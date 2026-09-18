Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

Snapshot Η CIA, το FBI και η NSA διατηρούν πλήθος μυστικών που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό και είναι προσβάσιμα μόνο σε υψηλά διαβαθμισμένα στελέχη.

Η παρακολούθηση των Αμερικανών πολιτών έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου, με δισεκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται για την απόκτηση και ανάλυση μεταδεδομένων χωρίς ένταλμα.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πληροφοριών είναι απλοί άνθρωποι και η CIA έχει χάσει σημαντικές παγκόσμιες εξελίξεις από το 1947, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη Τζον Κιριάκου.

Οι πολίτες καθίστανται ευάλωτοι μέσω της χρήσης κοινωνικών μέσων και της υπερβολικής ρύθμισης, με πιθανότητα στοχοποίησης και καταστροφής της ζωής τους από τις αρχές μέσω των μεταδεδομένων τους.

Ο Κιριάκου κατηγορήθηκε για κατασκοπεία μετά την αποκάλυψη του προγράμματος βασανιστηρίων της CIA, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές συνέπειες για όσους αποκαλύπτουν μυστικά της υπηρεσίας. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν πολλά μυστικά κρυμμένα μέσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, τα οποία πιθανότατα οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μάθουμε ποτέ, με ορισμένα από αυτά να είναι διαθέσιμα μόνο σε όσους διαθέτουν το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας. Καθώς οι θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζουν να κυκλοφορούν δεκαετίες μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι, την Area 51 και την προσεδάφιση στη Σελήνη, κάποιοι έχουν εμμονή με την αναζήτηση της «πραγματικής αλήθειας».

Υπηρεσίες όπως το FBI, η CIA και η NSA είναι γεμάτες μυστικά που πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά, καθώς έχουν αναλάβει την αποστολή να μας προστατεύουν, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ικανοποιημένοι να ζούμε μέσα στην άγνοια.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μας αρέσει να ακούμε ανθρώπους που αποκαλύπτουν απόρρητες πληροφορίες, με τον Τζον Κιριάκου να μας προσφέρει μια σπάνια ματιά πίσω από την κουρτίνα.

Όπως είναι γνωστό, κάθε φορά που η CIA αποχαρακτηρίζει αρχεία, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες.

Μιλώντας στον Στίβεν Μπάρλετ στο podcast «Diary of a CEO», ο Κιριάκου αποκάλυψε γιατί αποφάσισε να γίνει πληροφοριοδότης της CIA και μίλησε εκτενώς για θέματα που περιλαμβάνουν τον αριθμό των κατασκόπων που υπάρχουν στις ΗΠΑ, την αλήθεια πίσω από τους ανιχνευτές ψεύδους, το αν ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν κατάσκοπος και πολλά ακόμη.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης ήταν όταν ο Κιριάκου μίλησε ανοιχτά για όσα δεν πρόκειται να μάθει ποτέ ο μέσος Αμερικανός πολίτης.

Ο Μπάρλετ εξήγησε ότι, πριν αρχίσει να παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν εργαστεί στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, πίστευε απλώς ότι η ύπαρξη κωδικού πρόσβασης σε μια συσκευή ήταν αρκετή για να είναι ασφαλής. Τώρα, όπως λέει, δεν είναι πλέον τόσο σίγουρος.

Σύμφωνα με τον Κιριάκου, ο Τζον Κένεντι αποκαλούσε τη CIA «τους καλύτερους και τους πιο λαμπρούς», αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία είναι απλοί άνθρωποι, ανέφερε: «Δεν είμαστε τόσο έξυπνοι όσο νομίζουμε. Δεν είμαστε τόσο κοσμοπολίτες όσο νομίζουμε. Έχουμε ουσιαστικά χάσει κάθε σημαντική παγκόσμια εξέλιξη από το 1947».

Ο Κιριάκου υπενθύμισε ότι η CIA παρακολουθεί διαρκώς, υποστηρίζοντας ότι, ενώ πριν από την 11η Σεπτεμβρίου ήταν παράνομη η κατασκοπεία σε βάρος Αμερικανών, πλέον δαπανώνται τεράστια ποσά γι' αυτό.

«Δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για την παρακολούθηση των Αμερικανών. Είτε πρόκειται για την NSA, τη CIA, το FBI είτε για εργολάβους της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών, τίποτα δεν είναι μυστικό. Τίποτα».

Όπως ανέφερε, υπηρεσίες όπως η CIA δεν χρειάζεται πλέον καν να διαθέτουν ένταλμα, καθώς μπορούν απλώς να αγοράσουν τα μεταδεδομένα σας, αφού αυτά είναι πιθανότατα διαθέσιμα προς πώληση κάπου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχουμε καταστήσει τους εαυτούς μας «ευάλωτους», δημοσιεύοντας τη ζωή μας σε πλατφόρμες όπως το Facebook. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο βιβλίο του Χάρβεϊ Σίλβεργκεϊτ «Three Felonies a Day» («Τρία κακουργήματα την ημέρα») και στην άποψη ότι η υπερβολική ρύθμιση της καθημερινής ζωής έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος Αμερικανός να διαπράττει τρία κακουργήματα την ημέρα.

Ο Κιριάκου επανέλαβε: «Αν αποφασίσουν ότι θέλουν να σε στοχοποιήσουν, αν δεν τους αρέσουν οι πολιτικές σου απόψεις, μπορούν να πάρουν τα μεταδεδομένα σου, να τα εξετάσουν, να βρουν εγκλήματα για τα οποία μπορούν να σε κατηγορήσουν και να καταστρέψουν τη ζωή σου. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς».

Στη συνέχεια μίλησε για τη δική του εμπειρία, καθώς κατηγορήθηκε για κατασκοπεία όταν μίλησε δημόσια για το πρόγραμμα βασανιστηρίων της CIA, αδίκημα που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή.

Παραθέτοντας ορισμένα ιδιαίτερα σοβαρά στατιστικά στοιχεία, ο Κιριάκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κερδίζει το 98,2% των υποθέσεών της, υπονοώντας ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η καλύτερη επιλογή είναι να αποδεχθεί κανείς μια συμφωνία με τις αρχές.

Κλείνοντας, ο Κιριάκου θυμήθηκε τα λόγια που άκουσε την πρώτη ημέρα του στη CIA:

«Στη CIA, την πρώτη μας ημέρα, μας είπαν να μην κάνουμε ποτέ κάτι ή να μην πούμε ποτέ κάτι για το οποίο θα ντρεπόμασταν αν το βλέπαμε στην πρώτη σελίδα της Washington Post».

Σημειώνοντας ότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει καταστήσει σχεδόν ό,τι κάνουμε εύκολα προσβάσιμο, κατέληξε:

«Γι' αυτό να προσέχετε τι λέτε, να προσέχετε τι γράφετε, ακόμη και τι καταναλώνετε, γιατί μπορεί να βγει από το πλαίσιο του και να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας».