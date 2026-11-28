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Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα όσα γράφονται κατά καιρούς για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην καλοπροαίρετη κριτική και την κακεντρέχεια, μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη σε τηλεοπτική της εμφάνιση το πρωί του Σαββάτου (28.11.2026) στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για τη θεατρική της επιστροφή με τη σαιξπηρική κωμωδία «Πολύ κακό για το τίποτα» σε σκηνοθεσία και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου, παραδέχθηκε ότι αισθάνεται αμηχανία μόνο όταν καλείται να αναλύσει δημόσια τέτοιου είδους δημοσιεύματα και όχι όταν τα διαβάζει. «Υπάρχουν φορές που είναι ψέμα, οπότε τι άβολα; Πιο πολύ άβολα νιώθω τώρα που μου το λες. Δηλαδή ότι πρέπει να κάτσω να το αναλύσω. Όταν διαβάζω κάτι, λέω “α, γράψανε μια βλακεία”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στα ανυπόστατα σενάρια που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, εξήγησε ότι η σιωπή και η αποστασιοποίηση αποτελούν τη σταθερή της επιλογή ώστε να μην αναπαράγονται. «Επειδή είναι ανυπόστατα και επειδή δεν τροφοδοτώ, σβήνει. Πάντα υπάρχει κάτι ανυπόστατο που μπορεί να υπονοηθεί, να γραφτεί. Αν ασχοληθείς, του δίνεις υπόσταση. Επειδή υπάρχουν πολλά sites, πολλά social media, πολλές εφημερίδες, πολλά περιοδικά, πρέπει και με κάτι να γεμίσουν. Οπότε ο καθένας μπορεί να γράψει κάτι, αλλά άμα δεν το τροφοδοτήσεις ή δεν είναι και αλήθεια, έτσι όπως ήρθε, έφυγε», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν προσποιείται ότι μένει εντελώς ανεπηρέαστη από τα αρνητικά σχόλια, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου έχει μάθει να φιλτράρει τις προθέσεις όσων εκφράζουν άποψη. «Δεν κάνω ότι είμαι υπεράνω όλων. Απλά παλεύω να μη με απασχολεί η κακεντρέχεια και μια γνώμη που δεν θα με βοηθήσει σε τίποτα. Αν έχει να μου πει κάποιος κάτι εποικοδομητικό και να μου κάνει μια διόρθωση που θα με πάει παραπέρα, την ακούω. Δεν θέλω να μου χαϊδεύεις τα αυτιά, αλλά δεν μπορώ την κακεντρέχεια, την οποία πια, επειδή μεγάλωσα, μαθαίνω να την ξεχωρίζω από την κριτική που θέλει να σε βοηθήσει», κατέληξε.

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