα των δύο γιατρών.

Η διαδικασία γίνεται με εντολή του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στις πρόσφατες κινήσεις, αλλά αναμένεται να εξετάσει σε βάθος χρόνου τις οικονομικές και επαγγελματικές δραστηριότητες του ζευγαριού, καθώς και τυχόν επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εφόσον προκύψουν σχετικά ευρήματα, είναι δυνατόν να κινηθούν διαδικασίες δέσμευσης λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων, ενώ τα στοιχεία της έρευνας θα μπορούσαν να διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Τι αναζητούν οι Αρχές στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του στη Βούλα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή. Εξετάζεται πλέον εάν θα ανοιχθεί ή εάν θα μεταφερθεί στην αρμόδια Αρχή, προκειμένου να ελεγχθεί το περιεχόμενό του.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπληρώσουν την ιατροδικαστική διερεύνηση και θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της έκθεσης για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Σημαντικό θεωρείται και το επόμενο βήμα της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε σταλεί μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει η γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στη συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο υπνοθεραπευτής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή αμέσως μετά τη θεραπεία στην κλινική της οδού Καρνεάδου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να μεταβεί με ταξί στην Κηφισιά, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν συνεδρίες υπνοθεραπείας.

Στο επίκεντρο της κατάθεσής του αναμένεται να βρεθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία, αλλά και ο λόγος για τον οποίο η γιατρός την έστειλε στο κινητό του. Παράλληλα, θα εξεταστεί και το περιεχόμενο της επικοινωνίας που είχαν οι δύο πλευρές αμέσως μετά τη θεραπεία.

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