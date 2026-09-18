Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

 Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στην ευρωπαϊκή ήπειρο φαίνεται να αναδιοργανώνεται

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο
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Snapshot
  • Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το παγκόσμιο μοντέλο GFS.
  • Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από 28 Σεπτεμβρίου στη Μακεδονία και τη Θράκη και επεκτείνεται νότια την επόμενη μέρα, φτάνοντας μέχρι την Αττική.
  • Την 1η Οκτωβρίου ένας κλειστός πυρήνας υψηλών πιέσεων σταθεροποιεί τις χαμηλές θερμοκρασίες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
  • Οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα εντείνουν την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους.
  • Το καλοκαιρινό μοτίβο ολοκληρώνεται, με έντονη ψύχρα κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
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Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα τέλη του Σεπτεμβρίου, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από το παγκόσμιο μοντέλο GFS δείχνουν μια σταδιακή αλλά πολύ σημαντική υποχώρηση του υδραργύρου, η οποία θα αλλάξει ριζικά το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας.

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας στην ευρωπαϊκή ήπειρο φαίνεται να αναδιοργανώνεται, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά τμήματα της Ευρώπης προς την περιοχή των Βαλκανίων και την Ελλάδα.

Η σταδιακή αυτή μετάβαση σε καθαρά φθινοπωρινούς ρυθμούς ξεκινά να γίνεται ορατή από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όταν και παρατηρείται μια έντονη θερμοκρασιακή διχοτόμηση στη χώρα. Ενώ στα νοτιότερα τμήματα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα διατηρούνται ακόμα κάποιες θερμές αέριες μάζες που κρατούν τον υδράργυρο σε σχετικά υψηλά επίπεδα, στα βόρεια σύνορα η κατάσταση αλλάζει δραματικά. Οι πρώτες ψυχρές μάζες αρχίζουν να εισβάλλουν στη Μακεδονία και τη Θράκη, ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία στα μεσαία στρώματα της ατμόσφαιρας, την ώρα που ένας ισχυρός αντικυκλώνας στη βορειοανατολική Ευρώπη αρχίζει να σπρώχνει αυτό το ψυχρό ρεύμα όλο και νοτιότερα.

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Η γενίκευση της ψυχρής εισβολής πραγματοποιείται την επόμενη ακριβώς ημέρα, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η οποία αποτελεί και την ημέρα-κλειδί για την επικράτηση του φθινοπώρου σε ολόκληρη την επικράτεια. Το ψυχρό μέτωπο προελαύνει ταχύτατα προς τα νότια, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και φτάνοντας μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική. Ακόμα και στις νοτιότερες περιοχές η ζέστη υποχωρεί αισθητά. Παράλληλα, η μετατόπιση των υψηλών πιέσεων προς τα δυτικά Βαλκάνια δημιουργεί μια έντονη διαφορά πίεσης πάνω από το Αιγαίο, γεγονός που αναμένεται να πυροδοτήσει θυελλώδεις βοριάδες, εντείνοντας ακόμα περισσότερο την αίσθηση του κρύου για όσους βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

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Η εδραίωση αυτού του νέου, σαφώς πιο δροσερού σκηνικού ολοκληρώνεται με την έλευση του νέου μήνα. Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ένας κλειστός πυρήνας υψηλών πιέσεων εγκαθίσταται ακριβώς πάνω από την περιοχή μας, σταθεροποιώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

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Το καλοκαιρινό μοτίβο λαμβάνει οριστικά τέλος, με την ψύχρα να γίνεται ιδιαίτερα έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά στα ηπειρωτικά, αναγκάζοντάς μας να προσαρμοστούμε πλέον στις κανονικές για την εποχή απαιτήσεις.

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