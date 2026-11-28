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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, με ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 10 μποφόρ, πυκνές χιονοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Έχοντας ήδη προκαλέσει προβλήματα στη δυτική Ελλάδα, η κακοκαιρία μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά, με την Κυριακή να θεωρείται η σημαντικότερη ημέρα ως προς την ένταση των βροχοπτώσεων στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Τη Δευτέρα, το επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη.

Μετά τη νεότερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η διεύρυνση του αριθμού των Περιφερειών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας εντάσσονται πλέον και η Αττική και η Κρήτη.

Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών – Τι ισχύει για το delivery

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η υποχρεωτική παύση των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών εφαρμόζεται στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αφορά, μεταξύ άλλων:

Χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Οικοδομικές εργασίες και εργοτάξια.

Τεχνικά έργα και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Υπηρεσίες διανομής προϊόντων με δίκυκλα και άλλα αντίστοιχα μέσα (delivery).

Εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές, όπως η υγεία, οι μεταφορές, η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Παράλληλα, συστήνεται η εφαρμογή τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, στις επιχειρήσεις των περιοχών που αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κακοκαιρία «Άργος»: Η εξέλιξη των φαινομένων το επόμενο 48ωρο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει το Σάββατο τη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ σταδιακά τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν προς την ανατολική χώρα.

Η ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στο Βόρειο Αιγαίο, όπου το Σάββατο αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ, θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη.

Από τις βραδινές ώρες, η επιδείνωση θα επηρεάσει τη Χαλκιδική, την Πιερία και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ, ενώ η εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στη βόρεια Ελλάδα.

Αρναούτογλου: «Καμπανάκι» για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Στη νεότερη αναλυτική πρόγνωσή του, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσιάζει την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών σε περιοχές που αναμένεται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού.

Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα τον ίδιο δεν είναι μόνο η ένταση των βροχοπτώσεων, αλλά και η διάρκειά τους, καθώς διαδοχικά κύματα καταιγίδων ενδέχεται να επηρεάσουν περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τις βροχές των προηγούμενων ημερών.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Σάκης Αρναούτογλου στην Αττική, όπου η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να ενισχυθούν κυρίως από το πρωί έως το μεσημέρι, με κατά τόπους μεγάλη ένταση στο λεκανοπέδιο, καθώς και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του νομού. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και στη δυτική Αττική.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται νέα επιδείνωση προς το βράδυ στα ανατολικά του νομού.

Πού αναμένονται ισχυρές και πολύωρες βροχοπτώσεις

Από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων θα βρεθούν:

Μαγνησία: Ανατολικό και νότιο Πήλιο, με ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας.

Ανατολικό και νότιο Πήλιο, με ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας. Εύβοια : Ιστιαία, Αιδηψός, Μαντούδι, Λίμνη, Αγία Άννα και ευρύτερη περιοχή της Κύμης.

: Ιστιαία, Αιδηψός, Μαντούδι, Λίμνη, Αγία Άννα και ευρύτερη περιοχή της Κύμης. Σποράδες : Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος.

: Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος. Φθιώτιδα : Λοκροί, Καμένα Βούρλα, Στυλίδα και Αμφίκλεια.-

: Λοκροί, Καμένα Βούρλα, Στυλίδα και Αμφίκλεια.- Βοιωτία : Θήβα, Λιβαδειά, Ορχομενός, Αράχωβα και Τανάγρα.

: Θήβα, Λιβαδειά, Ορχομενός, Αράχωβα και Τανάγρα. Πελοπόννησος : Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία και ανατολική Αρκαδία.

: Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία και ανατολική Αρκαδία. Βόρειο Αιγαίο και Θράκη: Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και νότιος Έβρος.

Ο προγνώστης επισημαίνει ότι ακόμη και βροχοπτώσεις μικρότερης έντασης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις προηγούμενες καταιγίδες.

Χιόνια ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές – Πόσο χαμηλά θα κατέβουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των χιονοπτώσεων, καθώς η εισβολή ψυχρών αερίων μαζών αναμένεται να φέρει χιόνια όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Στη Φλώρινα υπάρχουν πιθανότητες χιονόστρωσης ακόμη και μέσα στην πόλη, με το ύψος του χιονιού να εκτιμάται μεταξύ 3 και 10 εκατοστών σε ευνοϊκές επιφάνειες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης στη Σιάτιστα, στην Πτολεμαΐδα και στο Νευροκόπι, ενώ δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους νιφάδες στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και στο Καρπενήσι.

Στη Θράκη, μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις για πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες πεδινές περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου.

Αξιοσημείωτες ποσότητες χιονιού αναμένονται στα ορεινά, με αρκετά χιονοδρομικά κέντρα να αποκτούν χειμωνιάτικη εικόνα.

Στο Πήλιο, λόγω της μεγάλης διάρκειας των φαινομένων, το ύψος του νέου χιονιού στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να ξεπεράσει το μισό μέτρο μέχρι το τέλος της Δευτέρας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στις μετακινήσεις στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Στον νομό Θεσσαλονίκης οι χιονοπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τα μεγαλύτερα υψόμετρα του Χορτιάτη και σταδιακά να επεκταθούν χαμηλότερα.

Προς το βράδυ της Κυριακής δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν πρόσκαιρες νιφάδες στα ψηλότερα σημεία του Ωραιοκάστρου και του Μελισσοχωρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν αντίστοιχες συνθήκες μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Θα χιονίσει στην Αττική;

Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μετά την απομάκρυνση του κύριου όγκου της κακοκαιρίας δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό ακόμη και στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Για την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις και στην Αττική.

Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεχόμενο περιορισμένων φαινομένων και όχι για επιβεβαιωμένη πρόγνωση εκτεταμένων χιονοπτώσεων ή χιονόστρωσης στο λεκανοπέδιο.

Στο επίκεντρο η Κρήτη από την Κυριακή

Από το απόγευμα της Κυριακής η κακοκαιρία θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας σταδιακά την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στην Κρήτη, αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα του νησιού και στη συνέχεια ανατολικότερα, καθώς και στη Ρόδο.

Αντίθετα, βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Κυριακή σε μεγάλο μέρος του Ιονίου και της Ηπείρου και αργότερα στη Μακεδονία και στη Θράκη.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Την Κυριακή το μέγιστο 24ωρο ύψος βροχής φθάνει περίπου τα 233 mm, με το ισχυρότερο σήμα να εντοπίζεται στη Θεσσαλία και ευρύτερα στην κεντρική Ελλάδα.

Τη Δευτέρα το επίκεντρο μετατοπίζεται νοτιότερα και κυρίως προς την Κρήτη, όπου οι μέγιστες 24ωρες τιμές προσεγγίζουν τα 156 mm.

Η ένταση μειώνεται αισθητά στη συνέχεια: την Τρίτη οι μέγιστες τιμές βρίσκονται κοντά στα 60 mm, ενώ την Τετάρτη περίπου στα 31 mm. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για την Κυριακή και τη Δευτέρα υπάρχει συμφωνία μεταξύ ICON-EU και ECMWF ως προς τη γενική εξέλιξη, παρά τις διαφορές στα ακριβή μέγιστα.

Άνεμοι – Έως 9 μποφόρ

Παράλληλα με τις βροχές, ενισχυμένοι θα είναι και οι άνεμοι στις ελληνικές θάλασσες.

Την Κυριακή οι μέγιστοι μέσοι άνεμοι φθάνουν περίπου τα 84 km/h, δηλαδή 9 μποφόρ, ενώ ανάλογες μέγιστες εντάσεις προβλέπονται και τη Δευτέρα.

Την Τρίτη οι μέγιστες τιμές υποχωρούν περίπου στα 74 km/h – 8 μποφόρ και την Τετάρτη κοντά στα 69 km/h – 8 μποφόρ.

Οι ώρες που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή

Οι χάρτες ημερήσιου υετού δείχνουν το μέγεθος του επεισοδίου. Για την επιχειρησιακή παρακολούθηση, όμως, ακόμη πιο χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε πότε συμπυκνώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής μέσα σε μία, τρεις ή έξι ώρες.

Θεσσαλία

Η ισχυρότερη ένταση εμφανίζεται τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση φθάνει τα 33 mm γύρω στις 05:00, το κυλιόμενο τρίωρο τα 87,5 mm έως περίπου τις 07:00 και το εξάωρο τα 144,3 mm έως περίπου τις 09:00.

Στερεά Ελλάδα

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταφέρεται προς το μεσημέρι και το απόγευμα. Το μέγιστο τρίωρο φθάνει τα 56,5 mm, ενώ το ισχυρότερο εξάωρο αγγίζει τα 100,9 mm, με κορύφωση περίπου στις 16:00 της Κυριακής.

Αττική

Η σημαντικότερη περίοδος εντοπίζεται από το απόγευμα προς το βράδυ της Κυριακής. Η μέγιστη ωριαία ένταση φθάνει τα 23,9 mm, το τρίωρο τα 49,7 mm και το εξάωρο τα 75,2 mm, με το τελευταίο να κορυφώνεται περίπου στις 19:00.

Πελοπόννησος

Οι ισχυρότερες βροχές αναμένονται αργότερα την Κυριακή. Η μέγιστη ωριαία βροχή φθάνει τα 23,7 mm, το τρίωρο τα 51,5 mm και το εξάωρο τα 75,8 mm, με κορύφωση περίπου στις 21:00.

Δυτική Ελλάδα

Η μεγαλύτερη ένταση εμφανίζεται από το πρωί έως το μεσημέρι της Κυριακής, με μέγιστο εξάωρο περίπου 48,4 mm έως τις 13:00.

Κρήτη – Δευτέρα

Τη Δευτέρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται κυρίως στην Κρήτη. Το μέγιστο τρίωρο φθάνει τα 43,1 mm, ενώ το εξάωρο τα 84 mm, με τις σημαντικότερες εντάσεις να συγκεντρώνονται γύρω από το μεσημέρι.

Αυτές είναι οι ώρες που αξίζει να παρακολουθούνται στενότερα, καθώς δεν είναι το ίδιο να πέσουν 70 ή 100 χιλιοστά βροχής σε ένα ολόκληρο 24ωρο και το ίδιο ποσό να συγκεντρωθεί μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

FLOODS – Οι περιοχές που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση

Η ανάλυση FLOODS δεν περιορίζεται σε ένα σημειακό μέγιστο βροχής. Εξετάζει τη βροχόπτωση πάνω στις επίσημες λεκάνες και περιοχές πλημμυρικού ενδιαφέροντος, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα για το πού συγκεντρώνεται το ισχυρότερο σήμα.

Με βάση το σημερινό ICON-EU 72 ωρών, οι δέκα ισχυρότερες εγγραφές ως προς το μέγιστο κυλιόμενο 24ωρο μέσης βροχής λεκάνης είναι:

ΛΑΠ Ευβοίας (GR19): 117,4 mm/24ωρο, με κορύφωση τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ρέματα Αλμυρού–Πηλίου (GR17): 107,3 mm, με κορύφωση το απόγευμα της Κυριακής. ΛΑΠ Ασωπού (GR25): 100,9 mm, γύρω στα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Ρέματα Κομοτηνής–Λουτρού Έβρου (GR09): 96,9 mm, με κορύφωση νωρίς το πρωί της Κυριακής. ΛΑΠ Χαλκιδικής (GR05): 96,6 mm, με κορύφωση το μεσημέρι της Κυριακής. Ρέματα βόρειου τμήματος Χανίων–Ρεθύμνου–Ηρακλείου (GR39): 92,9 mm. Ρέματα Αργολικού Κόλπου (GR31): 88,7 mm. Λεκανοπέδιο Αττικής (GR26): 83,1 mm. Βοιωτικός Κηφισός (GR23): 81,1 mm. Δεύτερη εγγραφή της ΛΑΠ Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26): 80,4 mm.

Οι τιμές αυτές αφορούν μέση βροχόπτωση μέσα στη λεκάνη και όχι τοπικά σημειακά μέγιστα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή για την υδρολογική απόκριση μας ενδιαφέρει όχι μόνο αν ένα σημείο δεχθεί πολύ μεγάλη βροχή, αλλά πόσο νερό δέχεται συνολικά μια ολόκληρη λεκάνη απορροής.

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