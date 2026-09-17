Καιρός: Περιορίζονται οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

Snapshot Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με βελτίωση από το απόγευμα και το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έντασης 3-7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή έως και την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει στα ανατολικά και νότια μέχρι και την Κυριακή.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 13 – 28°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 27°C

Κεντρική Μακεδονία: 15 – 29°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 27°C

Ήπειρος: 12 – 30°C

Θεσσαλία: 11 – 29°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 29°C

Δυτική Στερεά: 17 – 30°C

Δυτική Πελοπόννησος: 17 – 29°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 28°C

Κυκλάδες: 21 – 26°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 18 – 30°C

Κρήτη: 19 – 26°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 19 – 27°C

Δωδεκάνησα: 21 – 27°C

Αττική: 18 – 30°C

Θεσσαλονίκη: 16 – 27°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα ανατολικά και τα νότια.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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