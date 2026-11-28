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Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα, θεωρούν πιθανό ότι θα νοσήσουν από επαγγελματική ασθένεια, κάποια στιγμή στη ζωή τους. Το 34% φοβάται ένα εργατικό ατύχημα και ένα 22% ανησυχεί για μια πιθανή φωτιά στο χώρο εργασίας.

Πηγή ανησυχίας αποτελούν, επίσης, φυσικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, αλλά και η πιθανότητα ενός πολέμου. Από τη διεύρυνση της τηλεργασίας δε, ανακύπτουν νέες ανάγκες, όπως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας στο χώρο κατοικίας.

Αυτές και άλλες νέες προκλήσεις στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, αναδεικνύει η ετήσια Έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο στις 23 και 24 Νοεμβρίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την επιστημονική αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την υποστήριξη των ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ.

Η φετινή έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου – 5 Νοεμβρίου 2026, συμμετείχαν 1.578 άτομα και είχε σκοπό να διερευνήσει πώς η πλειονότητα των εργαζομένων στη χώρα μας είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις νέες και συνδυαστικές προκλήσεις και να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τους νέους αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Στα ευρήματα της έρευνας, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα συνδυασμένης αντιμετώπισης του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος με την εφαρμογή ολοκληρωμένων διαδικασιών πρόληψης και ετοιμότητας έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, επιδημιών και άλλων κινδύνων.

Στις απαντήσεις τους εργαζόμενοι, εργοδότες καθώς και τεχνικοί ασφαλείας χαρακτηρίζουν ως απαραίτητες παρεμβάσεις την ολοκληρωμένη καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και επισημαίνουν την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου. Επιπλέον, επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ακόμη και από την παιδική ηλικία. Η ενίσχυση έρευνας, η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και ο εμπλουτισμός νομοθεσίας όπου απαιτείται, χαρακτηρίζονται ως καθοριστικοί παράγοντες βελτίωσης της σημερινής εικόνας στη χώρα μας στο πεδίο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και ο ρόλος και η συμμετοχή των εργαζομένων για την πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν την ενίσχυση ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Προτεραιότητες

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, στην ερώτηση για το ποιους παράγοντες θεωρούν σημαντικούς για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας, στην κορυφή βρίσκεται η εκπαίδευση (84%). Ακολουθούν η καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (83%), οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση (79%) και η ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου (76%). Σημαντικό ποσοστό αναφέρει επίσης την ανάπτυξη τεχνικών οδηγών (74%), την ενίσχυση της έρευνας (71%), τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων (71%) και τον εμπλουτισμό της νομοθεσίας (69%).

Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

40% των εργαζομένων θεωρούν πολύ πιθανό να εκδηλωθεί στους ίδιους ή σε συναδελφους στον χώρο εργασίας τους επαγγελματική ασθένεια (από 28% το 2022) και 34% εργατικό ατύχημα (από 21% το 2022).

Πιο πιθανό θεωρούν το εργατικό ατύχημα όσοι έχουν έκθεση σε θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία, νυχτερινή

Όσοι δουλεύουν νυχτερινές ώρες, βάρδιες ή Κυριακές, έχουν πίεση χρόνου στην εργασία ή εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, θεωρούν πιο πιθανό να συμβεί εργατικό ατύχημα.

Λιγότερο πιθανό να συμβεί εργατικό ατύχημα θεωρούν όσοι έχουν λάβει εκπαίδευση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ).

Τα κύρια εμπόδια στην καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, είναι ο φόβος απόδοσης ευθυνών (63%), η θεώρηση ότι το περιστατικό είναι μικρής σημασίας (61%), η ελλιπής ενημέρωση ή εκπαίδευση (61%), η πολυπλοκότητα της διαδικασίας (47%) και ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος (46%).

Το 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι στον χώρο εργασίας του καταγράφονται τα παρ’ ολίγον ατυχήματα, το 41% ότι δεν καταγράφονται και το 35% ότι δεν γνωρίζει αν καταγράφονται.

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

Οι πιο σημαντικοί ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, είναι η πίεση χρόνου (73%) και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας (64%). Ακολουθούν η έλλειψη επικοινωνίας και υποστήριξης από τη Διοίκηση (54%), η έλλειψη συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν τους εργαζόμενους (45%), η έλλειψη αναγνώρισης (43%). Η εργασιακή επισφάλεια αναφέρεται συχνότερα από τους εργαζόμενους που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου.

Το 27% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι έχει υποστεί βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας, με μεγαλύτερη συχνότητα την ψυχολογική παρενόχληση από προϊστάμενο. Ωστόσο μόνο 1 στους 5 έχει κάνει καταγγελία.

Τηλεργασία

Οι εργαζόμενοι που δηλώνουν ότι έχουν εφαρμοστεί περισσότερα εργονομικά μέτρα στην εργασία με Η/Υ, αναφέρουν μικρότερη μυοσκελετική καταπόνηση.

Το 61% των εργαζόμενων που εργάζονται με τηλεργασία στο σπίτι, δήλωσε ότι ο εργοδότης τους παρέχει εξοπλισμό Η/Υ, ενώ στο 32% έχουν δοθεί οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και στο 22% έχει γίνει εκπαίδευση. Το 17% δήλωσε ότι έχει γίνει εκτίμηση κινδύνων ΥΑΕ για την τηλεργασία.

Στο σκέλος της ετοιμότητας και της πολιτικής προστασίας, η έρευνα δείχνει ότι ο τόπος κατοικίας και η εμπειρία επηρεάζουν την αντίληψη του κινδίνου. Στην κορυφή της λίστας των πιθανών κινδύνων που οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι θα τους επηρεάσουν βρίσκεται με 53,7% ο καύσωνας και ακολουθεί με 53,1% ο πόλεμος. Στην τρίτη θέση είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος με 49,2%, η επιδημία με 47,7%, ο σεισμός με 46,1%, η πλημμύρα με 37%, το ατύχημα σε ΜΜΜ με 34,9%, ενώ τεχνολογικό ατύχημα συγκεντρώνει 34,6%.

Ως προς τα μέτρα προστασίας στον χώρο κατοικίας:

7 στους 10 διαθέτουν φακό με μπαταρία/ κουτί πρώτων βοηθειών

6 στους 10 πυροσβεστήρα

5 στους 10 εφεδρικές προμήθειες

4 στους 10 σφυρίχτρα

2 στους 10 φορητό ραδιόφωνο/σήμανση και φωτισμό διαφυγής/ασφαλή στήριξη εξοπλισμού/σημείο συγκέντρωσης/αντιπυρική κουβέρτα

1 στους 10 σχέδιο εκκένωσης/σύστημα πυρανίχνευσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ρένα Μπαρδάνη δήλωσε: «Η ετήσια Έρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. καταδεικνύει σαφώς ότι πολλά και σημαντικά βήματα πρέπει να γίνουν προκειμένου το επίπεδο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη χώρα μας να ανταποκρίνεται στις νέες και συνδυαστικές προκλήσεις και να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τους νέους αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα εργαζομένων, εργοδοτών και τεχνικών ασφαλείας θέτουν ως στρατηγικές προτεραιότητες την ολοκληρωμένη καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά και την ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου. Είναι προφανές πως στον χώρο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, με την ανάγκη βελτιωτικών παρεμβάσεων να προβάλλεται εξίσου από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους».

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