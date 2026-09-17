Η Μέλανι Γκρίφιθ ποζάρει στα 69 της με μαύρο μαγιό και εντυπωσιάζει

Η Μέλανι Γκρίφιθ μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πολυήμερη απόδρασή της σε πολυτελές wellness resort της Αυστρίας, δείχνοντας πιο ανανεωμένη από ποτέ

Ανθή Κουρεντζή

Η Μέλανι Γκρίφιθ ποζάρει στα 69 της με μαύρο μαγιό και εντυπωσιάζει
LIFESTYLE
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  • Η Μέλανι Γκρίφιθ, στα 69 της, επισκέφτηκε το πολυτελές wellness resort VIVAMAYR Maria Wörth στην Αυστρία για ανανέωση και ευεξία.
  • Παρακολούθησε το πρόγραμμα «The Cure», μια εντατική θεραπεία αποτοξίνωσης που εστιάζει στην υγεία του εντέρου και την επανεκκίνηση του οργανισμού.
  • Η ηθοποιός παρουσίασε στο Instagram φωτογραφίες με μαύρο ολόσωμο μαγιό, δείχνοντας λεπτή και γυμνασμένη, ενώ απολάμβανε γιόγκα και βόλτες στη λίμνη.
  • Η Μέλανι εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τους γιατρούς και θεραπευτές του κέντρου, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως σημαντική για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή.
  • Ο πρώην σύζυγός της Antonio Banderas δήλωσε πρόσφατα ότι διατηρούν καλή φιλία παρά τον χωρισμό τους το 2015.
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Η Μέλανι Γκρίφιθ επισκέπτεται εδώ και χρόνια πολυτελή κέντρα ευεξίας και ιατρικά spa στην Ευρώπη και, όπως φαίνεται, οι συγκεκριμένες αποδράσεις έχουν θετική επίδραση τόσο στη φυσική της κατάσταση όσο και στην ψυχολογία της.

Η 69χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την πρόσφατη, πολυήμερη παραμονή της στο VIVAMAYR Maria Wörth, ένα πολυτελές κέντρο υγείας και ευεξίας δίπλα σε λίμνη στην Αυστρία.

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Η Μέλανι Γκρίφιθ / Instagram

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Γκρίφιθ απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό, αναδεικνύοντας τη λεπτή και γυμνασμένη σιλουέτα της.

Με φιμέ γυαλιά ηλίου και χαλαρή διάθεση, κοιτάζει προς τον ορίζοντα, απολαμβάνοντας το γαλήνιο τοπίο και την πολυτέλεια του θέρετρου.

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Η Μέλανι Γκρίφιθ / Instagram

«Μόλις πέρασα μερικές υπέροχες εβδομάδες στο @vivamayrmariawoerth στην Αυστρία, ένα απίστευτο μέρος αφιερωμένο στην ευεξία, τη θεραπεία και την ανανέωση», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της από το πρόγραμμα «The Cure», τη χαρακτηριστική εντατική θεραπεία αποτοξίνωσης του VIVAMAYR, η οποία επικεντρώνεται στην υγεία του εντέρου, την αναζωογόνηση του οργανισμού και μια συνολική «επανεκκίνηση» του σώματος.

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Η Μέλανι Γκρίφιθ / Instagram

«Μου έδωσε την ευκαιρία να γεμίσω ξανά τις μπαταρίες μου, να ανανεωθώ και να χαλαρώσω πραγματικά. Το “The Cure” είναι ένα εκπληκτικό πρόγραμμα επανεκκίνησης της υγείας, με επίκεντρο τη φροντίδα του σώματος, του μυαλού και της ψυχής», συνέχισε η Μέλανι Γκρίφιθ.

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Η Μέλανι Γκρίφιθ / Instagram

Η ίδια πρόσθεσε: «Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους τους υπέροχους γιατρούς, θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας που κάνουν αυτή την εμπειρία τόσο ξεχωριστή. Ένας μικρός παράδεισος επί γης».

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Η Μέλανι Γκρίφιθ / Instagram

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους ακολούθους της, η ηθοποιός εμφανίζεται να απολαμβάνει μια βόλτα με σκάφος στη λίμνη Wörthersee, αλλά και να κάνει γιόγκα φορώντας φούξια αθλητικό τοπ και κολάν.

Παράλληλα, έδωσε μια γεύση από τις εγκαταστάσεις του resort, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το spa, ένα ειδικά διαμορφωμένο λουτρό, τα προσεγμένα γεύματα που σερβίρονται στους επισκέπτες, καθώς και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο με τη λίμνη και τα βουνά.

Η Γκρίφιθ, η οποία στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις που είχε κάνει και για τις οποίες είχε εκφράσει τη μεταμέλειά της, έδειχνε ιδιαίτερα ανανεωμένη και γεμάτη ενέργεια.

Η κόρη της, Stella, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Antonio Banderas, σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Cute mama»..

Η απόδραση ευεξίας της Μέλανι Γκρίφιθ στην Αυστρία έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του Antonio Banderas, ο οποίος αποκάλυψε ότι, παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους παραμένουν πολύ κοντά.

«Η Μέλανι είναι, αν όχι η καλύτερή μου φίλη, σίγουρα μία από τις καλύτερες φίλες μου», δήλωσε ο Banderas στο People τον Αύγουστο.

Η Γκρίφιθ και ο 66χρονος πρωταγωνιστής του «The Mask of Zorro» ήταν παντρεμένοι από το 1996 έως το 2015.

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