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Του Γιάννη Σκουφή

Η Jaecoo συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, αναβαθμίζοντας ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της. Έτσι η νέα έκδοση Luxury+ του Jaecoo 7 φέρνει ουσιαστικές βελτιώσεις στο plug-in υβριδικό σύστημα SHS-P, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτρική αυτονομία, αλλά και στις επιδόσεις.

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά την αντικατάσταση της μπαταρίας των 18,4 kWh από μια μεγαλύτερη χωρητικότητας 26,6 kWh. Με αυτόν τον τρόπο, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία αυξάνεται κατά περίπου 37 χιλιόμετρα, φτάνοντας πλέον τα 127 στην προσθιοκίνητη έκδοση.

Παράλληλα, στην γκάμα προστίθεται μια τετρακίνητη έκδοση με συνδυαστική απόδοση 354 ίππων και 490 Nm. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 113 χιλιόμετρα.

Η προσθιοκίνητη έκδοση αποδίδει 204 ίππους και 365 Nm, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,8 δευτερόλεπτα. Και στις δύο περιπτώσεις υποστηρίζεται ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ έως 65 kW, με τη φόρτιση από το 30% στο 80% να διαρκεί μόλις 15 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες.

Στον εξοπλισμό της έκδοσης Luxury+ περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, θερμαινόμενα καθίσματα, ανασχεδιασμένες χειρολαβές στις πίσω πόρτες και φυσικοί διακόπτες για τη ρύθμιση των εξωτερικών καθρεπτών.

Εξίσου σημαντική είναι η αναβάθμιση των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού (ADAS), τα οποία έχουν ρυθμιστεί εκ νέου προκειμένου να περιορίζονται οι περιττές ηχητικές προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις κατά την οδήγηση. Μάλιστα, το νέο λογισμικό θα διατεθεί δωρεάν και στους υφιστάμενους ιδιοκτήτες του Jaecoo 7 στις αρχές του 2027.

Η εμπορική διάθεση της νέας έκδοσης στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2027, με τις πρώτες παραδόσεις στη Βρετανία να έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο. Οι τιμές και η ημερομηνία άφιξης στην ελληνική αγορά δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

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