Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

Υπηρεσίες όπως το FBI, η CIA και η NSA είναι γεμάτες μυστικά που πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ

Δημήτρης Δρίζος

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η CIA, το FBI και η NSA διατηρούν πλήθος μυστικών που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό και είναι προσβάσιμα μόνο σε υψηλά διαβαθμισμένα στελέχη.
  • Η παρακολούθηση των Αμερικανών πολιτών έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου, με δισεκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται για την απόκτηση και ανάλυση μεταδεδομένων χωρίς ένταλμα.
  • Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πληροφοριών είναι απλοί άνθρωποι και η CIA έχει χάσει σημαντικές παγκόσμιες εξελίξεις από το 1947, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη Τζον Κιριάκου.
  • Οι πολίτες καθίστανται ευάλωτοι μέσω της χρήσης κοινωνικών μέσων και της υπερβολικής ρύθμισης, με πιθανότητα στοχοποίησης και καταστροφής της ζωής τους από τις αρχές μέσω των μεταδεδομένων τους.
  • Ο Κιριάκου κατηγορήθηκε για κατασκοπεία μετά την αποκάλυψη του προγράμματος βασανιστηρίων της CIA, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές συνέπειες για όσους αποκαλύπτουν μυστικά της υπηρεσίας.
Snapshot powered by AI

Υπάρχουν πολλά μυστικά κρυμμένα μέσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, τα οποία πιθανότατα οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μάθουμε ποτέ, με ορισμένα από αυτά να είναι διαθέσιμα μόνο σε όσους διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας. Καθώς οι θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζουν να κυκλοφορούν δεκαετίες μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, την Area 51 και την προσεδάφιση στη Σελήνη, κάποιοι έχουν εμμονή με την αναζήτηση της «πραγματικής αλήθειας».

Υπηρεσίες όπως το FBI, η CIA και η NSA είναι γεμάτες μυστικά που πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά, καθώς έχουν αναλάβει την αποστολή να μας προστατεύουν, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ικανοποιημένοι να ζούμε μέσα στην άγνοια.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μας αρέσει να ακούμε ανθρώπους που αποκαλύπτουν απόρρητες πληροφορίες, με τον Τζον Κιριάκου να μας προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από την κουρτίνα.

Όπως είναι γνωστό, κάθε φορά που η CIA αποχαρακτηρίζει αρχεία, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες.

Μιλώντας στον Στίβεν Μπάρλετ στο podcast «Diary of a CEO», ο Κιριάκου αποκάλυψε γιατί αποφάσισε να γίνει πληροφοριοδότης της CIA και μίλησε εκτενώς για θέματα που περιλαμβάνουν τον αριθμό των κατασκόπων που υπάρχουν στις ΗΠΑ, την αλήθεια πίσω από τους ανιχνευτές ψεύδους, το αν ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν κατάσκοπος και πολλά ακόμη.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης ήταν όταν ο Κιριάκου μίλησε ανοιχτά για όσα δεν πρόκειται να μάθει ποτέ ο μέσος Αμερικανός πολίτης.

Ο Μπάρλετ εξήγησε ότι, πριν αρχίσει να παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν εργαστεί στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, πίστευε απλώς ότι η ύπαρξη κωδικού πρόσβασης σε μια συσκευή ήταν αρκετή για να είναι ασφαλής. Τώρα, όπως λέει, δεν είναι πλέον τόσο σίγουρος.

Σύμφωνα με τον Κιριάκου, ο Τζον Κένεντι αποκαλούσε τη CIA «τους καλύτερους και τους πιο λαμπρούς», αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία είναι απλοί άνθρωποι, ανέφερε: «Δεν είμαστε τόσο έξυπνοι όσο νομίζουμε. Δεν είμαστε τόσο κοσμοπολίτες όσο νομίζουμε. Έχουμε ουσιαστικά χάσει κάθε σημαντική παγκόσμια εξέλιξη από το 1947».

Ο Κιριάκου υπενθύμισε ότι η CIA παρακολουθεί διαρκώς, υποστηρίζοντας ότι, ενώ πριν από την 11η Σεπτεμβρίου ήταν παράνομη η κατασκοπεία σε βάρος Αμερικανών, πλέον δαπανώνται τεράστια ποσά γι' αυτό.

«Δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για την παρακολούθηση των Αμερικανών. Είτε πρόκειται για την NSA, τη CIA, το FBI είτε για εργολάβους της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών, τίποτα δεν είναι μυστικό. Τίποτα».

Όπως ανέφερε, υπηρεσίες όπως η CIA δεν χρειάζεται πλέον καν να διαθέτουν ένταλμα, καθώς μπορούν απλώς να αγοράσουν τα μεταδεδομένα σας, αφού αυτά είναι πιθανότατα διαθέσιμα προς πώληση κάπου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχουμε καταστήσει τους εαυτούς μας «ευάλωτους», δημοσιεύοντας τη ζωή μας σε πλατφόρμες όπως το Facebook. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο βιβλίο του Χάρβεϊ Σίλβεργκεϊτ «Three Felonies a Day» («Τρία κακουργήματα την ημέρα») και στην άποψη ότι η υπερβολική ρύθμιση της καθημερινής ζωής έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος Αμερικανός να διαπράττει τρία κακουργήματα την ημέρα.

Ο Κιριάκου επανέλαβε: «Αν αποφασίσουν ότι θέλουν να σε στοχοποιήσουν, αν δεν τους αρέσουν οι πολιτικές σου απόψεις, μπορούν να πάρουν τα μεταδεδομένα σου, να τα εξετάσουν, να βρουν εγκλήματα για τα οποία μπορούν να σε κατηγορήσουν και να καταστρέψουν τη ζωή σου. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς».

Στη συνέχεια μίλησε για τη δική του εμπειρία, καθώς κατηγορήθηκε για κατασκοπεία όταν μίλησε δημόσια για το πρόγραμμα βασανιστηρίων της CIA, αδίκημα που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή.

Παραθέτοντας ορισμένα ιδιαίτερα σοβαρά στατιστικά στοιχεία, ο Κιριάκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κερδίζει το 98,2% των υποθέσεών της, υπονοώντας ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η καλύτερη επιλογή είναι να αποδεχθεί κανείς μια συμφωνία με τις αρχές.

Κλείνοντας, ο Κιριάκου θυμήθηκε τα λόγια που άκουσε την πρώτη ημέρα του στη CIA:

«Στη CIA, την πρώτη μας ημέρα, μας είπαν να μην κάνουμε ποτέ κάτι ή να μην πούμε ποτέ κάτι για το οποίο θα ντρεπόμασταν αν το βλέπαμε στην πρώτη σελίδα της Washington Post».

Σημειώνοντας ότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει καταστήσει σχεδόν ό,τι κάνουμε εύκολα προσβάσιμο, κατέληξε:

«Γι' αυτό να προσέχετε τι λέτε, να προσέχετε τι γράφετε, ακόμη και τι καταναλώνετε, γιατί μπορεί να βγει από το πλαίσιο του και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε θα είναι υποχρεωτική η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό - Ποιες εξαιρέσεις ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

07:10ΜΑΝΤΕΙΟ

Μήλα Ζαγοράς και μήλα Ιρλανδίας, Τα γκάζια και τα φρένα των κομμάτων μετά την ΔΕΘ, Η Ρόζα φεύγει, ο Σκανδαλίδης junior έρχεται 

07:06ΕΘΝΙΚΑ

MEDUSA 15 – 2026: Το Newsbomb στην Κρήτη για τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

06:52LIFESTYLE

Η απογευματινή ζώνη «παίρνει φωτιά» - Πρεμιέρα για τα τηλεπαιχνίδια

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τιμή στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ιστορική επιστροφή Ομπράντοβιτς στο T-Center

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η ημερομηνία που θα γυρίσουν τα ρολόγια μια ώρα πίσω

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το λόγω των εκδηλώσεων

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και νέα άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Νέα προθεσμία για αιτήσεις έως τις 22 Σεπτεμβρίου

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση– Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Από Ιούλιο του 2027 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

03:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Πέθανε ο Δημήτρης Γούναρης – Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

21:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός τη νέα εβδομάδα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Γρίφος με τις επικοινωνίες της Γάκα - Το μηχάνημα κατέγραψε πίεση στα ύψη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Έρχεται ο Οπλίτης-Πολίτης - Τοποθέτηση στρατευσίμων με βάση καταγωγή και διαμονή

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: «Σεισμός» στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης - «Σκάνδαλο» ταράζει την τουρκική κεφαλαιαγορά

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί την Παρασκευή τέσσερις σταθμοί – Τι ώρα κατεβάζουν ρολά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το λόγω των εκδηλώσεων

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Οικογενειακός «πόλεμος» για τα «καταραμένα» κοσμήματα του αρραβώνα

22:50LIFESTYLE

Η Σάρον Στόουν «καρφώνει» τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά την γυμνή φωτογράφιση που προκάλεσε αντιδράσεις

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

20:57ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν να κέρδισε το λαχείο»: Νέες αποκαλύψεις για το πώς αντέδρασε ο βασιλιάς Κάρολος όταν έμαθε για τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ