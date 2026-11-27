Snapshot Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας 15χρονης στο Αγρίνιο, με ιδιαίτερη αίσθηση να προκαλούν οι ηλικίες των ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το «Live News», ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονόμασε η ανήλικη βρίσκονται άνδρες ηλικίας 45, 62, 64 και 73 ετών.

Οι καταγγελίες αφορούν μια υπόθεση που, σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει το κορίτσι στις Αρχές, ξεκίνησε όταν εκείνο ήταν μόλις 8 ετών. Για τη σεξουαλική εκμετάλλευσή του κατηγορούνται οι γονείς του, ενώ πέντε ακόμη άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ασελγείς πράξεις σε βάρος του. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 15χρονη κατονόμασε τουλάχιστον δέκα άνδρες, τους οποίους φέρεται να είχε συναντήσει σε κατοικίες όπου την οδηγούσε επιχειρηματίας της περιοχής, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά της.

Μεταξύ των προσώπων περιλαμβάνονται ένας 45χρονος κομμωτής, δύο άνδρες ηλικίας 62 και 64 ετών, οι οποίοι έχουν εκτίσει ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών, ένας 73χρονος, καθώς και ένας ακόμη 64χρονος αλβανικής καταγωγής, εργαζόμενος σε γραφείο τελετών, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη μητέρα της ανήλικης.

Η έκκληση της 15χρονης που οδήγησε στην αποκάλυψη

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να είχε η παρέμβαση ενός 47χρονου κατοίκου της ίδιας κοινότητας, στον οποίο η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε όσα υποστήριξε ότι βίωνε στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στην κατάθεσή του, η 15χρονη τού είχε μιλήσει για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και παραμέλησης, ενώ του αποκάλυψε ότι η μητέρα της την εξανάγκαζε σε πράξεις χωρίς τη θέλησή της, με γνώση, όπως φέρεται να κατήγγειλε, του πατέρα της.

Η δραματική έκκληση της ανήλικης ήταν χαρακτηριστική: «Πάρτε με από αυτό το σπίτι».

Ο 47χρονος την παρότρυνε να απευθυνθεί στην Αστυνομία και τη συνόδευσε στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου το κορίτσι περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία του, συνέβαιναν επί χρόνια.

Οι καταγγελίες που είχαν γίνει από το 2020

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν αναφορές για κακοποίηση της ανήλικης ήδη από το 2020, όταν ήταν 9 ετών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024, φέρεται να είχε γίνει νέα αναφορά, αυτή τη φορά για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Συγγενείς της 15χρονης μετέφεραν διαφορετικές εκτιμήσεις για το οικογενειακό περιβάλλον της. Ο θείος της ανήλικης υποστήριξε ότι η μητέρα της ζητούσε συχνά χρήματα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πατέρας δεν γνώριζε τι συνέβαινε.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του παππού της, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί την κακοποίηση και ότι προσπαθούσε να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια, καλύπτοντας κατά καιρούς έξοδα διαβίωσης, τρόφιμα και ενοίκιο.

Προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι

Οι γονείς της 15χρονης και ακόμη πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου. Όλοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η 15χρονη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον και φιλοξενείται προσωρινά σε δομή προστασίας.

Διαβάστε επίσης