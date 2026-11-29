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Του Γιάννη Σκουφή

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο, με τις εταιρείες να επινοούν ολοένα και πιο εντυπωσιακές επιδείξεις για να προβάλλουν τις δυνατότητες των μοντέλων τους. Αυτή τη φορά, η Lynk & Co του ομίλου Geely αποφάσισε να δοκιμάσει την αντοχή του νέου 07 GT υπό ακραίες συνθήκες.

Χρησιμοποιώντας μια ειδικά διαμορφωμένη ράμπα, οι υπεύθυνοι της δοκιμής εκτόξευσαν το αυτοκίνητο στον αέρα με ταχύτητα 70 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα αυτό να κυλήσει σε μια απότομη βουνοπλαγιά.

Παρά τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και τις εκτεταμένες ζημιές στο αμάξωμα, ο θάλαμος των επιβατών διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή του. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι όλες οι πόρτες μπορούσαν να ανοίξουν μετά την πτώση, ενώ η γυάλινη οροφή, αν και παρουσίαζε ρωγμές, παρέμεινε στη θέση της.

Μάλιστα, ο επικεφαλής παγκόσμιας επικοινωνίας της Geely, Chen Qu, αναδημοσίευσε το σχετικό βίντεο στο X, υποστηρίζοντας πως η εταιρεία διαθέτει «το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο». Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε πως η Volvo ενδεχομένως να διαφωνούσε, αν και πρόκειται για δύο εταιρείες του ίδιου ομίλου.

Ωστόσο, όσο εντυπωσιακό και αν είναι το αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη επίδειξη απέχει πολύ από μια επιστημονικά τεκμηριωμένη δοκιμή πρόσκρουσης. Η διατήρηση σε μεγάλο βαθμό της ακεραιότητας της καμπίνας των επιβατών δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την επιβίωση των επιβαινόντων, καθώς οι επιταχύνσεις και οι δυνάμεις που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα κατά τις διαδοχικές ανατροπές μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες.

Τέλος, να πούμε ότι το Lynk & Co 07 GT παρουσιάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο Παρίσι και μένει να φανεί πώς θα ανταποκριθεί στις τυποποιημένες δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, οι οποίες προσφέρουν μια σαφώς πιο αντικειμενική εικόνα για την προστασία των επιβατών.