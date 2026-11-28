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Μακριά από τη λάμψη των κόκκινων χαλιών και τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, η Φλόρενς Πιου επέλεξε να περάσει τη φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών στο πλευρό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Η 30χρονη ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στη συνοικία Skid Row του Λος Άντζελες, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του οργανισμού The Midnight Mission.

Μαζί με δεκάδες εθελοντές, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός βοήθησε στην προετοιμασία και τη διανομή εορταστικών γευμάτων σε περίπου 2.000 ανθρώπους.

Με ποδιά και γάντια στο πλευρό των εθελοντών

Με ένα μαύρο μακρυμάνικο μπλουζάκι, μπλε τζιν, γκρι καπέλο και τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλό κότσο, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Thunderbolts φόρεσε τη λευκή ποδιά του φιλανθρωπικού οργανισμού και μαύρα γάντια, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διανομή των γευμάτων.

Florence Pugh joined dozens of volunteers at The Midnight Mission’s annual street festival on Skid Row where she and others served a holiday meal to 2,000 people. https://t.co/dklDqggcKt https://t.co/UGkzzeQ5v8 — California Post (@californiapost) November 28, 2026

Σε φωτογραφίες από την εκδήλωση, η ηθοποιός εμφανίζεται να γεμίζει πιάτα με γαλοπούλα, πουρέ πατάτας, πράσινα φασολάκια και σάλτσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα μεταφέρει προμήθειες.

Στο πλευρό της βρέθηκε και η 51χρονη Σάρα Πόλσον, η οποία συμμετείχε επίσης εθελοντικά στη φιλανθρωπική δράση. Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν μαζί, σε ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο στο οποίο έχουν συνηθίσει να τις βλέπουν οι θαυμαστές τους.

Το μήνυμα του φιλανθρωπικού οργανισμού

Μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οργανισμός The Midnight Mission ευχαρίστησε τους εθελοντές, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, προσφέροντας τρόφιμα και προμήθειες.

«Χάρη στη γενναιοδωρία της κοινότητάς μας, χιλιάδες συνάνθρωποί μας θα συγκεντρωθούν γύρω από το τραπέζι για να απολαύσουν ένα νόστιμο γεύμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, να βιώσουν την αίσθηση της συντροφικότητας και να θυμηθούν ότι τους αγαπούν και τους εκτιμούν», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο οργανισμός.

Η εκδήλωση δεν είχε ως μοναδικό στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των αστέγων, αλλά και τη δημιουργία ενός κλίματος συντροφικότητας για ανθρώπους που βιώνουν καθημερινά τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το ξέσπασμα της Φλόρενς Πιου για το Ozempic και τις πλαστικές επεμβάσεις

Η δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού στη φιλανθρωπική εκδήλωση έρχεται περίπου μία εβδομάδα μετά την έντονη αντίδρασή της στα σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση.

Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι το πρόσωπό της εμφανίζεται πιο λεπτό συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια, αποδίδοντας την αλλαγή είτε σε αισθητικές επεμβάσεις είτε στη χρήση του Ozempic.

Η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, υπενθυμίζοντας ότι το ανθρώπινο σώμα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου μεταβάλλονται φυσιολογικά με την πάροδο του χρόνου.

«Έχω περάσει ολόκληρη την καριέρα μου υπερασπιζόμενη και προστατεύοντας τα σώματα που εξελίσσονται φυσικά, με τον δικό τους τρόπο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με περιστατικά body shaming από τα πρώτα κιόλας βήματά της στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Από τη στιγμή που ξεκίνησα, δέχθηκα προσβλητικά σχόλια για το βάρος μου. Και απολάμβανα κάθε φορά που μπορούσα να πω σε κάποιον να πάει να γαμ***, όταν ξεπερνούσε τα όρια σχολιάζοντας το βάρος μου. Δεν πρόκειται να το αλλάξω αυτό τώρα, επειδή το αποφασίσατε εσείς», πρόσθεσε.

Η Φλόρενς Πιου

«Δεν έχω πάρει ποτέ Ozempic, δεν έχω κάνει καμία επέμβαση στο πρόσωπό μου»

Η Φλόρενς Πιου δεν δίστασε να απαντήσει ευθέως και στις εικασίες σχετικά με πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις.

«Δεν έχω πάρει ποτέ Ozempic. Δεν έχω κάνει ΠΟΤΕ καμία χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπό μου. Και μην τολμήσετε ΠΟΤΕ να πείτε ότι η μύτη μου δεν είναι δική μου. Πάντα είχα αυτή την όμορφη καμπύλη, ακόμη και όταν ήμουν μωρό!», σημείωσε με χιουμοριστική αλλά και αιχμηρή διάθεση.

Η 30χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι ενδεχόμενες αλλαγές στην εμφάνισή της σχετίζονται με τις αποφάσεις που πήρε στις αρχές του 2026 για τον τρόπο ζωής της.

Όπως ανέφερε, θέλησε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το αλκοόλ, να εντάξει περισσότερο τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά της και να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη.

Η Φλόρενς Πιου έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στην πίεση που ασκεί η βιομηχανία του θεάματος στις γυναίκες σχετικά με την εξωτερική τους εμφάνιση.

Η τελευταία της αντίδραση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς, την εμμονή με το γυναικείο σώμα και την ευκολία με την οποία διατυπώνονται δημόσια αυθαίρετα συμπεράσματα για την υγεία και τις προσωπικές επιλογές των διασήμων.

Λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμά της, η ηθοποιός βρέθηκε και πάλι μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς. Αυτή τη φορά, όμως, όχι για την εμφάνισή της, αλλά για την εθελοντική της προσφορά.