Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά λεωφορείο στη Ζαπορίζια

Στο στόχαστρο καμικάζι drone μπήκε όχημα δημόσιων συγκοινωνιών το απόγευμα της Πέμπτης - Τουλάχιστον τρεις πολίτες τραυματίστηκαν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά λεωφορείο στη Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικό drone καμικάζι έπληξε αστικό λεωφορείο στη Ζαπορίζια, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις πολίτες.
  • Η επίθεση έγινε στην συνοικία Κοσμίτσνι κοντά σε στάση επιβίβασης, με άμεση παρέμβαση ασθενοφόρων και αστυνομίας.
  • Η χρήση FPV drones εναντίον πολιτικών υποδομών και μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί συνεχή απειλή στις ζώνες κοντά στη γραμμή επαφής.
  • Οι τοπικές αρχές είχαν τοποθετήσει προστατευτικά διχτυα antidrone σε στάσεις, αλλά τα κινούμενα οχήματα παραμένουν εκτεθειμένα σε τέτοιες επιθέσεις.
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Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου FPV πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις το απόγευμα της Πέμπτης στη Ζαπορίζια, βάζοντας στο στόχαστρο ένα αστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης, το τηλεκατευθυνόμενο drone καμικάζι έπληξε απευθείας το δημοτικό λεωφορείο την ώρα που κινούνταν στη συνοικία Κοσμίτσνι. Το χτύπημα σημειώθηκε κοντά σε στάση επιβίβασης. Από την έκρηξη και τα θραύσματα τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και κλιμάκια της ουκρανικής αστυνομίας για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να διακομίσουν τους πληγέντες στο νοσοκομείο.

Είχαν βάλει πλέγματα στις στάσεις

Η χρήση τακτικών FPV drones εναντίον πολιτικών υποδομών και οχημάτων μαζικής μεταφοράς εξελίσσεται σε καθημερινή απειλή για τις περιοχές που βρίσκονται πλησίον της γραμμής επαφής. Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα, τα οποία κατευθύνονται με κάμερα πρώτου προσώπου σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν στον χειριστή τους να επιλέγει με ακρίβεια το σημείο πρόσκρουσης.

Πάντως, οι τοπικές αρχές στη Ζαπορίζια είχαν ξεκινήσει πρόσφατα την τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών διχτυών antidrone σε κεντρικές στάσεις της πόλης για να περιορίσουν τους κινδύνους από ανάλογες επιδρομές. Όπως όμωςαποδείχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, τα κινούμενα οχήματα παραμένουν εκτεθειμένα στα drones.

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