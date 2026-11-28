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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών σε myAADE και ΚΕΑΟ, μέσω των οποίων νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα μπορούν να ρυθμίσουν παλαιές οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 μηνιαίες δόσεις. Το νέο καθεστώς, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 5354/2026, προσφέρει αποπληρωμή σε βάθος δεκαετίας με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84% για τις φορολογικές οφειλές, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2027 (έναντι της αρχικής πρόβλεψης έως 31/12/2026).

Ποιες οφειλές καλύπτονται και η μετάβαση από τις 72 δόσεις

Η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά απαιτεί ηλεκτρονική αίτηση και αφορά το σύνολο των επιλέξιμων αρρύθμιστων οφειλών κάθε υπόχρεου, χωρίς δυνατότητα μερικής επιλογής χρεών. Συγκεκριμένα, καλύπτονται βεβαιωμένες οφειλές στην Εφορία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (διευρυμένο όριο σε σχέση με τις 31/12/2023), καθώς και ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ για χρονικές περιόδους έως το τέλος του 2024. Βασική προϋπόθεση είναι τα χρέη αυτά να μην τελούσαν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 (αντί για 20/04/2026) ούτε να ρυθμίστηκαν μεταγενέστερα έως την υποβολή της αίτησης.

Εξαίρεση προβλέπεται για τους οφειλέτες που εξυπηρετούν ήδη ενεργή ρύθμιση 72 δόσεων, οι οποίοι μπορούν προαιρετικά, κατόπιν νέας αίτησης, να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο σχήμα των 120 δόσεων. Αντιθέτως, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά δεν εντάσσονται στη δεκαετή ρύθμιση και θα πρέπει να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν χωριστά, για παράδειγμα μέσω της πάγιας ρύθμισης, ώστε να μην ακυρωθεί ο διακανονισμός.

Προετοιμασία, υποβολή αίτησης και παραδείγματα δόσεων

Πριν από το άνοιγμα των εφαρμογών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν την εικόνα των χρεών τους στο myAADE και την ηλεκτρονική καρτέλα του ΚΕΑΟ. Για τα φορολογικά χρέη απαιτείται να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας των οποίων η προθεσμία έληξε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Η αίτηση θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της διαδρομής «Ο Λογαριασμός μου – Ρυθμίσεις Οφειλών» στο myAADE για την Εφορία, και μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΚΕΑΟ για τα ασφαλιστικά ταμεία (με ειδική διαδικασία για το πρώην ΝΑΤ).

Παρότι το νέο πλαίσιο δεν προβλέπει διαγραφή κεφαλαίου ή προσαυξήσεων, μειώνει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση, αυξάνοντας ωστόσο το συνολικό κόστος των τόκων. Ενδεικτικά, με σταθερό επιτόκιο 5,84%, μια φορολογική οφειλή 5.000 ευρώ αποπληρώνεται σε 120 δόσεις με περίπου 55 ευρώ τον μήνα (συνολικό κόστος 6.613 ευρώ), έναντι 82,50 ευρώ τον μήνα σε 72 δόσεις (συνολικό κόστος 5.939 ευρώ). Αντίστοιχα, για χρέος 12.000 ευρώ, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα 132 ευρώ στις 120 δόσεις (σύνολο 15.872 ευρώ), έναντι 198 ευρώ στις 72 δόσεις (σύνολο 14.254 ευρώ).

Η ενεργοποίηση με την πρώτη δόση και οι παγίδες απώλειας

Η υποβολή της αίτησης από μόνη της δεν ενεργοποιεί τη ρύθμιση, καθώς απαιτείται η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης: εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αίτηση για τα φορολογικά χρέη και έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής για τα ασφαλιστικά. Με την ενεργοποίηση χορηγείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα και αναστέλλονται συγκεκριμένα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς ωστόσο να αίρονται αυτομάτως παλαιές κατασχέσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διατήρηση του διακανονισμού, καθώς η ρύθμιση χάνεται αν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει άνω των δύο μηνών η εξόφληση των δύο τελευταίων. Επιπλέον, οι οφειλέτες υποχρεούνται να τακτοποιήσουν τυχόν αρρύθμιστα χρέη εκτός 120 δόσεων εντός ενός μηνός από την ένταξη και να εξοφλούν ή να ρυθμίζουν κάθε νέα υποχρέωση εντός τριμήνου από τη λήξη της, διαφορετικά το σύνολο του υπολοίπου καθίσταται άμεσα απαιτητό.

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