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Η συνεδρίαση του Σαββάτου στο Caravel, ξεκίνησε στις 11 το πρωί με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, κι αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική παρουσίαση της εκλογικής προετοιμασίας της ΕΛΑΣ.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο πρώην πρωθυπουργός έψεξε την κυβέρνηση και είπε ότι «στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι από την πρώτη Κυριακή», ενώ στη συνέχεια μίλησε για την υπόθεση της ΤΕΧΑΝ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εγκριθεί και θα ανακοινωθεί περισσότερο από το 50% των υποψήφιων βουλευτών του κόμματος στην περιφέρεια, με την ηγεσία να επιδιώκει να στείλει το μήνυμα ότι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Πάντως, οι πρώτες ανακοινώσεις δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου οι διεργασίες είναι πιο σύνθετες και οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται σε δεύτερο χρόνο. Αντιθέτως, το βάρος πέφτει στην υπόλοιπη χώρα, όπου η ΕΛΑΣ επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρή οργανωτική και εκλογική παρουσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η σύνθεση των πρώτων ψηφοδελτίων, καθώς από τις ανακοινώσεις θα προκύψουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για το πολιτικό και κοινωνικό άνοιγμα που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας. Θα φανεί, μεταξύ άλλων, πόσο χώρο καταλαμβάνουν στελέχη με προηγούμενη κομματική διαδρομή και πόσο νέες υποψηφιότητες από την αυτοδιοίκηση, τα επαγγελματικά επιμελητήρια και την κοινωνία των πολιτών.

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