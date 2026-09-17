Χανιά: Κλειστό την Πέμπτη για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφαλείας και αφορά τις δύο εισόδους του φαραγγιού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χανιά: Κλειστό την Πέμπτη για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η απόφαση αφορά και τις δύο εισόδους του φαραγγιού, στον Ξυλόσκαλο και στην Αγία Ρουμέλη.
  • Η κλείσιμο αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας λόγω προβλεπόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.
  • Οι βροχοπτώσεις αναμένονται να φτάσουν έως 32 mm, τιμές που υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια λειτουργίας του φαραγγιού.
  • Η ανακοίνωση έγινε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) βάσει του προγνωστικού δελτίου της ΕΜΥ.
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Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες σήμερα Πέμπτη και από τις δυο εισόδους του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για σήμερα , Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 32 mm, τιμές ανώτερες των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες.

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