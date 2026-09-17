Νέα Υόρκη και Silicon Valley: Το πυκνό πρόγραμμα Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού  κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ια την 81η εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

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Νέα Υόρκη και Silicon Valley: Το πυκνό πρόγραμμα Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ από το Σαν Φρανσίσκο με επαφές σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Ελληνες της Silicon Valley.
  • Στη Νέα Υόρκη θα συμμετάσχει σε συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές και κορυφαία στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με επίκεντρο τις επενδύσεις και τους τομείς ενέργειας, άμυνας, τεχνολογίας και υπηρεσιών.
  • Θα υπογραμμίσει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.
  • Στις 24 Σεπτεμβρίου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
  • Θα συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες όπως η Παγκόσμια Συμμαχία OceanEye και θα παραστεί σε ομογενειακές εκδηλώσεις και συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
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Από το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, ξεκινά τη Δευτέρα (21 Σεπτεμβρίου) η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις ΗΠΑ, για την 81η εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη (23-25 Σεπτεμβρίου) σε αυτή την επίσκεψή του κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Επίσης, σύμφωνα με πηγές, θα έχει επαφές με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων, που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση Ξένων 'Αμεσων Επενδύσεων (FDI).

Αναμένεται ακόμη να τονίσει ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών.

Τη Δευτέρα, 21 και την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, o Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στις 22 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution με τη συμμετοχή της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη. Θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα (τοπική ώρα). Νωρίτερα την ίδια μέρα θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, υπό τη συμπροεδρία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. H ευρωπαϊκή πρωτοβουλία OceanEye, είναι σχέδιο της ΕΕ για να παρακολουθεί καλύτερα τους ωκεανούς και τις θάλασσες, συνδυάζοντας δορυφόρους και ψηφιακά μοντέλα, με στόχο καλύτερα δεδομένα για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας.

Την ίδια μέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς (Michail Amiridis, Dina Titus, John Koudounis, George Dangas, Αθηνά Κρομμύδα, Patrick Theros).

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων (την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου).

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου (πρωί), θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Πηγή: ΑΠΕ

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