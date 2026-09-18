«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το λόγω των εκδηλώσεων

Snapshot Από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Θα διακοπεί η κυκλοφορία σε σημαντικούς δρόμους όπως η Αθηνάς (μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού), η Καραγιώργη Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναΐδος, η Αγίας Ειρήνης, η πλατεία Αγίων Ασωμάτων και τμήμα της Ερμού.

Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά και τις καθέτους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη οδό στις περιοχές αυτές.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το χρονικό διάστημα των ρυθμίσεων. Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

στην Αθηνάς, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της,

στην Περικλέους, σε όλο το μήκος της,

στην Αθηναΐδος, σε όλο το μήκος της,

στην Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της,

στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,

στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.