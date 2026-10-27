Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

Snapshot Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ και επιτόκιο 5,84%.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2024 και δεν βρίσκονταν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με εξαίρεση όσους είχαν ήδη ρυθμίσει σε 72 δόσεις.

Οι οφειλέτες με ρύθμιση 72 δόσεων μπορούν να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο στη νέα ρύθμιση μετά από αίτηση, μειώνοντας τη μηνιαία επιβάρυνση αλλά αυξάνοντας πιθανά το συνολικό κόστος των τόκων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 και απαιτείται συνέπεια στην καταβολή των δόσεων και τακτοποίηση νέων οφειλών για τη διατήρηση της ρύθμισης.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους, προστασία συνεπών δανειοληπτών και φορολόγηση υπεραξιών από κρυπτονομίσματα. Snapshot powered by AI

Νέα δυνατότητα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 120 μηνιαίες δόσεις προβλέπει το νέο πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διευρύνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης παλαιών χρεών για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η ρύθμιση επεκτείνει από 72 σε 120 τον μέγιστο αριθμό δόσεων, επιτρέποντας την αποπληρωμή των οφειλών σε διάστημα έως δέκα ετών. Παράλληλα, διευρύνεται το χρονικό όριο των χρεών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μετάβασης στο νέο καθεστώς για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή ορίζεται στα 30 ευρώ, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2027. Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο φορολογικές όσο και ασφαλιστικές οφειλές.

Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Εξαίρεση προβλέπεται για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στην ειδική ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη μετάβασή τους στο νέο καθεστώς.

Καθοριστική είναι η ημερομηνία κατά την οποία το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και όχι απλώς η ημερομηνία βεβαίωσής του. Έτσι, οφειλή που βεβαιώθηκε το 2024 αλλά κατέστη ληξιπρόθεσμη το 2025 δεν καλύπτεται από το συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Αντίθετα, για νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά εξακολουθεί να προβλέπεται η πάγια ρύθμιση, η οποία για τις σχετικές κατηγορίες χρεών μπορεί να φτάσει έως τις 24 δόσεις.

Τι αλλάζει για όσους έχουν ήδη 72 δόσεις

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η μετάβαση δεν γίνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί την υποβολή νέας αίτησης. Με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μπορεί να μειωθεί η μηνιαία επιβάρυνση, διευκολύνοντας όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους.

Ωστόσο, οι οφειλέτες θα πρέπει να συνυπολογίσουν το συνολικό κόστος της ρύθμισης. Η κατανομή της οφειλής σε περισσότερες δόσεις μπορεί να περιορίσει το ποσό που καταβάλλεται κάθε μήνα, αλλά ενδέχεται να αυξήσει το συνολικό ποσό των τόκων που θα πληρωθούν σε βάθος χρόνου.

Ποιο είναι το επιτόκιο και ποια η ελάχιστη δόση

Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στο 5,84%, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 30 Ιουνίου 2027. Για την έναρξη της διαδικασίας αναμένεται η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ και του ΚΕΑΟ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να ενημερωθούν για τις οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Η ένταξη στη ρύθμιση δεν απαλλάσσει τους οφειλέτες από την υποχρέωση να εξυπηρετούν τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Η συνέπεια στην καταβολή των δόσεων και η έγκαιρη τακτοποίηση νέων χρεών είναι καθοριστικές για τη διατήρηση της ρύθμισης.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί για το νέο πλαίσιο, η μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης. Αντίστοιχα, προβλήματα μπορεί να προκύψουν εάν δημιουργηθούν νέες οφειλές που δεν εξοφλούνται ή δεν υπάγονται σε διαθέσιμη ρύθμιση, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Οι ειδικότεροι όροι για την καταβολή της πρώτης δόσης, τις προϋποθέσεις ένταξης και τις περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης θα πρέπει να ελέγχονται με βάση τις τελικές διατάξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ποιες άλλες αλλαγές περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Πέρα από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ζητήματα ιδιωτικού χρέους και οικονομικής επανεκκίνησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυστηρότεροι κανόνες για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers), μέτρα για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και αλλαγές στη διαχείριση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Παράλληλα, προβλέπονται ρυθμίσεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας από κρυπτονομίσματα και για την επιτάχυνση της απαλλαγής από χρέη μετά την πτώχευση. Οι σχετικές προβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση το τελικό νομοθετικό κείμενο και τις διατάξεις που θα τεθούν τελικά σε ισχύ.

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