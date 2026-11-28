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Συγκλονίζουν οι νέες μαρτυρίες που ακούστηκαν στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 27/11, σχετικά με τον θάνατο του Αλέξανδρου Κετίκογλου κατά την εκπαίδευσή του στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών.

Όπως έχει αναδειχθεί, ο θάνατος του νεαρού καταδρομέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου 2024, προέκυψε από σκληρά «καψόνια», ενώ δύο αξιωματικοί κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση.

Η εκπομπή ανέδειξε νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το σκληρό «καψόνι Θανάτου» που καταγγέλλεται ότι υπέστη ο νεαρός καταδρομέας, τη συμπεριφορά εκπαιδευτή, τις προειδοποιήσεις του νοσηλευτή που κανείς δεν άκουσε, αλλά και την περίεργη καθυστέρηση εννέα ωρών μέχρι την ενημέρωση της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας για μοιραίο γεγονός.

Η οικογένειά του από το πλατό της εκπομπής δήλωσε συγκλονισμένη από τα νέα δεδομένα και απηύθυνε για ακόμη μία φορά έκκληση σε όσους γνωρίζουν να μιλήσουν και να συμβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Εννέα ώρες μετά την τραγωδία η ενημέρωση της αστυνομίας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η αστυνομική υπηρεσία που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον σχηματισμό της δικογραφίας αναφέρει πως ενημερώθηκε για το περιστατικό εννέα ώρες μετά τον θάνατο του νεαρού κελευστή.

Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκε κανένα αντικείμενο που να σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί.

«Δεν με άφησε να τον βοηθήσω»

Στην πρώτη καταγραφή της Αστυνομίας τα πρώτα λόγια των αυτοπτών μαρτύρων, που παρουσίασε το «Τούνελ» έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο συνεκπαιδευμένος και «ζευγάρι» του Αλέξανδρου στην άσκηση υποστήριξε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες , ότι ζήτησε από τον κατηγορούμενο εκπαιδευτή να βοηθήσει τον νεαρό κελευστή, και εκείνος αρχικά του το απαγόρευσε.

Καθοριστική είναι και η μαρτυρία του νοσηλευτή, ο οποίος, αφού χορήγησε οξυγόνο στον Αλέξανδρο, έκρινε πως δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την εκπαίδευση και εξέφρασε με σαφήνεια την αντίθεσή του στους εκπαιδευτές. «Κατέστησα σαφέστατη την αντίθεσή μου στους εκπαιδευτές ο θανών να συνεχίσει τις ασκήσεις». Παρά την αντίθεση που είχε εκφράσει ο νοσηλευτής, ο νεαρός επέστρεψε στην πισίνα.

Πέντε νέες μαρτυρίες συνεκπαιδευομένων του Αλέξανδρου Κετίκογλου, περιγράφουν μια δοκιμασία που, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ξεπερνούσε τα όρια μιας απαιτητικής στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Επαναλαμβανόμενες βυθίσεις στο νερό, σωματική εξάντληση, κραυγές απόγνωσης και η επιμονή του κατηγορούμενου εκπαιδευτή να «τιμωρεί» με αδικαιολόγητο κατά τους ισχυρισμούς τους μένος συνθέτουν τις εικόνες που παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη τους. Χρησιμοποιούν χαρακτηριστικές φράσεις όπως :

«Έβλεπα καθαρά ένα σώμα να παλεύει κάτω από το νερό».

«Εγώ ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε ήταν “αντίποινα”».

«Ο σκοπός της πατητής ήταν για τιμωρία και όχι για εκπαίδευση».

«Είχε χάσει το χαμόγελό του. Δεν ήταν ο Αλέξανδρος που ήξερα…»

Όσα φέρεται να βίωνε ο Αλέξανδρος δεν περιορίζονταν, σύμφωνα με τις νέες μαρτυρίες, μόνο στα όσα συνέβησαν χώρο της πισίνας.

Μια γυναίκα που εργαζόταν ως τραπεζοκόμος (πολιτικό προσωπικό) στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και γνώριζε τον νεαρό πριν από την ένταξή του στα ΟΥΚ, περιέγραψε στο «Τούνελ» την εντυπωσιακή αλλαγή που είχε παρατηρήσει στη συμπεριφορά του.

Από ένα ευγενικό, χαμογελαστό και πρόθυμο παιδί, όπως τον θυμόταν, είχε μετατραπεί σε έναν άνθρωπο φοβισμένο, που δίσταζε ακόμη και να απευθύνει τον λόγο στις γυναίκες που εργάζονταν στο χώρο εστίασης της σχολής.

«Όταν ήταν στο Ναυτικό ήταν πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τα ΟΥΚ. Είχε χάσει το χαμόγελό του. Δεν ήταν ο Αλέξανδρος που ήξερα. Εδώ φοβόταν να μας μιλήσει»,

Η ίδια περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το πρωινό γεύμα κατά το οποίο ο εκπαιδευτής ζήτησε από εργαζόμενη της τραπεζοκομίας να του φέρει ξίδι, παρότι δεν προβλεπόταν.Αφού το προμηθεύτηκε, φέρεται να έδωσε στον Αλέξανδρο ένα μικρό πλαστικό ποτήρι και να του ζήτησε να το πιει αμέσως. «Αυτό θα το πιείς τώρα, αυτή τη στιγμή», φέρεται να του είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο νεαρός υπάκουσε χωρίς να αντιδράσει.

Το πιπέρι, η στέρηση φαγητού και οι οδηγίες σιωπής…

Η ίδια γυναίκα αποκάλυψε και άλλα περιστατικά από την καθημερινότητα του Αλέξανδρου, περιγράφοντας μια συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, δεν είχε παρατηρήσει απέναντι σε άλλους εκπαιδευόμενους.

«Σαν μίσος να του είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας περιστατικά κατά τα οποία ο εκπαιδευτής φέρεται να του έβαζε πιπέρι στο γάλα η να του αφαιρούσε τον δίσκο με το φαγητό λέγοντας του επιτακτικά , «Εσύ δεν θα φας σήμερα».

Όπως αποκάλυψε, οι γυναίκες συζητούσαν μεταξύ τους για όσα έβλεπαν και απορούσαν με τη συμπεριφορά του εκπαιδευτή. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η εταιρεία που τις απασχολούσε είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες να μη συζητούν όσα συνέβαιναν στον χώρο.

Μια κλεμμένη μπλούζα… Η αφορμή για το μοιραίο καψόνι;

Νεοσύλλεκτός του Πολεμικού Ναυτικού, που εκείνη την περίοδο μεταφερθεί μαζί με άλλους ναύτες από τον Πόρο στο στρατόπεδο του Σκαραμαγκά, επικοινωνώντας με την εκπομπή περιέγραψε ένα περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ πριν τον θάνατο του νεαρού κελευστή.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι εκπαιδευόμενοι απομακρύνθηκαν χωρίς άδεια από τον χώρο τους και κατευθύνθηκαν προς την εγκατάσταση των ΟΥΚ. Εκεί, ένας από αυτούς φέρεται να απέσπασε μια μπλούζα με τα διακριτικά των ειδικών δυνάμεων που ήταν κρεμασμένη.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας, έγινε γνωστό ότι η μπλούζα ανήκε στον Αλέξανδρο.

«Άρχισε να κυκλοφορεί ότι το παιδί που του έλειπε η μπλούζα ήταν αυτό που του έγινε το καψόνι. Μάθαμε ότι από τη στιγμή που την έχασε ήταν αρκετά εκνευρισμένος ο εκπαιδευτής του και του έκανε τόσο έντονο καψόνι». «Λέγαμε τώρα πρέπει να πούμε κάτι, δεν πρέπει; Θα βρούμε τον μπελά μας;»

Ο ίδιος περιέγραψε και την αναστάτωση που επικράτησε μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς κάποιοι γνώριζαν ποιος είχε πάρει την μπλούζα, αλλά δίσταζαν να μιλήσουν, φοβούμενοι τις συνέπειες.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μία εκπαιδεύτρια, η οποία φέρεται να είχε συνοδεύσει την ομάδα στον χώρο των ΟΥΚ, την επόμενη ημέρα ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη και αποχώρησε κλαίγοντας.

Κολυμπούσε 15 χιλιόμετρα στη θάλασσα… Πώς χάθηκε σε μια πισίνα;

Στην αγαπημένη παραλία του Αλέξανδρου, το Μονολίθι της Πρέβεζας, εκεί όπου περνούσε ατελείωτες ώρες προπονούμενος, το «Τούνελ» συνάντησε τον αδελφό του, Παναγιώτη Κετίκογλου.

Μίλησε για τη βαθιά εξοικείωση του Αλέξανδρου με το νερό, τις μεγάλες αποστάσεις που διένυε κολυμπώντας, ακόμη και χωρίς βατραχοπέδιλα, αλλά και το δίπλωμα ναυαγοσωστικής που είχε αποκτήσει στη Σχολή των ΟΥΚ.

Ένας νέος άνθρωπος που είχε εκπαιδευτεί να προστατεύει και να σώζει ανθρώπινες ζωές έχασε τη δική του κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής άσκησης.

Ο αδελφός του αναφέρθηκε στις νέες μαρτυρίες που παρουσίασε η εκπομπή και απηύθυνε έκκληση σε όσους γνωρίζουν να μιλήσουν, ώστε οι πληροφορίες τους να αξιολογηθούν και να φτάσουν στη Δικαιοσύνη.

«Παππού, εγώ θα γίνω βατραχάνθρωπος…»

Κρατώντας στα χέρια του ένα μπρελόκ με τα διακριτικά των ΟΥΚ, δώρο του αγαπημένου του εγγονού, και με τα μάτια βουρκωμένα, ο παππούς του Αλέξανδρου, Παναγιώτης Ροπόκης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής.

Γύρισε πίσω στον χρόνο και θυμήθηκε τα λόγια του Αλέξανδρου από τότε που ήταν ακόμη μικρό παιδί. Το όνειρό του να υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις, η αγάπη του για το νερό και η επιθυμία του να τιμήσει την πατρίδα του ήταν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Παππού, εγώ θα γίνω βατραχάνθρωπος. Θέλω να είμαι στο νερό για να τιμήσω την πατρίδα μου».

Συγκλονισμένος από τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή εμφανίστηκε και ο στενότερος φίλος του Αλέξανδρου, με τον οποίο είχαν μεγαλώσει μαζί στην ίδια γειτονιά της Πρέβεζας.

Όπως ανέφερε, ο Αλέξανδρος απέφευγε να μιλά για όσα περνούσε, επιλέγοντας να κρατά μέσα του τις δυσκολίες, προκειμένου να μη στενοχωρεί τους ανθρώπους που αγαπούσε. Ο παππούς και ο φίλος του ζητούν το ίδιο: να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η μάνα: «Ο γιος μου δεν εγκατέλειψε. Κι εμείς δεν εγκαταλείπουμε…»

Στο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Αλέξανδρος, στην Πρέβεζα, υπάρχει μια ξεχωριστή γωνιά αφιερωμένη στη σύντομη ζωή του. Φωτογραφίες, μετάλλια και προσωπικά του αντικείμενα κρατούν ζωντανή τη μνήμη του. Εκεί, η μητέρα του μίλησε στο «Τούνελ».

Συγκλονισμένη από τις νέες αποκαλύψεις και τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη εκπομπή, περιέγραψε τον πόνο της όταν άκουσε για πρώτη φορά όσα φέρεται να υπέμενε το παιδί της, χωρίς ποτέ να της έχει μιλήσει γι’ αυτά.

«Το παιδί μου δεν πήγε στον πόλεμο. Πήγε να ολοκληρώσει μια εκπαίδευση και μου τον επέστρεψαν νεκρό. Γιατί;»

Η μητέρα του Αλέξανδρου απηύθυνε για ακόμη μία φορά έκκληση σε όσους γνωρίζουν να μιλήσουν. Παράλληλα, έστειλε ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής της τραγωδίας και αφορά κάθε νέο άνθρωπο που περνά τις πύλες μιας στρατιωτικής σχολής.

«Ο γιος μου δεν εγκατέλειψε. Όταν του είπαν να εγκαταλείψει, απάντησε “όχι”. Κι εμείς δεν εγκαταλείπουμε. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο».

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