Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα - Στις φλόγες διυλιστήριο της Ρωσίας

Snapshot Ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και υποδομές στην πρωτεύουσα Κίεβο, την Οδησσό και τη Ζαπορίζια.

Στην Οδησσό τραυματίστηκαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί 4 ετών, από πλήγμα σε πολυκατοικία.

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο καυσίμων στη ρωσική πόλη Γιάροσλαβλ.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν την κατάρριψη 65 ουκρανικών UAVs κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Πλήγματα της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και στο λιμάνι της Οδησσού, μεταξύ άλλων, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε σε 12 τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά 10 και 12 ετών. Πρόσθεσε πως πέρα από πολυκατοικίες και ακατοίκητα κτίρια, συντρίμμια κατέπεσαν επίσης σε αποθήκες και σε πρατήριο καυσίμων.

Οι αρχές στην Οδησσό έκαναν λόγο νωρίτερα για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 4 ετών, εξαιτίας πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη. Στη Ζαπορίζια, οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις τραυματισμούς σε πυραυλικό πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο καυσίμων στην πόλη Γιάροσλαβλ και η πυροσβεστική επιχειρεί για να σβήσει πυρκαγιά που ξέσπασε, ανέφερε ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, καταρρίφθηκαν 65 ουκρανικά UAVs.