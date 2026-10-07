Βαλένθια: Έσφαξε το κουνέλι της συντρόφου του και προσπάθησε να την αναγκάσει να το φάει για τιμωρία

«Στα μαλακά» η ποινή του, λόγω παρανοϊκής σχιζοφρένειας 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βαλένθια: Έσφαξε το κουνέλι της συντρόφου του και προσπάθησε να την αναγκάσει να το φάει για τιμωρία
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  • Άνδρας στη Βαλένθια ανάγκασε τη σύντροφό του να παρακολουθήσει το σφάξιμο του κατοικίδιου κουνελιού της και προσπάθησε να την αναγκάσει να το φάει.
  • Ο κατηγορούμενος βασάνισε το κουνέλι ως «τιμωρία» μετά από τσακωμό με τη σύντροφό του και χρησιμοποίησε βία και απειλές εναντίον της.
  • Η αρχική ποινή φυλάκισης 12 ετών μειώθηκε σε 4,5 χρόνια λόγω παρανοϊκής σχιζοφρένειας.
  • Επιβλήθηκε περιοριστική εντολή 24 ετών που απαγορεύει στον κατηγορούμενο να πλησιάσει την πρώην σύντροφό του σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων.
  • Διατάχθηκε αποζημίωση 3.420 ευρώ προς τη σύντροφο για την ψυχολογική και σωματική βλάβη που υπέστη.
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Ανατριχίλα προκαλούν όσα ακούστηκαν σε δικαστική αίθουσα στη Βαλένθια της Ισπανίας, όπου κατηγορούμενος ήταν ένας άνδρας, ο οποίος ανάγκασε τη σύντροφό του να τον παρακολουθήσει να σφάζει το κατοικίδιο κουνέλι της, πριν προσπαθήσει να την αναγκάσει να το φάει.

Ο Μπελαχούελ A παραδέχτηκε ότι ανάγκασε τη σοκαρισμένη σύντροφό του να κρατήσει το ζώο από τα πόδια, πριν το σκοτώσει μπροστά της, ενώ άλειψε το πρόσωπό της με το αίμα του ζώου, πριν το μαγειρέψει.

Ο άνδρας παραδέχτηκε ότι βασάνισε το κουνέλι, αναφέροντας ότι εξοργίστηκε όταν η σύντροφός του τον έφτυσε κατά λάθος, καθώς φυσούσε πάνω σε μια μηχανή κουρέματος στο σπίτι που μοιράζονταν στο Μονσεράτ.

Οι φρικτές πράξεις του αποτελούσαν «τιμωρία». «Έτσι μαθαίνεις, αυτό είναι το μάθημά σου» φέρεται να της είπε. Πριν σφάξει το κουνελάκι, ο Μπελαχούελ έδεσε τη γυναίκα, έβγαλε ένα μαχαίρι και την απείλησε ότι θα την πετάξει από την καμινάδα. Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, χτύπησε τη σύντροφό του στη μύτη επειδή «μιλούσε πάρα πολύ».

Οι εισαγγελείς ζήτησαν αρχικά ποινή φυλάκισης 12 ετών. Τελικά η ποινή του μειώθηκε σημαντικά σε 4,5 χρόνια λόγω παρανοϊκής σχιζοφρένειας. Επιπλέον, του επιβλήθηκε περιοριστική εντολή διάρκειας 24 ετών, η οποία του απαγορεύει να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων την πρώην σύντροφό του, ενώ διατάχθηκε να της καταβάλει αποζημίωση ύψους 3.420 ευρώ.

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