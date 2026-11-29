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Στα «λευκά» ντύθηκαν Ήπειρος, δυτική και κεντρική Μακεδονία, το βράδυ του Σαββάτου, αφού η κακοκαιρία «Άργος» έφερε χιόνια στα βόρεια ορεινά της χώρας.

Οι κάτοικοι της Φλώρινας, του Βέρμιου, των Γρεβενών και του Μετσόβου ξύπνησαν αντικρίζοντας ένα λευκό τοπίο, με τη χιονόπτωση να αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Στη Φλώρινα πυκνό χιόνι ξεκίνησε να πέφτει από τα ξημερώματα της Κυριακής, με τις στέγες, τους δρόμους και τα αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί στα λευκά. Στην Ημαθία, η πεδινή περιοχή πλήττεται από τις έντονες βροχοπτώσεις, όμως οι ορεινές περιοχές, όπως το Σέλι, είδαν ήδη το χιόνι να έχει στρωθεί στους δρόμους.

Χειμωνιάτικο σκηνικό διαμορφώθηκε και στα ορεινά της Ηπείρου, με τις χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στη Μηλιά Μετσόβου. Το ορεινό χωριό της Ηπείρου είδε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, λίγο πριν ξεκινήσει ο Δεκέμβριος.

Παράλληλα, σε Γρεβενά, Κομοτηνή, Ξάνθη και Μέτσοβο το χιόνι μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 10 εκατοστά, διαμορφώνοντας ένα υπέροχο χειμωνιάτικο τοπίο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όμως στους οδηγούς ιδιαίτερα στο ορεινό οδικό δίκτυο, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν.

Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στη Δυτική Μακεδονία για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Εκχιονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες βρίσκονται ήδη στους δρόμους, επιχειρώντας σε όλο το οδικό δίκτυο, προκειμένου να διατηρούν τους δρόμους ανοιχτούς και να εξασφαλίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Προς στιγμήν δεν καταγράφονται προβλήματα σύμφωνα με πληροφορίες.

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