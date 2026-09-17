Καιρός: Περιορίζονται οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

Άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Καιρός: Περιορίζονται οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή
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  • Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με βελτίωση από το απόγευμα και το βράδυ.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έντασης 3-7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.
  • Την Παρασκευή έως και την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.
  • Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει στα ανατολικά και νότια μέχρι και την Κυριακή.
  • Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές και βραδινές ώρες.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 13 – 28°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 27°C

Κεντρική Μακεδονία: 15 – 29°C

Δυτική Μακεδονία: 12 – 27°C

Ήπειρος: 12 – 30°C

Θεσσαλία: 11 – 29°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 29°C

Δυτική Στερεά: 17 – 30°C

Δυτική Πελοπόννησος: 17 – 29°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 28°C

Κυκλάδες: 21 – 26°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 18 – 30°C

Κρήτη: 19 – 26°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 19 – 27°C

Δωδεκάνησα: 21 – 27°C

Αττική: 18 – 30°C

Θεσσαλονίκη: 16 – 27°C

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Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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