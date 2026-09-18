«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το λόγω των εκδηλώσεων

Πού θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το λόγω των εκδηλώσεων
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
  • Θα διακοπεί η κυκλοφορία σε σημαντικούς δρόμους όπως η Αθηνάς (μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού), η Καραγιώργη Σερβίας, η Περικλέους, η Αθηναΐδος, η Αγίας Ειρήνης, η πλατεία Αγίων Ασωμάτων και τμήμα της Ερμού.
  • Η διακοπή κυκλοφορίας αφορά και τις καθέτους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη οδό στις περιοχές αυτές.
  • Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το χρονικό διάστημα των ρυθμίσεων.
Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, από τις 20:00 του Σαββάτου έως τις 23:00 της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

  • στην Αθηνάς, μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
  • στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της,
  • στην Περικλέους, σε όλο το μήκος της,
  • στην Αθηναΐδος, σε όλο το μήκος της,
  • στην Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της,
  • στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού, στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό,
  • στην Ερμού, μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε θα είναι υποχρεωτική η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό - Ποιες εξαιρέσεις ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

07:10ΜΑΝΤΕΙΟ

Μήλα Ζαγοράς και μήλα Ιρλανδίας, Τα γκάζια και τα φρένα των κομμάτων μετά την ΔΕΘ, Η Ρόζα φεύγει, ο Σκανδαλίδης junior έρχεται 

07:06ΕΘΝΙΚΑ

MEDUSA 15 – 2026: Το Newsbomb στην Κρήτη για τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

06:52LIFESTYLE

Η απογευματινή ζώνη «παίρνει φωτιά» - Πρεμιέρα για τα τηλεπαιχνίδια

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τιμή στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ιστορική επιστροφή Ομπράντοβιτς στο T-Center

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η ημερομηνία που θα γυρίσουν τα ρολόγια μια ώρα πίσω

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το λόγω των εκδηλώσεων

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και νέα άνοδο της θερμοκρασίας η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών: Νέα προθεσμία για αιτήσεις έως τις 22 Σεπτεμβρίου

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση– Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Από Ιούλιο του 2027 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

03:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Πέθανε ο Δημήτρης Γούναρης – Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

21:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός τη νέα εβδομάδα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Γρίφος με τις επικοινωνίες της Γάκα - Το μηχάνημα κατέγραψε πίεση στα ύψη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Έρχεται ο Οπλίτης-Πολίτης - Τοποθέτηση στρατευσίμων με βάση καταγωγή και διαμονή

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: «Σεισμός» στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης - «Σκάνδαλο» ταράζει την τουρκική κεφαλαιαγορά

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί την Παρασκευή τέσσερις σταθμοί – Τι ώρα κατεβάζουν ρολά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο το λόγω των εκδηλώσεων

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Οικογενειακός «πόλεμος» για τα «καταραμένα» κοσμήματα του αρραβώνα

22:50LIFESTYLE

Η Σάρον Στόουν «καρφώνει» τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά την γυμνή φωτογράφιση που προκάλεσε αντιδράσεις

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

20:57ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν να κέρδισε το λαχείο»: Νέες αποκαλύψεις για το πώς αντέδρασε ο βασιλιάς Κάρολος όταν έμαθε για τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ