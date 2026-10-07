Βαλένθια: Έσφαξε το κουνέλι της συντρόφου του και προσπάθησε να την αναγκάσει να το φάει για τιμωρία

Snapshot Άνδρας στη Βαλένθια ανάγκασε τη σύντροφό του να παρακολουθήσει το σφάξιμο του κατοικίδιου κουνελιού της και προσπάθησε να την αναγκάσει να το φάει.

Ο κατηγορούμενος βασάνισε το κουνέλι ως «τιμωρία» μετά από τσακωμό με τη σύντροφό του και χρησιμοποίησε βία και απειλές εναντίον της.

Η αρχική ποινή φυλάκισης 12 ετών μειώθηκε σε 4,5 χρόνια λόγω παρανοϊκής σχιζοφρένειας.

Επιβλήθηκε περιοριστική εντολή 24 ετών που απαγορεύει στον κατηγορούμενο να πλησιάσει την πρώην σύντροφό του σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων.

Διατάχθηκε αποζημίωση 3.420 ευρώ προς τη σύντροφο για την ψυχολογική και σωματική βλάβη που υπέστη. Snapshot powered by AI

Ανατριχίλα προκαλούν όσα ακούστηκαν σε δικαστική αίθουσα στη Βαλένθια της Ισπανίας, όπου κατηγορούμενος ήταν ένας άνδρας, ο οποίος ανάγκασε τη σύντροφό του να τον παρακολουθήσει να σφάζει το κατοικίδιο κουνέλι της, πριν προσπαθήσει να την αναγκάσει να το φάει.

Ο Μπελαχούελ A παραδέχτηκε ότι ανάγκασε τη σοκαρισμένη σύντροφό του να κρατήσει το ζώο από τα πόδια, πριν το σκοτώσει μπροστά της, ενώ άλειψε το πρόσωπό της με το αίμα του ζώου, πριν το μαγειρέψει.

Ο άνδρας παραδέχτηκε ότι βασάνισε το κουνέλι, αναφέροντας ότι εξοργίστηκε όταν η σύντροφός του τον έφτυσε κατά λάθος, καθώς φυσούσε πάνω σε μια μηχανή κουρέματος στο σπίτι που μοιράζονταν στο Μονσεράτ.

Οι φρικτές πράξεις του αποτελούσαν «τιμωρία». «Έτσι μαθαίνεις, αυτό είναι το μάθημά σου» φέρεται να της είπε. Πριν σφάξει το κουνελάκι, ο Μπελαχούελ έδεσε τη γυναίκα, έβγαλε ένα μαχαίρι και την απείλησε ότι θα την πετάξει από την καμινάδα. Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, χτύπησε τη σύντροφό του στη μύτη επειδή «μιλούσε πάρα πολύ».

Οι εισαγγελείς ζήτησαν αρχικά ποινή φυλάκισης 12 ετών. Τελικά η ποινή του μειώθηκε σημαντικά σε 4,5 χρόνια λόγω παρανοϊκής σχιζοφρένειας. Επιπλέον, του επιβλήθηκε περιοριστική εντολή διάρκειας 24 ετών, η οποία του απαγορεύει να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων την πρώην σύντροφό του, ενώ διατάχθηκε να της καταβάλει αποζημίωση ύψους 3.420 ευρώ.