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Θυελλώδεις άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο σήμερα, Κυριακή, κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα πρωινά δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου δεν θα εκτελεστεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα.

Προβλήματα από το μεσημέρι

Από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες θα εκτελεστούν κανονικά, ενώ λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Από το λιμάνι του Λαυρίου τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα

Την ίδια ώρα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

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