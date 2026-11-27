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Στη σύλληψη ενός 41χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το πρωί της 25ης Νοεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 65 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 33 φυσίγγια και ένας αυτοσχέδιος ναργιλές.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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