Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

Διευρύνεται το χρονικό όριο των χρεών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μετάβασης στο νέο καθεστώς για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Μίλτος Τσεκούρας

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ και επιτόκιο 5,84%.
  • Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2024 και δεν βρίσκονταν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με εξαίρεση όσους είχαν ήδη ρυθμίσει σε 72 δόσεις.
  • Οι οφειλέτες με ρύθμιση 72 δόσεων μπορούν να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο στη νέα ρύθμιση μετά από αίτηση, μειώνοντας τη μηνιαία επιβάρυνση αλλά αυξάνοντας πιθανά το συνολικό κόστος των τόκων.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2027 και απαιτείται συνέπεια στην καταβολή των δόσεων και τακτοποίηση νέων οφειλών για τη διατήρηση της ρύθμισης.
  • Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους, προστασία συνεπών δανειοληπτών και φορολόγηση υπεραξιών από κρυπτονομίσματα.
Snapshot powered by AI

Νέα δυνατότητα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 120 μηνιαίες δόσεις προβλέπει το νέο πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διευρύνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης παλαιών χρεών για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η ρύθμιση επεκτείνει από 72 σε 120 τον μέγιστο αριθμό δόσεων, επιτρέποντας την αποπληρωμή των οφειλών σε διάστημα έως δέκα ετών. Παράλληλα, διευρύνεται το χρονικό όριο των χρεών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μετάβασης στο νέο καθεστώς για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή ορίζεται στα 30 ευρώ, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2027. Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο φορολογικές όσο και ασφαλιστικές οφειλές.

Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Εξαίρεση προβλέπεται για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στην ειδική ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη μετάβασή τους στο νέο καθεστώς.

Καθοριστική είναι η ημερομηνία κατά την οποία το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και όχι απλώς η ημερομηνία βεβαίωσής του. Έτσι, οφειλή που βεβαιώθηκε το 2024 αλλά κατέστη ληξιπρόθεσμη το 2025 δεν καλύπτεται από το συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Αντίθετα, για νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά εξακολουθεί να προβλέπεται η πάγια ρύθμιση, η οποία για τις σχετικές κατηγορίες χρεών μπορεί να φτάσει έως τις 24 δόσεις.

Τι αλλάζει για όσους έχουν ήδη 72 δόσεις

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η μετάβαση δεν γίνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί την υποβολή νέας αίτησης. Με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μπορεί να μειωθεί η μηνιαία επιβάρυνση, διευκολύνοντας όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους.

Ωστόσο, οι οφειλέτες θα πρέπει να συνυπολογίσουν το συνολικό κόστος της ρύθμισης. Η κατανομή της οφειλής σε περισσότερες δόσεις μπορεί να περιορίσει το ποσό που καταβάλλεται κάθε μήνα, αλλά ενδέχεται να αυξήσει το συνολικό ποσό των τόκων που θα πληρωθούν σε βάθος χρόνου.

Ποιο είναι το επιτόκιο και ποια η ελάχιστη δόση

Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στο 5,84%, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 30 Ιουνίου 2027. Για την έναρξη της διαδικασίας αναμένεται η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ και του ΚΕΑΟ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να ενημερωθούν για τις οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Η ένταξη στη ρύθμιση δεν απαλλάσσει τους οφειλέτες από την υποχρέωση να εξυπηρετούν τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Η συνέπεια στην καταβολή των δόσεων και η έγκαιρη τακτοποίηση νέων χρεών είναι καθοριστικές για τη διατήρηση της ρύθμισης.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί για το νέο πλαίσιο, η μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης. Αντίστοιχα, προβλήματα μπορεί να προκύψουν εάν δημιουργηθούν νέες οφειλές που δεν εξοφλούνται ή δεν υπάγονται σε διαθέσιμη ρύθμιση, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Οι ειδικότεροι όροι για την καταβολή της πρώτης δόσης, τις προϋποθέσεις ένταξης και τις περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης θα πρέπει να ελέγχονται με βάση τις τελικές διατάξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ποιες άλλες αλλαγές περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Πέρα από τη ρύθμιση των 120 δόσεων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ζητήματα ιδιωτικού χρέους και οικονομικής επανεκκίνησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυστηρότεροι κανόνες για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers), μέτρα για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και αλλαγές στη διαχείριση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Παράλληλα, προβλέπονται ρυθμίσεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας από κρυπτονομίσματα και για την επιτάχυνση της απαλλαγής από χρέη μετά την πτώχευση. Οι σχετικές προβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση το τελικό νομοθετικό κείμενο και τις διατάξεις που θα τεθούν τελικά σε ισχύ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΕΛΛΑΔΑ

Live - Τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση μαφιόζων στη Γερμανία: Οδηγός BMW θέρισε ομάδα ανδρών έξω από το Ανόβερο - Πυροβολισμοί και ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία - Video

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαφορετική υπερασπιστική γραμμή Αντάρας και «υπαρχηγός» για τα «κεράσματα» της Pizza Fan - «Γνώριζα, αλλά ήμουν αντίθετος», λέει ο στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

17:51LIFESTYLE

Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το «λάδι» σε ΕΦΚΑ, Εφορία και ΕΛ.ΑΣ. – Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και οι αγορές πολυτελών προϊόντων

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

17:26ANNOUNCEMENTS

Rakuten Viber: Τέσσερις κρυφές ρυθμίσεις που λύνουν μικρά καθημερινά προβλήματα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι - Ζημιές από πτώση θραυσμάτων στο Ριάντ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πόλεμος» καταγγελιών για σαμποτάζ, σκισμένα ψηφοδέλτια και καταγραφή ψηφοφόρων - Τα «κόλπα ακύρωσης» ψηφοδελτίων

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Να πληρώσω και να φύγω»: Τι κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Αντάρας της Pizza Fan για τη φοροδιαφυγή €25 εκατ. με τις «κερασμένες» πίτσες

16:54ANNOUNCEMENTS

Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn στο 8ο KIDOT Festival: Μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία για παιδιά και

16:43LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Η τολμηρή πόζα πάνω στον Κάνιε Γουέστ και το αστραφτερό κορμάκι που εντυπωσίασε

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Στο Άμπου Ντάμπι το Final Four το 2027 και το 2029

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου

16:39ANNOUNCEMENTS

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Δυναμική παρουσία των ασθενών στις αποφάσεις για την Υγεία 

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και αποκεφάλισε ύποπτο για τον βιασμό και τη δολοφονία 12χρονης και της γιαγιάς της

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Σπάει τα ρεκόρ η συμμετοχή, έφτασε στο 45% - Η μεγαλύτερη από το 1973 - Στις κάλπες με καμήλες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

16:15ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για 28η Οκτωβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση για 4 περιοχές - «Πορτοκαλί» συναγερμός για Αττική κι άλλους 6 νομούς - Πού μπορεί να μην γίνουν παρελάσεις

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Να πληρώσω και να φύγω»: Τι κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Αντάρας της Pizza Fan για τη φοροδιαφυγή €25 εκατ. με τις «κερασμένες» πίτσες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και άλλες χώρες: Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατ. ευρώ - Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος «Χωριάτικο»

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

14:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι σκιές στην πρώτη εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - Ντοκουμέντο: Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία της ψηφοφορίας!

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες ύστερα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων

15:14WHAT THE FACT

Χιλή: Το πείραμα με τους σολομούς που ξέφυγε από τον έλεγχο το 1970 και έφτασε μέχρι την Αργεντινή

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση και η έρευνα του ΕΚΑΒ - Η αξιολόγηση της κλήσης και η ανταπόκριση του ασθενοφόρου

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και αποκεφάλισε ύποπτο για τον βιασμό και τη δολοφονία 12χρονης και της γιαγιάς της

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, πότε θα βρέξει στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ