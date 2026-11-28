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Για τουλάχιστον επτά χρόνια φέρεται να ζούσε έναν εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι ένα 15χρονο κορίτσι στο Αγρίνιο, με τους ίδιους του τους γονείς να κατηγορούνται ότι το εξέδιδαν σε άνδρες της περιοχής έναντι μόλις 10 ή 15 ευρώ.

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό, όχι μόνο για όσα καταγγέλλεται ότι συνέβαιναν σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού, αλλά και για τις αναφορές ότι άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας γνώριζαν τι συνέβαινε, χωρίς να καταφέρουν να την προστατεύσουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχαν προηγηθεί αναφορές και καταγγελίες ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να υπάρξει η παρέμβαση που θα έβγαζε το παιδί από το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο φέρεται να ζούσε.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 15χρονη βρήκε το κουράγιο να εκμυστηρευτεί σε άνθρωπο από το περιβάλλον της όσα, όπως καταγγέλλει, βίωνε επί χρόνια. Σήμερα, συνολικά επτά άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη.

«Οι περισσότεροι το ήξεραν, δεν έλεγαν τίποτα»

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κορίτσι, αλλά και για όσα φέρεται να είπε όταν απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

«Μιλάμε για το παιδί όταν μπήκε στην Αστυνομία, είπε "σας παρακαλώ, πάρτε με από κει, σώστε με". Αυτά είναι κτήνη», ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας, περιγράφοντας την υπόθεση.

«Οι περισσότεροι το ήξεραν. Δεν έλεγαν τίποτα», πρόσθεσε, δίνοντας μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση, αυτή της σιωπής που φέρεται να περιέβαλλε για χρόνια όσα συνέβαιναν στο σπίτι.

«Κάτι εκεί δεν πήγε καθόλου καλά»

Στην αποτυχία προστασίας του ανήλικου κοριτσιού, παρά τις αναφορές που φέρεται να είχαν γίνει, στάθηκε και η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου.

«Κάθε παιδί περιμένει από τον γονιό του κάποια βασικά πράγματα που είναι η ασφάλεια, η προστασία, η αγάπη, η αποδοχή και η φροντίδα. Όταν τα παιδιά είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα οποία τα εκμεταλλεύεται ο γονιός με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικά με αυτόν τον χειρότερο τρόπο, όπως φαίνεται σε αυτήν την υπόθεση, χάνεται αυτό το θεμέλιο της εμπιστοσύνης», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Για μένα το πιο λυπηρό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι πράγματι είχαν γίνει αναφορές ως φαίνεται και κάτι εκεί δεν πήγε καθόλου καλά για την προστασία αυτού του παιδιού μετά».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Θεόδωρος Καραγιάννης επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες των μικρών κοινωνιών και το ενδεχόμενο συγκάλυψης τέτοιων περιστατικών.

«Στις μικρές κοινωνίες οι καλύψεις περιστατικών είναι περισσότερες. Γιατί στις μικρές κοινωνίες πολύ συχνά συνδέονται και οι δράστες με τους ελεγκτές», σημείωσε.

Η υπερασπιστική γραμμή του πατέρα: «Δηλώνει πλήρη άγνοια»

Στη φυλακή βρισκόταν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, ο πατέρας της 15χρονης, την περίοδο που ξεκίνησε η φερόμενη σεξουαλική εκμετάλλευσή της από τη μητέρα της στο Αγρίνιο.

Ο πατέρας της κοπέλας υποστηρίζει ότι απουσίαζε τουλάχιστον για έναν χρόνο από το σπίτι καθώς εξέτιε την ποινή του στη φυλακή.

Σε αυτό το διάστημα, η μητέρα της ανήλικης, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την απουσία του και να εξέδιδε το κοριτσάκι, ενώ ερευνάται και η εμπλοκή φίλου της μητέρας που φέρεται να είχε συμμετοχή στην μεταφορά του παιδιού και «στο κλείσιμο» των ραντεβού.

«Είχα άγνοια για όσα συνέβαιναν στην κόρη μου»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και έχει θυμό και οργή για όσα φέρονται να έχουν συμβεί στο παιδί του.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου πατέρα, αναφέρει στο Νewsbomb, ότι το παιδί επικαλείται συγκεκριμένες ημερομηνίες για όσα έγιναν και στις ημερομηνίες αυτές ο πατέρας φέρεται να απουσίαζε από το σπίτι.

Μάλιστα σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου πατέρα: «Η άγνοια και η μη συμμετοχή του πατέρα στην υπόθεση προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία που θα προσκομίσουμε. Η 15χρονη ανέφερε στην κατάθεσή της ότι πήγαινε στους συγκεκριμένους άντρες συνοδευόμενη από την μητέρα της. Σε κανένα περιστατικό δεν αναφέρει τον πατέρα. Μάλιστα, ανέφερε ότι κάποιες φορές το όχημα με το οποίο την μετέφεραν φέρεται να οδηγούσε άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο πατέρας. Ο πατέρας απουσίαζε πολλές ώρες από το σπίτι καθώς δούλευε μεροκάματα για να συντηρεί την οικογένειά του και δεν γνώριζε όσα κατήγγειλε η 15χρονη».

«Οι πιο κοντινοί του τα γνώριζαν, οι περισσότεροι εθελοτυφλούσαν»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι μαρτυρίες ανθρώπων από το χωριό, που περιγράφουν όσα είχαν παρατηρήσει στην καθημερινότητα του κοριτσιού.

Μητέρα φίλου της 15χρονης ανέφερε ότι άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν παρατήρησε τη συμπεριφορά του παιδιού, έπειτα από έναν καβγά μεταξύ των γονιών του.

«Δεν είχα παρακινήσει τον εαυτό μου να σκεφτώ κάτι γι’ αυτό το παιδί μέχρι που δημιουργήθηκε ένας καυγάς μεταξύ των γονιών και παρατήρησα ότι το παιδί αυτό έβγαινε τακτικά έξω από το σπίτι και καθόταν μόνος του σε μία ακρούλα», περιέγραψε.

Η ίδια έκανε λόγο για αδράνεια της τοπικής κοινωνίας, παρά τα σημάδια που, όπως υποστηρίζει, ήταν ορατά.

«Δυστυχώς το χωριό αυτό δεν προέβη σε κάποιες κινήσεις για να προστατευτεί αυτό το παιδί. Οι πιο κοντινοί του τα έβλεπαν, τα ζούσαν, τα γνώριζαν, οι περισσότεροι εθελοτυφλούν. Η Αστυνομία, οι Αρχές το ήξεραν ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το σπίτι», κατέληξε.

Η έρευνα της υπόθεσης και η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να φωτίσουν τόσο τις καταγγελίες της 15χρονης όσο και το κρίσιμο ερώτημα γιατί, παρά τις αναφορές που φέρεται να είχαν προηγηθεί, το παιδί δεν απομακρύνθηκε εγκαίρως από το περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, κακοποιούνταν και γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

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