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Ως εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ τη νίκη στις εκλογές και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στο Εθνικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

«Ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή. Νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι! Καλά ακούσατε. Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Αλλαγή», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα όμως, άνοιξε για πρώτη φορά και το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με πολιτικά κόμματα.

Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:

Συνεργασία για άλλη κυβέρνηση

Για πρώτη φορά ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα που επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή. «Η μόνη συνεργασία που επιζητεί ο προοδευτικός κόσμος είναι αυτή που θα φέρει μια άλλη κυβέρνηση στη χώρα», ανέφερε.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι «το μήνυμα της κάλπης θα είναι ξεκάθαρο και το βλέπει από σήμερα όποιος θέλει να το δει: Η μόνη συνεργασία που επιζητεί ο προοδευτικός κόσμος είναι αυτή που θα φέρει μια άλλη κυβέρνηση στη χώρα. Για αυτό ιδρύσαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Για να είμαστε πρώτο κόμμα. Για να αναλάβουμε την ευθύνη της προοδευτικής διακυβέρνησης. Με όλες τις κοινωνικές, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις, που επιδιώκουν την πολιτική αλλαγή και στέκονται αποφασιστικά απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς και της παρακμής. Για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που θα αλλάξει την πολιτική στον τόπο».

Μάλιστα, σε άλλο σημείο της ομιλίας σχολίασε και τη δημοσκοπική εικόνα της ΕΛΑΣ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή θα ανατραπεί. «Θα μας απαντήσουν όμως πολλοί σήμερα, πως θα γίνετε κυβέρνηση αφού στις δημοσκοπήσεις είσαστε δεύτεροι. Με τη ψήφο του ελληνικού λαού είναι η απάντηση. Όταν τεθούν τα πραγματικά διλλήματα της κάλπης».

Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει στόχο το 25%, ενώ ξέρει ότι για αυτοδυναμία χρειάζεται ποσοστό της τάξης του 37%, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι η πραγματική εκλογική δύναμη της ΝΔ είναι κάτω από το 25%. «Γι’ αυτό το λέω καθαρά. Είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να ξεπεράσει το 25% και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κερδίσει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της πρώτης Κυριακής», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας Eurokinissi

Πλήρης στήριξη σε Χατζηγιαννάκη

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη για τις πιέσεις που δέχεται σε σχέση με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

«Εδώ που τα λέμε όμως, ένα θράσος το έχουμε. Το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ. Το θράσος να στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στα χαλκεία, που μεθοδεύουν και επιχειρούν την ηθική δολοφονία των στελεχών μας και την κατασυκοφάντηση της ΕΛ.Α.Σ. Και το θράσος βεβαίως να επιμένουμε να κάνουμε πολιτική όχι με την κρατική επιχορήγηση, ούτε με κρυφούς χορηγούς, αλλά με τη συνδρομή των μελών, των στελεχών και των φίλων μας» τόνισε ο κ. Τσίπρας κλείνοντας κάθε συζήτηση για το αν ο κ. Χατζηγιαννάκης συνεχίζει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του.

Ο Αλέξης Τσίπρας Eurokinissi

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση

Ο κ. Τσίπρας άνοιξε την ομιλία του με μια σκληρή επίθεση στη ΝΔ και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέροντας ευθύς εξαρχής ότι «ένα κύμα σκοτεινό κύμα αυταρχισμού, διαφθοράς και αδικίας, παρεοκρατίας και αυθαιρεσίας σαρώνει τα πάντα τα τελευταία χρόνια στη πατρίδα μας».

«Επτά χρόνια τώρα, τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο με τέτοια ταχύτητα, ώστε έχουμε πια χάσει το λογαριασμό. Η αρπαχτή, το ρουσφέτι, ο νεποτισμός, έγιναν κανόνας! Η Δικαιοσύνη χειραγωγείται με τρόπο σκανδαλώδη. Το δημόσιο συμφέρον καταρρακώνεται. Και οι ανισότητες που όλα αυτά γεννούν έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο ρήγμα στην κοινωνία», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Μάλιστα σχολίασε ότι «η χώρα λοιπόν δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά. Η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή» και είπε ποιο θα είναι το εκλογικό δίλημμα των εκλογών. «Αυτό λοιπόν θα είναι το δίλλημα της κάλπης: Αλλαγή ή Διαφθορά;».

Επεκτείνοντας την κριτική του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση του κράτους δικαίου και στη λειτουργία των θεσμών. Υποστήριξε ότι «εφτά στους δέκα πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε την κυβέρνηση ούτε τη Δικαιοσύνη», χαρακτηρίζοντας το κράτος δικαίου «μεγάλο ασθενή».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν η υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απευθείας στον πρωθυπουργό, συνδέοντας την επιλογή αυτή με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπως ανέφερε, η υπόθεση ανέδειξε τις συνέπειες της συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας σε ένα γραφείο, όταν μάλιστα ο έλεγχος εξαρτάται από εκείνους που θα έπρεπε να ελέγχονται.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σπατάλησε τις δυνατότητες που είχε η χώρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα απομακρύνεται από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε κρίσιμους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο κόστος ζωής, στην κοινωνική προστασία και στη διαφάνεια, σχολιάζοντας δηκτικά ότι η χώρα έχει καταστεί ένας από τους «καλύτερους πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβήτησε, τέλος, το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τρίτη κυβερνητική θητεία, σημειώνοντας ότι είχε ήδη στη διάθεσή του δύο τετραετίες, ευνοϊκές συνθήκες στα δημόσια οικονομικά και σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Κατά τον ίδιο, η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλα τέσσερα χρόνια, καθώς η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και τα προβλήματα στο κράτος δικαίου παραμένουν ανοιχτά.

Ο Αλέξης Τσίπρας Eurokinissi

Οικονομία: «Μισθοί Κοζάνης και τιμές Λοζάνης»

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην οικονομία και στην ακρίβεια, επιχειρώντας να συνδέσει την κυβερνητική πολιτική με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

«Ζούμε με μισθούς Κοζάνης και με τιμές Λοζάνης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα διαθέτει σχεδόν τη μισή αγοραστική δύναμη από τον αντίστοιχο μέσο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επικαλέστηκε επίσης τα 37 δισ. ευρώ ταμειακών διαθεσίμων που, όπως είπε, παρέδωσε η κυβέρνησή του το 2019, καθώς και τα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που είχε στη συνέχεια στη διάθεσή της η κυβέρνηση της ΝΔ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι εννέα στις δέκα συμβάσεις πραγματοποιούνται με αυτή τη διαδικασία και ότι δύο στις τρεις κατευθύνονται σε μόλις οκτώ εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το συνολικό ποσό έφτασε τα 20 δισ. ευρώ την εξαετία 2019-2025.

Για την ακρίβεια έκανε λόγο για ένα «αόρατο Μνημόνιο», το οποίο χαρακτήρισε «Μνημόνιο Μητσοτάκη». Όπως υποστήριξε, την περίοδο 2021-2025 η πρόσθετη επιβάρυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης έφτασε τα 72 δισ. ευρώ, ενώ τα επιπλέον φορολογικά έσοδα του κράτους σε σύγκριση με το 2019 ανήλθαν σε σχεδόν 49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,4 δισ. προήλθαν από τον ΦΠΑ.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν ακόμη οι τράπεζες, για τις οποίες ανέφερε ότι έχουν καταγράψει από το 2022 αθροιστικά κέρδη περίπου 16 δισ. ευρώ, αλλά και η ΔΕΗ, την οποία επέκρινε για τις επενδυτικές της προτεραιότητες.

«Υπάρχουν, λοιπόν, δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα που πληρώνει. Και η Ελλάδα που εισπράττει», σχολίασε.

Ως προς τις προγραμματικές δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ, επανέλαβε την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και τη δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών ανά προϊόν. Αναφέρθηκε επίσης στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, που θα χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις, καθώς και στην ανάγκη ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας την κατοικία «κοινωνικό αγαθό και εθνικό κεφάλαιο».

Ο Αλέξης Τσίπρας Eurokinissi

Διεθνή: Τι είπε για Λούλα, Τραμπ, Νετανιάχου και Γάζα

Στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρώντας να αντικρούσει την αντίληψη ότι η παγκόσμια πολιτική μετατοπίζεται αναπόφευκτα προς τα δεξιά.

Όπως υποστήριξε, οι αλλεπάλληλες οικονομικές, υγειονομικές, κλιματικές και γεωπολιτικές κρίσεις έχουν ενισχύσει τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη εθνικιστικών, ακροδεξιών και ακόμη και φασιστικών πολιτικών.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η άνοδος της Ακροδεξιάς δεν αποτελεί μονόδρομο, παραπέμποντας στις πολιτικές εξελίξεις και στις κοινωνικές κινητοποιήσεις σε διάφορες χώρες.

Επικαλέστηκε αρχικά το παράδειγμα της Βραζιλίας και την κινητοποίηση υπέρ του Λούλα απέναντι στον Ζαΐρ Μπολσονάρο, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια παλαιότερη φράση του Βραζιλιάνου προέδρου: «Μπορείς να κόψεις ένα, ή δύο, ή τρία, τριαντάφυλλα. Αλλά δεν μπορείς να κόψεις το δρόμο της Άνοιξης».

Αναφέρθηκε επίσης στις ΗΠΑ, όπου έκανε λόγο για ένα «μπλε κύμα» απέναντι στον τραμπισμό, ενώ στάθηκε στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει καταστήσει τη χώρα «διεθνή παρία».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη Γάζα, επικαλούμενος τις κινητοποιήσεις εκατομμυρίων πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο «κατά της γενοκτονίας», αλλά και στη Σερβία, όπου συνέδεσε το φοιτητικό κίνημα με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πολύνεκρη τραγωδία την οποία παρομοίασε με τα ελληνικά Τέμπη.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι η ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων θα επιβεβαιωθεί και στην Ισπανία του Πέδρο Σάντσεθ και των αριστερών συμμάχων του.

Ο Αλέξης Τσίπρας Eurokinissi

Τρεις επιτροπές και προσυνεδριακός διάλογος για το Ιδρυτικό Συνέδριο

Τον οργανωτικό οδικό χάρτη της ΕΛΑΣ μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο του Φεβρουαρίου παρουσίασε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα και την ενεργό συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση των πολιτικών του θέσεων.

Όπως ανέφερε, στο διάστημα των επόμενων τριών μηνών η ΕΛΑΣ θα πρέπει να οργανωθεί «σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί και σε κάθε γειτονιά», με στελέχη και μέλη που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή τοπικών συζητήσεων και τη μεταφορά των προτάσεων της κοινωνίας στο συνέδριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη συγκρότηση τριών επιτροπών: της Επιτροπής Προγράμματος, η οποία θα προετοιμάσει το σχέδιο του κυβερνητικού προγράμματος, της Επιτροπής Καταστατικού, η οποία θα διαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας του κόμματος, και της Επιτροπής Θέσεων, που θα επεξεργαστεί τις πολιτικές θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου.

Τα τρία κείμενα θα αποτελέσουν αντικείμενο προσυνεδριακού διαλόγου και στη συνέχεια θα τεθούν προς έγκριση στο συνέδριο, το οποίο θα εκλέξει επίσης Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε ότι ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί τόσο με ανοιχτές συζητήσεις στις τοπικές οργανώσεις όσο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος, ενώ την ευθύνη για τη συνολική διαδικασία θα έχει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

«Θέλουμε το Ιδρυτικό μας Συνέδριο να γίνει μια μεγάλη δημοκρατική γιορτή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα μέλη θα έχουν τον αποφασιστικό ρόλο στη συνδιαμόρφωση των θέσεων και του προγράμματος.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη φιλοδοξία της ΕΛΑΣ να αποτελέσει «κάτι παραπάνω από ένα κόμμα», μια ευρύτερη πολιτική συμπαράταξη, και έθεσε ως στόχο η παράταξη να εξέλθει από το συνέδριο με ένα σχέδιο διακυβέρνησης που θα έχει διαμορφωθεί με τη συμμετοχή της κοινωνίας.

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