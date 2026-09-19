Πόσο ικανό είναι το νέο μαχητικό F-16G; Μια νέα ραχοκοκαλιά για τον αμερικανικό στόλο 

Μια προτεινόμενη νέα παραλλαγή με την ονομασία F-16G βασίζεται στο πιο πρόσφατο πρότυπο F-16 Block 70, αλλά ενσωματώνει μια σειρά πρόσθετων συστημάτων που αποσκοπούν στην παροχή σημαντικά μεγαλύτερης εμβέλειας

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Πόσο ικανό είναι το νέο μαχητικό F-16G; Μια νέα ραχοκοκαλιά για τον αμερικανικό στόλο 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το νέο μαχητικό F-16G βασίζεται στο πρότυπο F-16 Block 70 και ενσωματώνει προηγμένα συστήματα για αυξημένη εμβέλεια, κάλυψη αισθητήρων και επιχειρησιακή ευελιξία.
  • Το F-16G πιθανόν θα χρησιμοποιεί νέο ραντάρ βασισμένο στην τεχνολογία AN/APG-85 του F-35, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση και μειωμένη κατανάλωση ισχύος.
  • Οι ενσωματωμένες δεξαμενές καυσίμου επιτρέπουν μεγαλύτερη ακτίνα δράσης χωρίς απώλεια θέσεων όπλων, σημαντικό σε αποστολές μεγάλης εμβέλειας όπως στον Ειρηνικό.
  • Το αεροσκάφος θα διαθέτει σύστημα υπέρυθρης ανίχνευσης και προηγμένο ηλεκτρονικό πόλεμο για βελτιωμένη ανίχνευση στόχων και προστασία σε σύγχρονα περιβάλλοντα απειλών.
  • Παρά τις βελτιώσεις, το F-16G παραμένει περιορισμένο από το μικρό ραντάρ, την περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς όπλων και την έλλειψη στελθ τεχνολογίας.
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Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ εξετάζει επί του παρόντος την επανέναρξη των προμηθειών του F-16 κατά το οικονομικό έτος 2027, γεγονός που θα σηματοδοτούσε το τέλος μιας παύσης 22 ετών στις προμήθειες, με την προσδοκία ότι το F-35A θα αντικαταστήσει τον τύπο μαχητικού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Σύμφωνα με το militarywatchmagazine.com μια προτεινόμενη νέα παραλλαγή με την ονομασία F-16G βασίζεται στο πιο πρόσφατο πρότυπο F-16 Block 70, αλλά ενσωματώνει μια σειρά πρόσθετων συστημάτων που αποσκοπούν στην παροχή σημαντικά μεγαλύτερης εμβέλειας, κάλυψης αισθητήρων και επιχειρησιακής ευελιξίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα μαχητικά F-16C/D. Οι προτεινόμενες προσθήκες έχουν ως στόχο να προσδώσουν στο αεροσκάφος σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή και ευελιξία αποστολών, τόσο σε σχέση με τις διαμορφώσεις που χρησιμοποιεί επί του παρόντος η Πολεμική Αεροπορία, όσο και σε σχέση με τη νεότερη παραλλαγή Block 70.

Είναι πιθανό το F-16G να ενσωματώσει ένα νέο ραντάρ, πολλές από τις τεχνολογίες του οποίου θα προέρχονται από το νέο ραντάρ AN/APG-85 του F-35, το οποίο αναπτύχθηκε για μαχητικά stealth που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο Block 4. Αυτό θα μείωνε σημαντικά τη σύγκρουση μεταξύ της ισχύος του σήματος και της κατανάλωσης ισχύος και θα παρείχε σημαντικά ανώτερη συνολική απόδοση. Το ραντάρ AN/APG-83 του F-16 Block 70/72, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε παραγωγή, είναι ήδη το δεύτερο ραντάρ AESA που έχει ενσωματωθεί στο F-16, μετά την ανάπτυξη του AN/APG-80 για τα μαχητικά F-16E/F Block 60 που κατασκευάστηκαν για την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ενώ η Lockheed Martin δηλώνει ότι το AN/APG-83 παρέχει «δυνατότητες ραντάρ μαχητικού 5ης γενιάς» και έχει κοινά χαρακτηριστικά υλικού και λογισμικού με το AN/APG-81 του F-35, ένα νεότερο ραντάρ βασισμένο στις τεχνολογίες του AN/APG-85 θα αποτελούσε σημαντική βελτίωση.

Οι προτεινόμενες ενσωματωμένες δεξαμενές καυσίμου του F-16G θα το διαφοροποιούσαν περαιτέρω από πολλά υπάρχοντα αμερικανικά F-16. Αντί να καταλαμβάνουν εξωτερικές θέσεις όπλων, οι ενσωματωμένες δεξαμενές είναι ενσωματωμένες στην άτρακτο και μπορούν να παρέχουν επιπλέον καύσιμα χωρίς να καταλαμβάνουν τις συμβατικές θέσεις όπλων κάτω από τις πτέρυγες. Αυτό επιτρέπει στο αεροσκάφος να διατηρεί μεγαλύτερο φορτίο όπλων, επεκτείνοντας παράλληλα την ακτίνα δράσης του, ένα χαρακτηριστικό που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα σύγχρονα συστήματα αεροάμυνας και οι πύραυλοι αέρος-αέρος επιτρέπουν την διεξαγωγή εμπλοκών σε σημαντικά μεγαλύτερες αποστάσεις. Η αναφερόμενη ενσωμάτωση δεξαμενών πτέρυγας χωρητικότητας 600 γαλονιών θα προσφέρει επιπλέον αύξηση της αυτονομίας. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο για επιχειρήσεις στις τεράστιες αποστάσεις του Ειρηνικού, αν και η εμβέλεια του αεροσκάφους θα παραμένει πολύ πιο περιορισμένη σε σύγκριση με τα κινεζικά μαχητικά. .

Η προσθήκη ενός συστήματος ανίχνευσης και παρακολούθησης με υπέρυθρες ακτίνες θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα του F-16G να ανιχνεύει αεροσκάφη χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στο ραντάρ του. Οι αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να ανιχνεύουν παθητικά τα θερμικά ίχνη των αεροσκαφών, επιτρέποντας σε ένα μαχητικό να αναζητά στόχους χωρίς να αποκαλύπτει απαραίτητα τη δική του θέση μέσω εκπομπών ραντάρ. Αυτό αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τους πυραύλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνεκούς. Τέτοια ραντάρ έχουν ήδη ενσωματωθεί στις παραλλαγές του F-16 Block 70 της Πολεμικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Κίνας.

Το F-16G θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από τις βελτιώσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου που αναπτύσσονται για τον ευρύτερο στόλο των F-16. Το σύστημα AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) της Northrop Grumman υποβάλλεται σε εκτενείς δοκιμές και προορίζεται να παρέχει προειδοποίηση ραντάρ, ενεργή παρεμβολή, καθώς και την ικανότητα ανίχνευσης, αναγνώρισης και εντοπισμού απειλών. Σύμφωνα με την Northrop Grumman, το σύστημα έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 550 ώρες δοκιμών σε περίπου 300 αποστολές. Εάν ενσωματωθούν σε ένα νεοκατασκευασμένο F-16G, τέτοια συστήματα θα επιτρέψουν στο αεροσκάφος να επιχειρεί σε ένα πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον απειλών από αυτό για το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί το F-16, αντισταθμίζοντας την έλλειψη δυνατοτήτων απόκρυψης του συγκεκριμένου τύπου.

Το F-16G θα εξακολουθεί να περιορίζεται από το γεγονός ότι βασίζεται σε έναν ελαφρύ μονοκινητήριο τύπο μαχητικού που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970 με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και την παροχή μιας πιο προσιτής εναλλακτικής λύσης έναντι των κορυφαίων μαχητικών αεροσκαφών αεροπορικής υπεροχής F-15. Παρά τον εκσυγχρονισμό, το γεγονός ότι το μαχητικό διαθέτει ένα από τα μικρότερα ραντάρ στον κόσμο παραμένει ένας σοβαρός περιορισμός στην επίγνωση της κατάστασης, ενώ η περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς όπλων και η έλλειψη στελθ αποτελούν περαιτέρω μειονεκτήματα τα οποία ο εκσυγχρονισμός μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο εν μέρει.

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