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Σε μία αξιέπαινη πράξη προχώρησε ένας 17χρονος μαθητής από την Κρήτη, καθώς βρήκε ένα πορτοφόλι στο δρόμο και αναζήτησε την ιδιοκτήτριά του προκειμένου να της το παραδώσει.

Το περιστατικό γνωστοποίησε το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Α. Κουμάνταρου- Γιατράκη στο οποίο φοιτά ο μαθητής με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας συγχαρητήρια στον μαθητή.

Όπως εξηγεί, ο Κωνσταντίνος Φαϊτάκης βρήκε το πορτοφόλι πεταμένο σε δρόμο του Ηρακλείου και αναζήτησε την ιδιοκτήτριά του. Αφού κατάφερε να την εντοπίσει, της το παρέδωσε με πολύ μεγάλη χαρά, κάτι που σίγουρα ευχαρίστησε και την γυναίκα.

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι έγραψε στην ανάρτησή του: «Είμαστε υπερήφανοι για τον μαθητή μας Κωνσταντίνο Φαϊτάκη Γ' Λυκείου, ο οποίος βρήκε ένα πορτοφόλι στο δρόμο , έψαξε με αγωνία και αφού βρήκε την κάτοχό του, το παρέδωσε με πολλή μεγάλη χαρά! Αξίζει την εκτίμηση και την αγάπη όλων μας ! Άπειρα συγχαρητήρια!»

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