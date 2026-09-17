Αρναούτογλου: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός τη νέα εβδομάδα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, όμως από τη Δευτέρα το σκηνικό αλλάζει, με βροχές και καταιγίδες να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας

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Αρναούτογλου: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός τη νέα εβδομάδα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»
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  • Τη νέα εβδομάδα ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
  • Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια με μέτριους ανέμους και θερμοκρασίες έως 32°C.
  • Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται βροχές στην Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 33°C.
  • Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας έως τους 34°C στη Θεσσαλία, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
  • Από την Τρίτη τα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
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Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τη νέα εβδομάδα, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, την Παρασκευή αναμένεται να επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μέτριοι, με ένταση γύρω στα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και περίπου 3 μποφόρ στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα αγγίζοντας στις μέγιστες τιμές τους αγγίξει τους 30°C με 32°C.

Το Σάββατο αναμένονται περισσότερες βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, με τα πιο έντονα φαινόμενα να σημειώνονται τις μεσημβρηνές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν γύρω στα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει έως τους 33°C στη Θεσσαλία, ενώ Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα θα αγγίξουν περίπου τους 32°C.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο, ενώ ισχυρής έντασης βροχές αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία τις μεσημβρηνές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33°C σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Θεσσαλία.

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 34°C στη Θεσσαλία, τους 33°C στην Πελοπόννησο και τους 33°C στην Κεντρική Μακεδονία.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σημαντικές αλλαγές στο καιρικό σκηνικό. Οι περισσότερες βροχές τη Δευτέρα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρηνές και απογευματινές ώρες, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα καλύψουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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