Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τραγουδίστρια που θα τον αντικαταστήσει στο «The Voice»

Snapshot Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ΣΚΑΪ αναζητά νέο μέλος για την κριτική επιτροπή του «The Voice».

Η τέταρτη καρέκλα της επιτροπής θα συμπληρωθεί από την Πάολα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον σταθμό.

Η Πάολα επιλέχθηκε λόγω της αυθεντικότητας της και της στενής φιλίας της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια ήδη συνεργάζεται με τον ΣΚΑΪ, ερμηνεύοντας το τραγούδι τίτλων της σειράς «Μπλε ώρες». Snapshot powered by AI

Το «Voice» είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του ΣΚΑΪ στη βραδινή ζώνη, που θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη τη φετινή σεζόν. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη «πάγωσε» τα στελέχη του σταθμού αλλά και τους ανθρώπους της παραγωγής, που γνώρισαν τον καλλιτέχνη και συνεργάστηκαν μαζί του στο τάλεντ σόου.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ιθύνοντες του Φαλήρου προσπαθούν να βρουν το πρόσωπο που θα καθίσει στην τέταρτη καρέκλα της κριτικής επιτροπής και θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Στόχος ήταν από την πρώτη στιγμή να «κλειδώσουν» ένα ηχηρό όνομα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, με ταυτότητα και αυθεντικότητα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που ξεκίνησε από τον Γιώργο Σκρομπόλα, η Πάολα βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει με τον ΣΚΑΪ.

Η λαϊκή τραγουδίστρια, με φανατικό κοινό και μεγάλες επιτυχίες, είχε δεχτεί πρόταση και στο παρελθόν από τον σταθμό. Τώρα, όμως, βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε στενή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή. Παράλληλα, η Πάολα ερμηνεύει το κομμάτι των τίτλων της σειράς «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ.

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