«Η Ρωσία θα επιτεθεί με πυραύλους και drones και θα ισχυρισθεί ότι ήταν ''ατύχημα''»

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, καθώς οι μυστικές υπηρεσίες της Πολωνίας εκτιμούν πλέον ανοιχτά ότι το Κρεμλίνο σχεδιάζει στοχευμένα χτυπήματα σε νατοϊκό έδαφος, τα οποία στη συνέχεια θα βαφτίσει δήθεν «ατυχήματα».

Την εφιαλτική αυτή προειδοποίηση διατύπωσε από το βήμα της πολωνικής Βουλής ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ την Πέμπτη, αποκαλύπτοντας αποχαρακτηρισμένες εκτιμήσεις των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Πολωνό ηγέτη, η ρωσική πλευρά δεν σκοπεύει να κηρύξει ανοιχτά πόλεμο. Αντιθέτως, προκρίνει μια ύπουλη υβριδική στρατηγική. Εκτοξεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους εντός της επικράτειας χωρών της ανατολικής πτέρυγας ώστε να προκαλέσει απώλειες και καταστροφές, κατασκευάζοντας εκ των προτέρων το βολικό άλλοθι μιας μηχανικής αστοχίας ή μιας λάθος συντεταγμένης.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή άλλοι τύποι πυραύλων να εισέλθουν στο έδαφος μιας ή περισσότερων χωρών στην ανατολική πτέρυγα και μάλιστα να προκαλέσουν ζημιές, ενώ το επίσημο αφήγημα θα είναι ότι επρόκειτο για ατύχημα», υπογράμμισε ο Τουσκ ενώπιον των βουλευτών.

Πίσω από αυτή τη μεθόδευση, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, κρύβεται η πρόθεση της Μόσχας να τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ και να δοκιμάσει κατά πόσο τα κράτη-μέλη έχουν την πολιτική βούληση να ενεργοποιήσουν το Άρθρο 5 για ένα περιστατικό που θα κινείται στη «γκρίζα ζώνη».

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