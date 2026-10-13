Ανδρουλάκης: Πρόταση νόμου για ιδιωτικό χρέος με 120 δόσεις και φρένο στους servicers

Αιχμές κατά Τσίπρα από Ανδρουλάκη: «Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νεροπίστολα»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: Πρόταση νόμου για ιδιωτικό χρέος με 120 δόσεις και φρένο στους servicers
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  • Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση νόμου με οκτώ βασικές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, που περιλαμβάνει ρύθμιση οφειλών με 120 δόσεις και προστασία της κύριας κατοικίας και αγροτικής περιουσίας.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια και πολιτικές επιλογές που οδήγησαν στη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους στα 238 δισ. ευρώ, καθώς και για την πώληση δανείων σε funds χωρίς επαρκή προστασία των δανειοληπτών.
  • Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει χαμηλότερο επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις έναντι 5,8% της κυβερνητικής παρέμβασης και κατοχυρώνει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης του δανειολήπτη στην απόκτηση του δανείου του.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τοξικό πολιτικό λόγο και αναντιστοιχίες στις προγραμματικές του θέσεις, ενώ τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τη ΝΔ δεύτερη.
  • Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε αυτόνομη πορεία και διεύρυνση της εκλογικής του βάσης, καλώντας ψηφοφόρους από διάφορα κόμματα να το στηρίξουν και υποστηρίζοντας ότι συγκρούεται με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα χωρίς εξαρτήσεις.
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Την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, που περιλαμβάνει οκτώ βασικές παρεμβάσεις, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στους δανειολήπτες. Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του, επιμένοντας ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.

Στα 238 δισ. ευρώ έχει φτάσει πλέον το ιδιωτικό χρέος, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της πρότασης νόμου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η διόγκωση του προβλήματος δεν αποτελεί τεχνική αστοχία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

«Λέει πολλά η αδράνεια της κυβέρνησης μπροστά σε αυτή την επώδυνη κοινωνική πραγματικότητα», τόνισε, σημειώνοντας ότι για το ΠΑΣΟΚ η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί ζήτημα δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς η ανασφάλεια των πολιτών στερεί από την πραγματική οικονομία πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «χρειάστηκαν επτά χρόνια για να πει ότι οι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός», υπενθυμίζοντας ότι από τη θέση του Κυριάκου Πιερρακάκη πως δεν χρειάζονται 120 δόσεις, η κυβέρνηση έφτασε τελικά να αναγνωρίσει την αναγκαιότητά τους.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες και στην κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου, χαρακτηρίζοντας «πρώτη καταστροφική επιλογή» την πώληση εκατομμυρίων δανείων σε funds χωρίς κριτήρια και επαρκές πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών. Αντιπαρέβαλε μάλιστα τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας που είχε θεσπιστεί επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι και η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια δεν προχώρησε στις απαραίτητες παρεμβάσεις.

«Όλα είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», υπογράμμισε, θέτοντας ως στόχο της πρότασης να δοθεί διέξοδος σε χιλιάδες πολίτες και «οξυγόνο» στην οικονομία.

Οι οκτώ παρεμβάσεις

Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει οκτώ βασικούς άξονες:

  • Προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας.
  • Πραγματικές 120 δόσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο.
  • Παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στη λειτουργία των servicers.
  • Κατοχύρωση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης του δανειολήπτη για την απόκτηση του δανείου του.
  • Ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.
  • Προστασία των εγγυητών δανείων.
  • Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
  • Κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων.

Αναπτύσσοντας την πρόταση, η τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι χρειάστηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του κόμματος από το 2021, αλλά και η περαιτέρω διόγκωση του προβλήματος, προκειμένου να αναγκαστεί η κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

Όπως επισήμανε, η κυβερνητική ρύθμιση για τις 120 δόσεις εξαιρεί όσους απέκτησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2024, ενώ προβλέπει ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο.

«Η πρότασή μας για τις 120 δόσεις μόνο αστεία δεν είναι και θα έπρεπε να είναι εδώ και καιρό νόμος του κράτους», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ «τεκμηριωμένη, υπεύθυνη και επίμονη».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος του τομέα ιδιωτικού χρέους Δημήτρης Σπυράκος στάθηκε ιδιαίτερα στην προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν στερήσεις τη γη στον αγρότη, τον μετατρέπεις σε κολίγα».

Επισήμανε επίσης ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει επιτόκιο 3%, έναντι 5,8% της κυβερνητικής παρέμβασης, ενώ ανέδειξε τη σημασία του δικαιώματος πρώτης προτίμησης των δανειοληπτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 33% του ΑΕΠ βρίσκεται εγκλωβισμένο σε ξένους κερδοσκόπους, όπως τους χαρακτήρισε, υποστηρίζοντας ότι η πώληση των δανείων θα πρέπει να αποτελεί λύση ανάγκης και όχι πάγια πρακτική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Μιλένα Αποστολάκη και στον αποκλεισμό σημαντικού τμήματος της κοινωνίας από τις τραπεζικές υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι 67 δήμοι δεν διαθέτουν τραπεζικό κατάστημα, 1,3 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο ΑΤΜ και περισσότεροι από 2 εκατομμύρια από το κοντινότερο τραπεζικό κατάστημα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει γιατί δεν έχει θεσμοθετήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της χαρακτηρίζονται από «κοινωνική μεροληψία».

Αιχμές κατά Τσίπρα: «Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νεροπίστολα»

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχαν οι απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στις ερωτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

«Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία γιατί είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε, από πιστόλια ή νεροπίστολα», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται οι επιθέσεις κατά της Χαριλάου Τρικούπη.

«Εμείς εμμένουμε στον στόχο μας, την πολιτική αλλαγή. Αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση και με τοξικότητα, αλλά με αυτό που κάνουμε σήμερα. Συγκροτημένος αντιπολιτευτικός λόγος απέναντι στη ΝΔ», υπογράμμισε, διαμηνύοντας ότι κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αποκλίνει από αυτή τη στρατηγική.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι «αντίπαλος είναι ένας και είναι η σημερινή κυβέρνηση και η πολιτική που ασκεί».

Σε άλλο σημείο επανήλθε ακόμη πιο αιχμηρά, τονίζοντας: «Εγώ όταν θέλω να πω κάτι το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νεροπίστολα. Δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω ΜΜΕ μέσα από επιχειρηματίες».

Μάλιστα, αναφερόμενος στον πολιτικό λόγο στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «όταν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες αυτούς που έχουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις και τον χαρακτήρα σου».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε χαρακτηρισμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν κατά του τότε πρωθυπουργού, λέγοντας: «Δεν μπορείς να λες τον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που προσπαθεί να την κρατήσει όρθια, “Πινοσέτ”. Δεν έχουμε κοντή μνήμη».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις μεταβαλλόμενες προγραμματικές τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό.

«Πώς γίνεται κάποιος να λέει ότι θα τη δώσει το 2019 και το 2023 και το 2026 να λέει ότι δεν γίνεται; Δείχνει κάτι αυτό», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντας τη σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα και τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Πολιτική αλλαγή μόνο με πρώτο το ΠΑΣΟΚ και δεύτερη τη ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ και της διεύρυνσης της εκλογικής του απήχησης πέρα από τα παραδοσιακά όρια της παράταξης.

«Καλούμε κάθε δημοκρατικό πολίτη, είτε ψήφισε ΝΔ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΚΚΕ, είτε άλλα κόμματα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απευθυνθεί οριζόντια σε διαφορετικά εκλογικά ακροατήρια, ακόμη και σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό εκτίμησε ότι η δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να προσελκύσει ψηφοφόρους από την κυβερνητική παράταξη εξηγεί και την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης που δέχεται από τη ΝΔ.

Απαντώντας σε όσους αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του, αναφέρθηκε στις υποθέσεις των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

«Αντίπαλος της ΝΔ είναι αυτός που της κάνει ζημιά πολιτική», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ στις συγκεκριμένες υποθέσεις και υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του δεν περιορίζεται στην παρουσίαση προτάσεων, αλλά συγκρούεται και με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

«Οι νομοθετικές μας προτάσεις πάντα δημιουργούν μέτωπο. Απέναντι στις τράπεζες, στην ενέργεια, την υγεία, τα σούπερ μάρκετ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις που θα το εμπόδιζαν να εφαρμόσει τις πολιτικές του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «κάποιοι βολεύονται να παραμένουν κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα προσωπικών φιλοδοξιών», υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική.

Κλείνοντας, επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο την κεντρική πολιτική του επιδίωξη:

«Πολιτική αλλαγή θα υπάρξει μόνο σε ένα σενάριο όπου το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο και η ΝΔ δεύτερη».

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