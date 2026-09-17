Θάνατος Μαζωνάκη: Γρίφος με τις επικοινωνίες της Γάκα - Το μηχάνημα κατέγραψε πίεση στα ύψη

Snapshot Τα κινητά των προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου ήταν κλειδωμένα κατά τη διάρκεια της παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, με το κινητό της Γάκα να ξεκλειδώνεται για 36 δευτερόλεπτα χωρίς γνωστή επικοινωνία.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ξεκίνησε οικονομική έρευνα για τους δύο γιατρούς, με σκοπό να διερευνηθεί πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα περιλαμβάνει αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων των γιατρών, με δυνατότητα δέσμευσης περιουσίας και διαβίβασης ευρημάτων σε εισαγγελέα.

Τα αρχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατέγραψαν σημαντική άνοδο της φλεβικής πίεσης του Μαζωνάκη, ένδειξη που θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε διακοπή της θεραπείας από τους γιατρούς. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και τα τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που ήδη από χθες έχουν προφυλακιστεί,για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από τη συμπληρωματική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι τα δύο κινητά παρέμειναν κλειδωμένα επί μακρόν, τις ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με το Mega, το κινητό της 56χρονης γιατρού ξεκλειδώθηκε για 36 δευτερόλεπτα στις 15:27, δίχως να είναι γνωστό με ποιον επικοινώνησε, ενώ στις 15:33 δέχθηκε μία κλήση, την οποία δεν απάντησε.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά Γάκα - Θεοδωρόπουλο

Στο μικροσκόπιο και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος μπαίνει στο μεταξύ η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς δόθηκε εντολή για οικονομική έρευνα με επίκεντρο τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Η έρευνα ξεκινά με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, ενώ θα ελεγχθεί το σύνολο των οικονομικών δεδομένων που αφορούν τους δύο γιατρούς, από τις περιουσιακές τους σχέσεις έως τις οικονομικές τους συναλλαγές.

Εφόσον από τον έλεγχο προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος, η Αρχή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στη διαβίβαση των σχετικών ευρημάτων στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη

Νέα στοιχεία παρουσιάζονται επίσης σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκεκριμένα για τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, τα οποία αποκαλύπτουν τα μοιραία λάθη που έκαναν οι γιατροί.

Όπως ανέφερε το Star, σύμφωνα με την έκθεση έμπειρου αστυνομικού που εξέτασε τα αρχεία του μηχανήματος στον υπολογιστή έχουν καταγραφεί λεπτό προς λεπτό οι μετρήσεις των ζωτικών παραμέτρων του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές της φλεβικής πίεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο σχετικό διάγραμμα που παρουσιάστηκε στο Star φαίνεται να έχει καταγραφεί σημαντική άνοδος της φλεβικής πίεσης του τραγουδιστή σε διαφορετικά στάδια της θεραπείας.

Η συγκεκριμένη ένδειξη θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτή από τhν γιατρό και να είχε οδηγήσει σε άμεση διακοπή της θεραπείας, όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη.

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